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Sony PlayStation 4'ün "Suzaku Edition" tasarımı geliyor

4 yıl
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Diğer Ev Elektroniği
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Sony PlayStation 4'ün
Sony ve Square Enix, özel tasarımlı yeni PlayStation 4'ün duyurusunu gerçekleştirdi. Dünya genelinde 16 milyondan fazla satan popüler oyun konsolunun "Suzaku Edition" isimli yeni tasarım seçeneği, Final Fantasy oyun serisinin tutkunlarının hedef alıyor.
Açıklanan resmi bilgiler çerçevesinde ön satışına 22 Aralık'ta, sevkiyatına ise 19 Mart tarihinde Final Fantasy Type-0 HD ile başlanacak konsol, Final Fantasy VII, VIII, X, Type-0 ve XV oyunlarında görev alan ünlü tasarımcı Yusuke Naora tarafıdan tasarlandı.
Hem konsol hem de kontrolcüsü kırmızı ve siyah renklerden oluşan konsolda, ayrıca Final Fantasy çizgilerine yer verildiğii görüyoruz. Kaç adet üretileceği ve Japonya dışına çıkıp çıkmayacağı belli olmayan özel tasarımda, donanımsal bir değişiklik ise bulunmuyor.


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grandherakles 4 yıl
Evet güzel
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Adventure. 4 yıl
Çok güzel olmuş özellikle renk çok hoşuma gitti.
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F.Kasap 4 yıl
Yalnız DS4'ün o rengi alınır.
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JonnyCaqe 4 yıl
kit kata benzemis
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Reul 4 yıl
rengi çok hoşuma gitti gerçekten gelse güzel olurdu
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knidos 4 yıl
Gereksiz bence sticker kaplat ayniya gelir zaten
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Redunay 4 yıl
Erdi bey renklerle pek aran yok galiba. Bordo, vişne, pembe farketmiyor kırmızıya benzeyen her renge kırmızı diyorsun anladığım kadarıyla.
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JessieJ 4 yıl Redunay
sioner

Erdi bey renklerle pek aran yok galiba. Bordo, vişne, pembe farketmiyor kırmızıya benzeyen her renge kırmızı diyorsun anladığım kadarıyla.



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BARIŞ55 4 yıl Redunay
sioner

Erdi bey renklerle pek aran yok galiba. Bordo, vişne, pembe farketmiyor kırmızıya benzeyen her renge kırmızı diyorsun anladığım kadarıyla.

Sağlamdı.
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ajdarvevo 4 yıl
Reklam alınır
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Vatov 4 yıl
FF oynamadım hiç ama sırf bu tasarım için alır oynarım
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Cokerhan 4 yıl
İddiasız mat vişne çürüğü renkli kasanın üzerine, amatör baskı görünümlü yapıştırma uygulanmış çirkin bir görünüm.
ünlü tasarımcıymış birde neyseki. bana verseler konsolu çok daha zarif bir cihaz koyarım ortaya bu nedir lütfen ya.
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silverygt 4 yıl
Renk cok tatli olmus hakkaten.. ama bi 20. Yil ozel ps4 ü degil benim icin
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Fatz 4 yıl
Koyu kırmızı harika olmuş. Japonya'ya özel çıkan konsollara hastayım. Malesef yine avucumuzu yalayacağız


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Technotronic 4 yıl
Gelmez bu bize, japonyada iyi satar çok tatlı duruyor.
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Redunay 4 yıl
Vaaay Suzaku Edition alırım bi dal
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