Sony, Windows Phone 8'li cihaz üretmeyi düşünmüyor

Haber Editörü
Sony Mobile'ın ingiltere ve İrlanda bölgesinden Pierre Perron, geride bıraktığımız günlerde Android'in Sony için halen tercih edilen işletim sistemi olduğunu söylemiş ve şirketin akıllı telefon yelpazesine Windows Phone 8'li cihazların yer alması için görüşmelerin başlayabileceğini de belirtmişti.
Pierre Perron'un yapmış olduğu yorum üzerine konuyla ilgili olarak konuşan Sony Mobile Başkanı ve CEO'su Kunimasa Suzuki, Windows Phone 8 ile ilgili herhangi bir planlarının olmadıklarını dile getirdi. Sony'nin pazar payında bir düşüş yaşandığını kabullenen Suzuki, departmanlar arasındaki iş birliğini arttırarak, pazara daha hızlı bir şekilde ürün sunarak bu sorunu aşmayı planladıklarını da kaydetti. Suzuki, bazı üreticilerin birden fazla platformda aktif olma isteğinin nedenini patent tehditlerine bağladı. Sony'nin böyle bir tehditten çekinmediğini, ellerinde oldukça geniş bir patent portföyü bulunduğunu belirten Suzuki, bu patentlere ek olarak Ericsson'un patentlerinin de kullanımı için hakları olduğunu da ifade etti.
Pazarın yeni oyuncularından Windows Phone 8'i kullanma konusundaki tavrını ortaya koyan Sony'nin Android ile birlikte Pazar payındaki gerilemeyi nasıl ilerlemeye çevireceğini ilerleyen dönemlerde göreceğiz.
http://www.xperiablog.net/2012/09/12/sony-mobiles-new-ceo-says-no-to-windows-phone-8/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Simdide sıkinti etme nokianin donanim kalitesi her zaman iyidir
Nasıl olsa bir iOS leri yok kasmayalım demişler...
laptopumdaki uygulama cebimde"den sonrasını okumadım bastım eksiyi
Son kısmı yazamadın sanırım, orası "kanıtlamış olduğunu sanıyor" olacaktı. Böyle işler ile kimse kazanamaz, bıraksın bu işleri Sony.
Okumadan karar verebildigine gore okusan ne yapcan kim bilir
Doğru, PS zaten stabilitesini Microsoft'a borçlu. güldürdün :)