Sony, Windows Phone 8'li cihaz üretmeyi düşünmüyor

http://www.xperiablog.net/2012/09/12/sony-mobiles-new-ceo-says-no-to-windows-phone-8/

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Sony Mobile'ın ingiltere ve İrlanda bölgesinden Pierre Perron, geride bıraktığımız günlerde Android'in Sony için halen tercih edilen işletim sistemi olduğunu söylemiş ve şirketin akıllı telefon yelpazesine Windows Phone 8'li cihazların yer alması için görüşmelerin başlayabileceğini de belirtmişti.Pierre Perron'un yapmış olduğu yorum üzerine konuyla ilgili olarak konuşan Sony Mobile Başkanı ve CEO'su Kunimasa Suzuki, Windows Phone 8 ile ilgili herhangi bir planlarının olmadıklarını dile getirdi. Sony'nin pazar payında bir düşüş yaşandığını kabullenen Suzuki, departmanlar arasındaki iş birliğini arttırarak, pazara daha hızlı bir şekilde ürün sunarak bu sorunu aşmayı planladıklarını da kaydetti. Suzuki, bazı üreticilerin birden fazla platformda aktif olma isteğinin nedenini patent tehditlerine bağladı. Sony'nin böyle bir tehditten çekinmediğini, ellerinde oldukça geniş bir patent portföyü bulunduğunu belirten Suzuki, bu patentlere ek olarak Ericsson'un patentlerinin de kullanımı için hakları olduğunu da ifade etti.Pazarın yeni oyuncularından Windows Phone 8'i kullanma konusundaki tavrını ortaya koyan Sony'nin Android ile birlikte Pazar payındaki gerilemeyi nasıl ilerlemeye çevireceğini ilerleyen dönemlerde göreceğiz.