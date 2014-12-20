Sony PlayStation 4'ün "Suzaku Edition" tasarımı geliyor

Sony ve Square Enix, özel tasarımlı yeni PlayStation 4'ün duyurusunu gerçekleştirdi. Dünya genelinde 16 milyondan fazla satan popüler oyun konsolunun "Suzaku Edition" isimli yeni tasarım seçeneği, Final Fantasy oyun serisinin tutkunlarının hedef alıyor.

Açıklanan resmi bilgiler çerçevesinde ön satışına 22 Aralık'ta, sevkiyatına ise 19 Mart tarihinde Final Fantasy Type-0 HD ile başlanacak konsol, Final Fantasy VII, VIII, X, Type-0 ve XV oyunlarında görev alan ünlü tasarımcı Yusuke Naora tarafıdan tasarlandı.

Hem konsol hem de kontrolcüsü kırmızı ve siyah renklerden oluşan konsolda, ayrıca Final Fantasy çizgilerine yer verildiğii görüyoruz. Kaç adet üretileceği ve Japonya dışına çıkıp çıkmayacağı belli olmayan özel tasarımda, donanımsal bir değişiklik ise bulunmuyor.



