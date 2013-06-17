Sony Xperia Z Ultra, performansıyla tüm rakiplerini geride bırakıyor

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Sony tarafından kısa süre içerisinde lanse edilmesi beklenen Xperia Z Ultra hakkında gün geçmiyor ki yeni haberler gelmesin. 6.44-inç büyüklüğünde Full HD ekrana sahip olan telefon-tablet hibriti cihaz, henüz resmi olarak netlik kazanmış olmasa da Qualcomm’un en yeni mobil platformu olan ve kullanılmakta olan mevcut tüm mobil platformlardan ciddi oranda daha hızlı olduğu ifade edilen Snapragon 800 ile geleceği sık sık konuşulmakta.
Sony Xperia Z Ultra’ya ait olduğu belirtilen yeni bir test sonucu, cihazın sahip olduğu performans potansiyelini göstermesi açısından son derece önemli ve bir o kadar da iddialı. AnTuTu’da alınan sonuçlara göre Sony Xperia Z Ultra, piyasada satılmakta olan tüm telefonlardan hatırı sayılır ölçüde daha hızlı olmayı başarırken aynı zamanda Galaxy S4’ün Snapdragon 800’lü versiyonu için iddia edilen test sonuçlarını da geride bırakmayı başarıyor.
31491 puan alan Xperia Z Ultra, Snapdragon 800 ile gelecek yeni nesil Adreno 330 GPU’su ile grafik performansı anlamında da iddialı olması bekleniyor. Boyut itibariyle herkese hitap etmese de performans olarak teknoloji tutkunlarını üzerine çekmeyi başaracak gibi görünen Xperia Z Ultra aynı zamandaExmor RS kamera ve Android 4.2 işletim sistemiyle gelecek. Yakın gelecekte lanse edilecek telefonun, son kullanıcı satış fiyatı ise şu an için net olarak bilinmiyor.
Anlamak zor Sony hep geç çıkartıyor geriden geliyor diyorsunuz birde bakmışız beklese daha iyi olacak diyorsunuz. Bi karar verin yahu
1.si Xperia, Ace Note Young gibi bir telefon model ismi değil. Ace Note Young serisi diye bir şey de yok Samsung'ta , Galaxy serisi var Note Ace her sene yenileniyor sadece versiyon deniliyor seri denmiyor. Xperia da versiyon değil Sony'nin serisi Samsung'un Galaxy serisi gibi.
2.si arayüz konusunda gayet başarılılar TimeScape arayüzü diğer akıllı telefonlara göre daha kolay sosyal medyaya ulaştırıyor.
3.sü S3 eski bir jenerasyon ve ilk çıktığında 2000 lira civarındaydı. Xperia Z yeni bir jenerasyon FHD ekran 13MP kamera vs. İkisini kıyaslamak yanlış. Xperia Z yi kıyaslayacaksan S4 , One gibi cihazlarla kıyasla One ve S4 2000 liradan giriş yaptı Z ise 1800 den. Note 2 de eski jenerasyon fiyat olarak Togari'yi Note 3 ile kıyasla.
4.sü bir tek bu konu da hak verdim güncelleme sıkıntısı yaşadı eski cihazlarında her ne kadar şüphe uyandırsa da Xperia Z'den sonra ki cihazlara daha bir önem veriyormuş gibi duruyor.
5.si Sony Windows platformunda bulunmuyor. Windows ve Android platformundan başka da sağlam bir platform bulunmuyor. 3 tane işletim sistemi var kafayı çeken Android Windows İos. İos zaten bir tek İphone'da kullanılıyor. Windows ise şu an telefon firmalarına çok baskı uyguluyor. Android işletim sistemi Sony için gayet ideal.
Sırf marka karalamak için yanlış bilgiler vermeyelim.