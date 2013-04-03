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Sony Xperia Z, 8 Nisan'dan itibaren stoklara girmeye başlayacak

6 yıl
1,9b
1
64
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Sony Xperia Z, 8 Nisan'dan itibaren stoklara girmeye başlayacak

Sony'nin CES 2013 etkinliğinde tanıttığı ve tasarımı ile pek çok otoriteden övgü alan amiral gemi modeli Xperia Z, bölge bölge başladığı satışlarda nihayet ülkemize de gelmek üzere.

Sony yetkili satıcılarının 15 Mart olarak ön talep toplamaya başladığı Xperia Z modelinin tahmini çıkış tarihi daha sonra Nisan ayına kaydırılmıştı. Son yapılan güncelleme ile birlikte modelin stoklara giriş tarihi 8 Nisan olarak belirlenmiş durumda. Çevrimiçi perakendecilerde ise modelin 15 Nisan itibariyle sevkiyata başlayacağı belirtiliyor.

Sony Xperia Z modelinde hatırlanacağı üzere 5 inçlik Full HD OptiContrast ekran, 1.5GHz saat hızında çalışan Snapdragon S4 Pro APQ8064 işlemci, Adreno 320 grafik birimi, 2GB RAM, 16GB depolama kapasitesi, 13MP çözünürlükte Exmor RS arka kamera, 2.2MP çözünürlükte Exmor R ön kamera, 2330mAh batarya şeklinde özellikler bulunmaktaydı.

Modelin 1999TL fiyat etiketi ile ülkemize giriş yapacağı belirtilse de an itibariyle 1849TL olarak fiyatlandırıldığı görünüyor. Beklenen rakamın biraz daha altına inmesi Xperia Z'nin HTC One ve Galaxy S4 gibi rakipleri karşısında fiyat bakımından biraz daha avantajlı olmasını sağlayabilir.


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colourofthelife 6 yıl en beğenilen
Evet , incelemesine bakın, sonra da sayısız yerli-yabancı gerçek Xperia Z kullanıcısının bir bir o palavraları nasıl yalanladığını okuyun ve youtubeda izleyin.

Xperia Z'nin görüntü kalitesi Samoled ekrandan kat be kat İYİ. Samoled ekran, son derece KALİTESİZ bir ekrandır aşırı renk doygunluğu ve kontrast oranı ile. Bizim sazanlar da cafcaflı, cıngıllı, çok renkli diye kaliteli zannediyorlar, anlayamıyorlar ki gerçek ekran kalitesi doğal renkleri yansıtmasıyla ölçülür.

Gene sayısız gerçek kullanıcı çatır çatır bütün oyunları oynuyorlar. Ha, bazı oyunlar full HD için tam optimize edilmemiştir, bu doğru ama diğerleri de benzer performansı verecektir.

O çirkinlik abidesi, çürük çarık malzemeden yapılmış S4'ü alacağıma, Xperia Z ya da olmadı htc one alırım bin kat iyi. Cep telefonları artık neredeyse 24 saat bizimle, öyle bir çirkinlik abidesi plastik telefonu niye yanımda taşıyayım sırf 3-5 milisaniye daha hızlı diye ki bu farkı kimse ANLAYAMAZ kullanırken. Açarsın bir benchmark uygulaması, 300-500 puan fazla aldım diye kendini avutursun ancak:)





Evet , incelemesine bakın, sonra da sayısız yerli-yabancı gerçek Xperia Z kullanıcısının bir bir o palavraları nasıl yalanladığını okuyun ve youtubeda izleyin....
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2 Yanıt Yanıtla +30
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blackzeros 6 yıl colourofthelife
colourofthelife

Lol, Redblood, bu fanatiklere laf anlatamazsın, anlamazlar. Adam gelmiş buraya, bir telefonun çıkış tarihi konuşuluyor ve fiyatı, onu bile telefona saldırmak için kullanıyor, hem de yalan yanlış, abuk sabuk, ipe sapa gelmez şeylerle, düşünün yani:) Bu nasıl fanatikliktir, körlüktür, düşmanlıktır, artniyettir anlamak zor, cidden zor.

Neyse, bu tiplerle vakit kaybedilmez. Son olarak ekran karşılaştırması linki vereyim de görsün herkes samoled ve lcd farkını:) Ha İngilizce gerekiyor yazılanları anlamak için ama fotoğraflar zaten net şekilde ortaya koymuş. Super amoled gerçekten " super " :)))


phonearena.com/...


Haydi iyi forumlar.

ingilizce... iphone 5 ve htc one 'in genel olarak gecilemez oldugunu yani en iyi ekran kailtesine sahip oldugunu soyluyor.
colourofthelifeLol, Redblood, bu fanatiklere laf anlatamazsın, anlamazlar. Adam gelmiş buraya, bir telefonun çıkış tarihi konuşuluyor ve...
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1 Yanıt Yanıtla +5
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redbloodedman 6 yıl
Anlamadığım bişey editörler bi kaç eleştiri yaptı diye onların laflarının arkasına sığınıp desteksiz sallıyorsunuz. Açın bakın o incelemenin başlığına, erdi özüağ üzerine basa basa 10 kere söyledi şimdiye kadar gördüğüm en iyi tasarıma sahip telefon diye. Herşey benchmark, herşey oyun değil, konsol almıyoruz sonuçta. Günlük kullanım önemli. Sürekli söylediğiniz görüş açısı benim en istemediğim bişey. Zaten otobüslerde meraklı teyzelerden bıktım. Onlar daha iyi görsün diye amoled kullanmak zorunda değilim. Karşıdan baktığımda netse bana yeter yandan bakanlar da görmesinler bi zahmet. İsteyen istediği telefonu alır. Bi de bi kaç aşırı sony fanına editörler de laf edince ortalık karıştı. Editörlerin bu tarz tartışmalara girmesi de hataydı. Artık sony için yazı yazanlara direk fan muamelesi yapıştırılmaya başlandı. Ben ses çıkışına daha çok önem verdiğim için htc one düşünüyorum ama Xperia Z de kesinlikle aşağı bir telefon değil 2000 lira one yada s4 e veriliyorsa 1850 rahatlıkla xperia Z ye verilir. Bu fiyatlar çok yüksek yine de o da ayrı konu. Amerikadan arkadaşa aldırmayı düşünüyorum.
Anlamadığım bişey editörler bi kaç eleştiri yaptı diye onların laflarının arkasına sığınıp desteksiz sallıyorsunuz. Açın bakın o incelemenin başlığına, erdi özü...
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2 Yanıt Yanıtla +4
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DH Misafiri 5 yıl
Şu an Xperia Z kullanıyorum. Her yönüyle harika. Arkadaşım one kullanıyor. Xperia Z almayı düşünüyorum diyor. Htc one ın ekranı küçük olduğu için çektiğiniz fotoğraflar daha neymiş gibi gözüküyor. Lakin Xperia Z den htc one a resim yollayıp bakmaya şansınız oldu mu hiç? Ya da htc one dan Xperia Zye? Arkadaşlar eğri oturalım doğru konuşalım. Bir Apple tanı olarak gözümü kırpmadan sattım 4s'imi,Xperia Z ye 1705 kağıt saydım. Pişman mıyım? Asla değilim. Burda telefonu eline bile alamayanlar telefonun ekranı kötü,kamerası kötü,performansı kötü diye ordan burdan duydukları şeyleri söylemesiyler lütfen. Hayatında kaç kere bu telefonları yan yana inceleyebilme şansın olduda bu kadar,rahat atıp tutabiliyorsun? Farkındaysanız plastik masalı s4 ü kıyaslamaya ihtiyaç bile duymadım.
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DH Misafiri 6 yıl
Di0ny5505
benim için xperia Z şoyle bir ses kaydı yaptıktan sonra beni kendi wc ye goturup getirsede bitmiştir malesef.. boyle bi telefon yapıp 1 cent lik mikrofon koyan sony ve diger tum markalara yazıklar olsun.. Diger videolar ile ilgili konu : forum.donanimhaber.com/...

dostum gerçekten saçmalamışın :) Xperia Arc ile canlı müzik yapan mekanda arkadaşımın sahnesini çektim, adam klip gibi paylaşıp duruyor hala. bütün markaların kayıtları asagı yukarı aynı. senin kayıt yaparken bulundugun konum markadan cok cok daha önemli. sag ve ya sol kolona yada sub a yakınlıgın cok degiştirir kayıt kaliteni...
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QuantumVM 6 yıl
Videoyu nasıl izlediniz bilmiyorum ama sonlara doğru Sony'nin ekranda pikseller saçmalaya başlıyor ve dokunmatik çalışmıyor. Zaten sunucu da ekran bozuldu diyor. Acaba paralel evrende aynı linkde farklı bi video var da onu mu izliyorsunuz?
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DarthLuca 6 yıl
8 Nisanı beklemeye gerek kalmadı, bugün Sony Centerlarda satışta. Ben 1849TL'ye aldım bir tane


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aybey 6 yıl
Darkimore
Cami cok çabuk ciziliyormus z nin.. Bu arada sony nin ikinci eli Samsungdan berbat ne yazikki.

Videoya iyi bakın. Çizilen Xperia Z'nin ekran koruyucu filmi.
S3'e bakın ekran kırıldı.
Xperia Z'yi araştırışsanız fabrika çıkışında ekran korucu film ile birlikte geliyor. Yani o kolay çiziliyor dediğiniz ekran değil korucu film
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aybey 6 yıl
Darkimore
Cami cok çabuk ciziliyormus z nin.. Bu arada sony nin ikinci eli Samsungdan berbat ne yazikki.

Videoya iyi bakın. Çizilen Xperia Z'nin ekran koruyucu filmi.
S3'e bakın ekran kırıldı.
Xperia Z'yi araştırışsanız fabrika çıkışında ekran korucu film ile birlikte geliyor. Yani o kolay çiziliyor dediğiniz ekran değil korucu film
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ea430 6 yıl
Sony Xpreia Z 1680 TL.
Link: store.oryox.net/...
Ürünü ister elden gelip alabilirsiniz isterseniz internet sitemiz üzerinden sipariş gecerek adresinize kargo ile göndeririz nasıl arzu ederseniz.
İyi forumlar.
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DH Misafiri 6 yıl
QuantumVM
Darkimore Cami cok çabuk ciziliyormus z nin.. Bu arada sony nin ikinci eli Samsungdan berbat ne yazikki.
Video çok ilginçmiş. Tıpkı bi korku filmi gibi. Adam çok sadistçe işkence yapıyor telefonlara.

O çizilen cam değil film. youtube.com/...
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QuantumVM 6 yıl
Darkimore
Cami cok çabuk ciziliyormus z nin.. Bu arada sony nin ikinci eli Samsungdan berbat ne yazikki.

Video çok ilginçmiş. Tıpkı bi korku filmi gibi. Adam çok sadistçe işkence yapıyor telefonlara.
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TearsForFears 6 yıl
colourofthelife'nin yorumunun beğenilmesi burada ne kadar Sony fanı olduğunu gösterir.Adam super amoled ekranı beğenenlere sazan demiş.S4'ü yerden yere vurmuş.Buna rağmende herkes + lamış.
Sözün bittiği yerdeyiz böyleleriyle konuşmayacaksın direk tekme tokat dalacaksın.Herkes Xperia Z'nin tasarımını , ekranını beğenecek diye bir şey yok.Bana göre tasarımdan çok performans , güncelleme desteği önemli.Bunu en iyi verende Samsung.Tasarımıda hoşuma gidiyor gayet şık olmuş.Super amoled ekranı tercih sebeplerimden birisi mükemmel görüntü veriyor.S2'imde 480x800 çözünürlüğe rağmen güzel görüntü kalitesi vardı.Şimdi Full HD ekranla BENİM İÇİN mükemmel olacaktır.
Buraya gelip Sony'i öven ağır fanboydur.Gözü kapalı Sony'i över bu tipler.Telefonu eleştirirseniz hemen avukat kesilir.Yapacak bir şey yok toplum cahil.Hala sidik yarıştırıyorlar.
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xconnect 6 yıl
Kim ne derse desin Siemens S25
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