Sony Xperia A ve Xperia UL'ye ait olduğu öne sürülen teknik özellikler sızdırıldı

2013 yılına beş yeni mobil cihazla hızlı bir giriş yapan Sony'nin, Dogo ve Gaga kod adlı akıllı telefonlar üzerinde çalıştığı öne sürülüyor. Yaz aylarına doğru satışa sunulacak olan Dogo'nun Xperia A ismiyle; Gaga'nın ise Xperia UL ismiyle tüketicilerle buluşması bekleniyor.





Smasoku.mobi sitesinden edinilen bilgilere göre Xperia A ile Xperia UL'nin teknik açıdan pek çok ortak noktası bulunacak. Dört çekirdekli Qualcomm Snapdragon 600 platformunun ve 2 GB'lık RAM'in güç vereceği akıllı telefonlar, Android 4.2.1 ''Jelly Bean'' işletim sistemiyle gelecek. 32 GB'lık dahili depolama alanı, 2.300 mAh kapasiteli batarya, kızılötesi portu ve suya - toza karşı dayanıklılık gibi teknik özelliklerin eşlik edeceği akıllı telefonlardan Xperia A, 4.6-inç büyüklüğünde - 1280 x 720 piksel çözünürlüğünde dokunmatik ekrana; Xperia UL ise 5-inç büyüklüğünde - 1920 x 1080 piksel çözünürlüğünde dokunmatik ekrana sahip olacak.

Sony cephesinden elimize yeni bilgiler ulaştıkça sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz.

Editörün notu: Temsili görsel Xperia Ion'a aittir.

