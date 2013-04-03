Sony Xperia Z, 8 Nisan'dan itibaren stoklara girmeye başlayacak





Sony'nin CES 2013 etkinliğinde tanıttığı ve tasarımı ile pek çok otoriteden övgü alan amiral gemi modeli Xperia Z, bölge bölge başladığı satışlarda nihayet ülkemize de gelmek üzere.





Sony yetkili satıcılarının 15 Mart olarak ön talep toplamaya başladığı Xperia Z modelinin tahmini çıkış tarihi daha sonra Nisan ayına kaydırılmıştı. Son yapılan güncelleme ile birlikte modelin stoklara giriş tarihi 8 Nisan olarak belirlenmiş durumda. Çevrimiçi perakendecilerde ise modelin 15 Nisan itibariyle sevkiyata başlayacağı belirtiliyor.





Sony Xperia Z modelinde hatırlanacağı üzere 5 inçlik Full HD OptiContrast ekran, 1.5GHz saat hızında çalışan Snapdragon S4 Pro APQ8064 işlemci, Adreno 320 grafik birimi, 2GB RAM, 16GB depolama kapasitesi, 13MP çözünürlükte Exmor RS arka kamera, 2.2MP çözünürlükte Exmor R ön kamera, 2330mAh batarya şeklinde özellikler bulunmaktaydı.





Modelin 1999TL fiyat etiketi ile ülkemize giriş yapacağı belirtilse de an itibariyle 1849TL olarak fiyatlandırıldığı görünüyor. Beklenen rakamın biraz daha altına inmesi Xperia Z'nin HTC One ve Galaxy S4 gibi rakipleri karşısında fiyat bakımından biraz daha avantajlı olmasını sağlayabilir.



