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Sony Xperia A ve Xperia UL'ye ait olduğu öne sürülen teknik özellikler sızdırıldı

6 yıl
1,6b
1
68
Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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Sony Xperia A ve Xperia UL'ye ait olduğu öne sürülen teknik özellikler sızdırıldı
2013 yılına beş yeni mobil cihazla hızlı bir giriş yapan Sony'nin, Dogo ve Gaga kod adlı akıllı telefonlar üzerinde çalıştığı öne sürülüyor. Yaz aylarına doğru satışa sunulacak olan Dogo'nun Xperia A ismiyle; Gaga'nın ise Xperia UL ismiyle tüketicilerle buluşması bekleniyor.
Smasoku.mobi sitesinden edinilen bilgilere göre Xperia A ile Xperia UL'nin teknik açıdan pek çok ortak noktası bulunacak. Dört çekirdekli Qualcomm Snapdragon 600 platformunun ve 2 GB'lık RAM'in güç vereceği akıllı telefonlar, Android 4.2.1 ''Jelly Bean'' işletim sistemiyle gelecek. 32 GB'lık dahili depolama alanı, 2.300 mAh kapasiteli batarya, kızılötesi portu ve suya - toza karşı dayanıklılık gibi teknik özelliklerin eşlik edeceği akıllı telefonlardan Xperia A, 4.6-inç büyüklüğünde - 1280 x 720 piksel çözünürlüğünde dokunmatik ekrana; Xperia UL ise 5-inç büyüklüğünde - 1920 x 1080 piksel çözünürlüğünde dokunmatik ekrana sahip olacak.
Sony cephesinden elimize yeni bilgiler ulaştıkça sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz.
Editörün notu: Temsili görsel Xperia Ion'a aittir.

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DH Misafiri 6 yıl en beğenilen
Snapdragon 600 ve 2 GB Ram 1280x720 piksel çözünürlüğünde gelirse baya akıcı bir telefon olabileceğini düşünüyorum
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haymatloshan 6 yıl
Sony HTC'nin sürekli amiral gemilerini batırma olayına epey özenmiş gibi.
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armanatilgan 6 yıl
1 yılda 3 tepe model mi?
2 Yanıt Yanıtla +9
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DH Misafiri 5 yıl
ARKADAŞLAR BATARYALARA TAKILMAYIN S4 BÜYÜK BATARYA KOYMUŞ DA NOLMUŞ 1 GÜN ANCA GİDİYOR İÇİNDE NE KADAR ÇOK ÖZELİK OKADAR BATARYA YİYOR YANİ HİÇ BİR FARK YOK İNANNIN TELEFON ALACAKSANIZ XPERYA Z SON GÜNCELEMEDEN SONRA MUHTEŞEM BUNUN SONU YOK BOŞUNA BEKLEMEYİN GİDİN ALIN 3 SANİYE 4 SANİYE İÇİM TELEFON ALINMAZ ŞIKLIK SAĞLAMLIK UYUMLU ÇALIŞMASI BUNLARIN HEPSİ Z DE VAR ŞU AN PİXSEL SORUNUDA YOK GÜNCELEME İLE HERŞEY DÜZELDİ S4 CAMERASI AYNI SONY VERMİŞTİ ŞİMDİ CAMERA KONUSUNDADA GEÇTİ SADECE YAZILIMSAL DI SİYAHLAR ARTIK TAMSİYAH VE PERFORMANS BENCE YETERLİ
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Asitliği Düzenleyici 6 yıl
sony cihaz çıkarta çıkarta bizim telefonların piyasasını düşürdü.
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riggsmartin 6 yıl
Degerli arkadaslar,Sony Xperia'nin amiral gemisi Xperia Z mi yoksa baska bir model mi?
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gently weeps 6 yıl
yalan haber inanmayın şunlara ya! Xz alınmasın diye yapıyorlar.
Xperiablog da yayınladı bunu. Xz tanıtılmasından 2 hafta sonra 4.7inç telefon tanıtıcaktı full hd noldu? Canları sıkıldı 5inç mi yapalım dediler. Yalan abi yalan.
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hayalet cevher 6 yıl
yahu tamam 3000mah ve üzeri batarya eklemiyorsun telefona,
bari pili çıkarma şansı ver. isteyen yedek bataryasını taksın (o dandik şarjlı kılıflar ya da dandik doldurma zımbırtılarıyla degil)
gün ortasna adamı yarıyolda bırakacak akıllı telefonu neyleyeyim.
sırf bundan dolayı satılıyor üst segmentte şu galaxy serisi.
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Krone 6 yıl
Eğer bu modellerden biri Cybershot olursa ortalık yıkılır bu teknik özelliklerle.
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DH Misafiri 6 yıl
bu haber xperia blog dan alınmış o sitede incelerseniz modellerin kod adı SO...diye devam ediyor yani japonya için bu cihazlar avrupa da yada tr de satışa çıkmayacak bi senede 3 amiral gemisi tanıttıkları yok
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AlmostFly 6 yıl
Xperia z alacaktım ama resmen vazgeçtim. Oldu canım yaza yeni model tanıtsınlar, sonra bir güncelleme versinler z'ye bay bay üstelik daha telefonunun burada 3 ay çıkmasından sonra. Üstelik htc one ile aynı işlemciyi çıkartıyolar kusura bakmasın da nerede çokluk orada b..luk yani sony gözümden düştü
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DH Misafiri 6 yıl
Yav bazen bir yorumlara bakıyorum, bir habere, hiçbiri birbirini tutmuyor. XZ almaktan vazzgeçenler mi dersin, Sony'yi HTC'yi benzetenler mi!?
Arkadaşlar bakın, Sony son 3 yıldır aynı stratejiyi izliyor, izler. Yılın ilk yarısı bir amiral gemisi, ikinci yarısı bir amiral gemi. Bu böyledir.
Şimdi yukarıdaki haberde geçen cihazlar ne diyorsanız açıklayayım:
Xperia A denilen cihaz, amiral gemisi olmayacak. UL'yi büyük bulanlar için tasarlanmış bir cihaz büyük bir ihtimal. (XZ, XSP gibi) Cyber-Shot ve Walkman Xperia'lardan biri bu. 4.6" HD ekrana sahip olacak ki Snapdragon 600 ile çok akıcı olacaktır.
Xperia UL ise yılın ikinci yarısının amiral gemisi, XZ'nin varisi.(C670X büyük ihtimal) Bu cihaz da Walkman veya Cyber-Shot özelliklerinden birini veya ikisini de birden içerebilir. 5" Full HD Ekrana sahip olacak, S600 veya S800 ile gelecek.
Son olarak bir de 6.4"lik bir cihaz var.(C680X) Bu da Sony'nin 7"lik ilk tableti niteliğinde, ancak telefon özelliği de var.
Buna akıllı telefon olarak bakmamak lazım. Hangi chipset ile geleceği belli değil.
Bunlara ek olarak Sony'nin bu ikinci yarı için hazırladığı cihazlar dışında, maliyet odaklı 5" full HD, MediaTek 4 çekirdekli işlemcisine sahip bir f/p ürünü de çıkacak.
Ancak, bunlar en erken Haziran'daki CommunicAsia'da tanıtılır, fakat Sony'nin stratejilerinden biliyoruz ki, Sony genelde iFA'da cihaz duyuruyor.
YANİ SÖZÜN ÖZÜ; BUNLARIN HEPSİ TAA EYLÜL EKİM AYLARINDA DUYURULACAK, ŞUAN ÇIKAN HABERLER SADECE SÖYLENTİ. Ülkemize gelmeleri de 1-2 ayı bulur, gerisini siz düşünün.
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captor34 6 yıl
sony yakinda latin alfabesini birakip kiril alfabesine gececek herhalde..model adlarina bakilirsa..harf kalmadi
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#berk 6 yıl
Saçmalık.

Bir tane Z gibi alet çıkardın bir de orta segment için boyutu daha küçük ram ve işlemisi hayvani olmayan bir telefon çıkar yeter.
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DH Misafiri 6 yıl
htc'nin one x+ kazığının sony versiyonu xZ alanlar ne olacak
dedik gerçi almayın diye ama... bunu diyince fanboy olduk
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Technotronic 6 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

htc'nin one x+ kazığının sony versiyonu xZ alanlar ne olacak

dedik gerçi almayın diye ama... bunu diyince fanboy olduk

fanboy damgası yemekten korktugun için mi
misafir üyelikten mesaj gönderiyorsun
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