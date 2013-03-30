Sony Xperia A ve Xperia UL'ye ait olduğu öne sürülen teknik özellikler sızdırıldı

Haber Editörü
2013 yılına beş yeni mobil cihazla hızlı bir giriş yapan Sony'nin, Dogo ve Gaga kod adlı akıllı telefonlar üzerinde çalıştığı öne sürülüyor. Yaz aylarına doğru satışa sunulacak olan Dogo'nun Xperia A ismiyle; Gaga'nın ise Xperia UL ismiyle tüketicilerle buluşması bekleniyor.
Smasoku.mobi sitesinden edinilen bilgilere göre Xperia A ile Xperia UL'nin teknik açıdan pek çok ortak noktası bulunacak. Dört çekirdekli Qualcomm Snapdragon 600 platformunun ve 2 GB'lık RAM'in güç vereceği akıllı telefonlar, Android 4.2.1 ''Jelly Bean'' işletim sistemiyle gelecek. 32 GB'lık dahili depolama alanı, 2.300 mAh kapasiteli batarya, kızılötesi portu ve suya - toza karşı dayanıklılık gibi teknik özelliklerin eşlik edeceği akıllı telefonlardan Xperia A, 4.6-inç büyüklüğünde - 1280 x 720 piksel çözünürlüğünde dokunmatik ekrana; Xperia UL ise 5-inç büyüklüğünde - 1920 x 1080 piksel çözünürlüğünde dokunmatik ekrana sahip olacak.
Sony cephesinden elimize yeni bilgiler ulaştıkça sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz.
Editörün notu: Temsili görsel Xperia Ion'a aittir.
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Xperiablog da yayınladı bunu. Xz tanıtılmasından 2 hafta sonra 4.7inç telefon tanıtıcaktı full hd noldu? Canları sıkıldı 5inç mi yapalım dediler. Yalan abi yalan.
bari pili çıkarma şansı ver. isteyen yedek bataryasını taksın (o dandik şarjlı kılıflar ya da dandik doldurma zımbırtılarıyla degil)
gün ortasna adamı yarıyolda bırakacak akıllı telefonu neyleyeyim.
sırf bundan dolayı satılıyor üst segmentte şu galaxy serisi.
Arkadaşlar bakın, Sony son 3 yıldır aynı stratejiyi izliyor, izler. Yılın ilk yarısı bir amiral gemisi, ikinci yarısı bir amiral gemi. Bu böyledir.
Şimdi yukarıdaki haberde geçen cihazlar ne diyorsanız açıklayayım:
Xperia A denilen cihaz, amiral gemisi olmayacak. UL'yi büyük bulanlar için tasarlanmış bir cihaz büyük bir ihtimal. (XZ, XSP gibi) Cyber-Shot ve Walkman Xperia'lardan biri bu. 4.6" HD ekrana sahip olacak ki Snapdragon 600 ile çok akıcı olacaktır.
Xperia UL ise yılın ikinci yarısının amiral gemisi, XZ'nin varisi.(C670X büyük ihtimal) Bu cihaz da Walkman veya Cyber-Shot özelliklerinden birini veya ikisini de birden içerebilir. 5" Full HD Ekrana sahip olacak, S600 veya S800 ile gelecek.
Son olarak bir de 6.4"lik bir cihaz var.(C680X) Bu da Sony'nin 7"lik ilk tableti niteliğinde, ancak telefon özelliği de var.
Buna akıllı telefon olarak bakmamak lazım. Hangi chipset ile geleceği belli değil.
Bunlara ek olarak Sony'nin bu ikinci yarı için hazırladığı cihazlar dışında, maliyet odaklı 5" full HD, MediaTek 4 çekirdekli işlemcisine sahip bir f/p ürünü de çıkacak.
Ancak, bunlar en erken Haziran'daki CommunicAsia'da tanıtılır, fakat Sony'nin stratejilerinden biliyoruz ki, Sony genelde iFA'da cihaz duyuruyor.
YANİ SÖZÜN ÖZÜ; BUNLARIN HEPSİ TAA EYLÜL EKİM AYLARINDA DUYURULACAK, ŞUAN ÇIKAN HABERLER SADECE SÖYLENTİ. Ülkemize gelmeleri de 1-2 ayı bulur, gerisini siz düşünün.
Bir tane Z gibi alet çıkardın bir de orta segment için boyutu daha küçük ram ve işlemisi hayvani olmayan bir telefon çıkar yeter.
dedik gerçi almayın diye ama... bunu diyince fanboy olduk
fanboy damgası yemekten korktugun için mi misafir üyelikten mesaj gönderiyorsun
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Cep Telefonları, sony