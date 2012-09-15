Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Operatörler - Kurumsal Haberler ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Sony, Windows Phone 8'li cihaz üretmeyi düşünmüyor

6 yıl
3,2b
1
58
Operatörler - Kurumsal Haberler
Mazhar Taylan
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Sony Mobile'ın ingiltere ve İrlanda bölgesinden Pierre Perron, geride bıraktığımız günlerde Android'in Sony için halen tercih edilen işletim sistemi olduğunu söylemiş ve şirketin akıllı telefon yelpazesine Windows Phone 8'li cihazların yer alması için görüşmelerin başlayabileceğini de belirtmişti.

Pierre Perron'un yapmış olduğu yorum üzerine konuyla ilgili olarak konuşan Sony Mobile Başkanı ve CEO'su Kunimasa Suzuki, Windows Phone 8 ile ilgili herhangi bir planlarının olmadıklarını dile getirdi. Sony'nin pazar payında bir düşüş yaşandığını kabullenen Suzuki, departmanlar arasındaki iş birliğini arttırarak, pazara daha hızlı bir şekilde ürün sunarak bu sorunu aşmayı planladıklarını da kaydetti. Suzuki, bazı üreticilerin birden fazla platformda aktif olma isteğinin nedenini patent tehditlerine bağladı. Sony'nin böyle bir tehditten çekinmediğini, ellerinde oldukça geniş bir patent portföyü bulunduğunu belirten Suzuki, bu patentlere ek olarak Ericsson'un patentlerinin de kullanımı için hakları olduğunu da ifade etti.

Pazarın yeni oyuncularından Windows Phone 8'i kullanma konusundaki tavrını ortaya koyan Sony'nin Android ile birlikte Pazar payındaki gerilemeyi nasıl ilerlemeye çevireceğini ilerleyen dönemlerde göreceğiz.

http://www.xperiablog.net/2012/09/12/sony-mobiles-new-ceo-says-no-to-windows-phone-8/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
desparado1453 6 yıl
sony ilk once (androidde) sarj suresiyle -sar degerini halletsin....ondan sonra cikarsin ne cikaracaksa....1.6 sar degeriyle telefonmu cikar....sekli semali guzel telefonlar yapiyor orasi ayri
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Kratos! 6 yıl
Sony son zamanlarda zaten koptu gitti, hiç üzülmedim yani :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
alaz1903 6 yıl
lumia mı, ativ mi diye düşünme derdinden kurtulur (şu anda fikrim lumia'dan yana bir adım önde) direk sony wp8 modelini alırdım.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
oktayakgoz 6 yıl alaz1903
alaz1903
lumia mı, ativ mi diye düşünme derdinden kurtulur (şu anda fikrim lumia'dan yana bir adım önde) direk sony wp8 modelini alırdım.

Simdide sıkinti etme nokianin donanim kalitesi her zaman iyidir
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
oktayakgoz 6 yıl
Ben wp kullandim 4 ay kadarbir kere reset atti. En ufak kasma vs yok. Donanimda android icin giris seviyesiydi. Windows 8 windows 7.5 den %10 daha iyi olsa piyasanin en iyisi demek abarti olmaz
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 6 yıl
daha lansmanında bir kaç dakika içinde çöken bir işletim sistemini ne yapsın ki? Androidde çöküyor ama bedava işte üstüne para vermesine gerek yok.
Nasıl olsa bir iOS leri yok kasmayalım demişler...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
janparey 6 yıl
axesis
çokta tın bir gerçek var windows mobile 8 bağıra bağıra geliyor .. laptop daki uygulamam cebimde artı tam senkonize ötesi varmı

laptopumdaki uygulama cebimde"den sonrasını okumadım bastım eksiyi
2 Yanıt Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Amedra 6 yıl
AnGets

Sony, Bu açıklamasıyla büyük oynamayacağını kanıtlamış oluyor..

Son kısmı yazamadın sanırım, orası "kanıtlamış olduğunu sanıyor" olacaktı. Böyle işler ile kimse kazanamaz, bıraksın bu işleri Sony.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
oktayakgoz 6 yıl janparey
can_66
axesis
çokta tın bir gerçek var windows mobile 8 bağıra bağıra geliyor .. laptop daki uygulamam cebimde artı tam senkonize ötesi varmı

laptopumdaki uygulama cebimde"den sonrasını okumadım bastım eksiyi

Okumadan karar verebildigine gore okusan ne yapcan kim bilir
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
musti198080 6 yıl janparey
lg icinde aynisi dendi....sonra belli bir sure icin cikmiycak diye duzeltildi....sonydede ayni durum soz konusu windows tutarsa goruruz cikartmiycam diyenleri....
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
AnGets 6 yıl
Sony, Bu açıklamasıyla büyük oynamayacağını kanıtlamış oluyor..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
nurettinaz 6 yıl
Bu sadece şu an geçerli olan bir karar ki bunun sadece piyasa testi için başka kaynakları kullanmak dışında yorumlamamk ciddi anlamda yanlış olur. Adamlar kendi ceplerinden para çıkmasındansa diğer şirketlerin ürünlerinin satış rakamlarına bakarak piyasayı değerlendirecekler ki en mantıklı satış politikalarından biridir. Eğer sizin yaptığınız herhangi ürünü alacak bir kitlniz varsa hedefiniz başka kitlelerse hem gelişmeleri takip edip ar ge çalışması yaparsınız ki bu kaynağı sıfırdan bir teknolojiyi piyasaya sürmekten daha mantıklı buluyorum hem de hedef kitlenizin ne tarz şeyleri istediklerni anlmanızı sağlayan bir sürece başlamak üzere sony.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
baris_55 6 yıl
Burn in Hell
efe7182kendi isletim sistemini cikarsa ya..daha basarili olur
yazilim yapmak sony yi asar

Doğru, PS zaten stabilitesini Microsoft'a borçlu. güldürdün :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
axesis 6 yıl
çokta tın bir gerçek var windows mobile 8 bağıra bağıra geliyor .. laptop daki uygulamam cebimde artı tam senkonize ötesi varmı
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
12 Angry Men +349 Redeemertr +317 V4LKyR +299 KoşanBalık +200 madmahmutd +198 MacGyver. +173 Informed +155 WB +132 serdar_k +132 Txrboz +126
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
3218 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Operatörler - Kurumsal Haberler, android ve sony
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl ASRock X79 Extreme6/GB anakart video inceleme 6 yıl Uygulama Haber 22. Bölüm: "Mobil dünyanın vazgeçilmezlerini sizler için değerlendiriyoruz" 6 yıl 2si1:Yeni Haber ve Teknoloji Programı 1. Bölüm! 6 yıl Apple Eylül Etkinliği Tekrar Yayını Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
BU USTALAR BENİ KANSER EDECEK, YETTİ
DH Forum
AK PARTİNİN VE RTE ninSAVUNMA SANAYİİNDE
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim