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Sony Tablet Z'nin Türkiye satışı başlıyor

5 yıl
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Sony Tablet Z'nin Türkiye satışı başlıyor
Sony'nin uzun süredir merakla beklenen Android işletim sistemli üst seviye tablet bilgisayar modeli Tablet Z'nin Türkiye satışı başlıyor. Bugünlerde yaygın satışa sunulması beklenen tablet, sahip olduğu özellikler ve iddialı görünümü ile sınıfında liderlik iddiası taşıyor. 10.1-inç büyüklüğünde ve 1920 x 1200 piksel çözünürlüğünde LED arka aydınlatmalı LCD ekrana sahip olan Tablet Z, şık tasarımı ile ilgi odağı olmayı başarıyor.
Ağırlığı 495 gram, kasa kalınlığı ise 6.9mm olan Tablet Z, bu denli büyük bir cihaz olmasına karşın piyasada satılan neredeyse büyün akıllı telefonlardan daha ince bir yapıda. Hatta merak edenler için ufak bir örnek vermek gerekirse, Tablet Z'nin kasa kalınlığı iPhone 5'in ve Galaxy S4'ün de altında. Nokia Lumia 920 ile kıyaslandığında ise 3mm daha ince. IP57 sertifikası ile bu denli ince kasa suya ve toza karşı dayanıklı olan tablet, Qualcomm'un Snapdragon S4 Pro işlemcisinden güç alıyor ve 2GB bellek ile geliyor. 
Tablet Z'nin işlemcisi sınıfındaki en modern çözüm olmasa bile tablet bilgisayarlar arasında rekabet düşünüldüğünde, akıllı telefonlardan farklı olarak burada çok fazla sıkıntı olacağını söylemek zora zira bu platform ile Tablet Z piyasadaki pek çok tabletten daha hızlı olmayı da başarıyor. Depolama olarak 16GB ve 32GB olmak üzere iki farklı seçeneğin sunulduğu cihaz, microSD kart üzerinden 64GB'a kadar hafıza kartı kullanımına da olanak tanıyor.
Grafik birimi olarak Adreno 320'nin karşımıza çıktığı Tablet Z, 8.1MP çözünürlüğündeki kamerası ile HDR video kaydı da gerçekleştirebiliyor. Cihaz üzerindeki 2.2MP çözünürlüğündeki kamera ile kullanıcılar ayrıca video görüşme de yapabiliyorlar. 802.11ni DLNA ve Bluetooth gibi teknolojiler ile gelen Tablet Z, FM Radyo özelliğine de sahip.
6000mAh pil ile donatılan Android işletim sistemli Sony Tablet Z, yazımızın başında da belirttiğimiz gibi bugünlerde raflara girmiş olacak. Son kullanıcı satış fiyatının WiFi versiyonu için 1400-1500TL civarında olacağı tahmin edilen cihaz, şık ve süper ince tasarımı ile sınıfındaki en cezbedici cihazlardan bir tanesi olacak hatta başı çekecek diyebiliriz.

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32aslan 5 yıl
Fiyatı yüksekmiş biraz ama ilgimide çekmedi değil hani :)
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nediriyimneolu 5 yıl
Ona verelicek para ile note 2 alınır daha iyi
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Srcn81 5 yıl
Güzel bir tablet gibi duruyor.
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Erkansins 5 yıl
bu paraya i7 li laptop alırım daha iyi.
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Vipracing 5 yıl
Sony Xperia Tablet Z Wifi - 16 GB : 1295 TL den stoklara girmiş.Bu gün vakit bulursam Kanyon AVM deki mağazalarında inceliyeceğim : HepsiSony linki.
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W.Fichtner 5 yıl
sony yine yapmış yapacağını fiyat tabi fazla ama
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gcb1903 5 yıl
fiyatına fazla diyen arkadaşlara katılıyorum ancak bir telefona 2000 lira vermektense bunu alırım 500 600 lira cebimde kalır.
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Reul 5 yıl
daha ucuz olsaydı alınırdı ama iyi bir azalmaya ihtiyacı var fiyatın
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makaramasuko 5 yıl
nerde kaldın mübarek
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Avorlair 5 yıl
Sony Snapdragon 800 lü bir tableti test ediyor şu an :)
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mac3560 5 yıl Avorlair
heralde yılsonundan önce satışa çıkmaz o şekilde upgradeli bir model.
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Krone 5 yıl
Playstation 4 ile uyumlu çalışıyor cihaz. Asaleti yeter.
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mac3560 5 yıl
ankarada bir sony bayisi 1300 olacak gibi demişti en basit modeli.
acaba sony nin önümüzdeki günler için planladığı yeni tabletlerle ilgili haber var mı?
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Illustrious. 5 yıl
Hey yavrum be şu asalete bak, Z'nin yanına ne güzel de yakışmış.
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saltooo 5 yıl
güzel şık bi tablet fiyatı uygun olduğunda alabilirim
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