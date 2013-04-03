Sony Xperia Z, 8 Nisan'dan itibaren stoklara girmeye başlayacak

Haber Editörü
Sony'nin CES 2013 etkinliğinde tanıttığı ve tasarımı ile pek çok otoriteden övgü alan amiral gemi modeli Xperia Z, bölge bölge başladığı satışlarda nihayet ülkemize de gelmek üzere.
Sony yetkili satıcılarının 15 Mart olarak ön talep toplamaya başladığı Xperia Z modelinin tahmini çıkış tarihi daha sonra Nisan ayına kaydırılmıştı. Son yapılan güncelleme ile birlikte modelin stoklara giriş tarihi 8 Nisan olarak belirlenmiş durumda. Çevrimiçi perakendecilerde ise modelin 15 Nisan itibariyle sevkiyata başlayacağı belirtiliyor.
Sony Xperia Z modelinde hatırlanacağı üzere 5 inçlik Full HD OptiContrast ekran, 1.5GHz saat hızında çalışan Snapdragon S4 Pro APQ8064 işlemci, Adreno 320 grafik birimi, 2GB RAM, 16GB depolama kapasitesi, 13MP çözünürlükte Exmor RS arka kamera, 2.2MP çözünürlükte Exmor R ön kamera, 2330mAh batarya şeklinde özellikler bulunmaktaydı.
Modelin 1999TL fiyat etiketi ile ülkemize giriş yapacağı belirtilse de an itibariyle 1849TL olarak fiyatlandırıldığı görünüyor. Beklenen rakamın biraz daha altına inmesi Xperia Z'nin HTC One ve Galaxy S4 gibi rakipleri karşısında fiyat bakımından biraz daha avantajlı olmasını sağlayabilir.
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Xperia Z'nin görüntü kalitesi Samoled ekrandan kat be kat İYİ. Samoled ekran, son derece KALİTESİZ bir ekrandır aşırı renk doygunluğu ve kontrast oranı ile. Bizim sazanlar da cafcaflı, cıngıllı, çok renkli diye kaliteli zannediyorlar, anlayamıyorlar ki gerçek ekran kalitesi doğal renkleri yansıtmasıyla ölçülür.
Gene sayısız gerçek kullanıcı çatır çatır bütün oyunları oynuyorlar. Ha, bazı oyunlar full HD için tam optimize edilmemiştir, bu doğru ama diğerleri de benzer performansı verecektir.
O çirkinlik abidesi, çürük çarık malzemeden yapılmış S4'ü alacağıma, Xperia Z ya da olmadı htc one alırım bin kat iyi. Cep telefonları artık neredeyse 24 saat bizimle, öyle bir çirkinlik abidesi plastik telefonu niye yanımda taşıyayım sırf 3-5 milisaniye daha hızlı diye ki bu farkı kimse ANLAYAMAZ kullanırken. Açarsın bir benchmark uygulaması, 300-500 puan fazla aldım diye kendini avutursun ancak:)
ingilizce... iphone 5 ve htc one 'in genel olarak gecilemez oldugunu yani en iyi ekran kailtesine sahip oldugunu soyluyor.