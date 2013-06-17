Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Sony Xperia Z Ultra, performansıyla tüm rakiplerini geride bırakıyor

5 yıl
1,7b
1
62
Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Sony Xperia Z Ultra, performansıyla tüm rakiplerini geride bırakıyor
Sony tarafından kısa süre içerisinde lanse edilmesi beklenen Xperia Z Ultra hakkında gün geçmiyor ki yeni haberler gelmesin. 6.44-inç büyüklüğünde Full HD ekrana sahip olan telefon-tablet hibriti cihaz, henüz resmi olarak netlik kazanmış olmasa da Qualcomm’un en yeni mobil platformu olan ve kullanılmakta olan mevcut tüm mobil platformlardan ciddi oranda daha hızlı olduğu ifade edilen Snapragon 800 ile geleceği sık sık konuşulmakta.

Sony Xperia Z Ultra’ya ait olduğu belirtilen yeni bir test sonucu, cihazın sahip olduğu performans potansiyelini göstermesi açısından son derece önemli ve bir o kadar da iddialı. AnTuTu’da alınan sonuçlara göre Sony Xperia Z Ultra, piyasada satılmakta olan tüm telefonlardan hatırı sayılır ölçüde daha hızlı olmayı başarırken aynı zamanda Galaxy S4’ün Snapdragon 800’lü versiyonu için iddia edilen test sonuçlarını da geride bırakmayı başarıyor.

31491 puan alan Xperia Z Ultra, Snapdragon 800 ile gelecek yeni nesil Adreno 330 GPU’su ile grafik performansı anlamında da iddialı olması bekleniyor. Boyut itibariyle herkese hitap etmese de performans olarak teknoloji tutkunlarını üzerine çekmeyi başaracak gibi görünen Xperia Z Ultra aynı zamandaExmor RS kamera ve Android 4.2 işletim sistemiyle gelecek. Yakın gelecekte lanse edilecek telefonun, son kullanıcı satış fiyatı ise şu an için net olarak bilinmiyor. 

Sony Xperia Z Ultra, performansıyla tüm rakiplerini geride bırakıyor
Tam Boyutta Gör

Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
GoldPunch 5 yıl en beğenilen
Hadi be Sony. Sony aslında telefon sektöründe daha iyi yerlerde olmayı hak eden bir firma. Maalesef payına düşeni telefon sektöründe pek alamıyor. Playstation markasındaki performansını telefonlarına da yansıtabilse keşke.
Hadi be Sony. Sony aslında telefon sektöründe daha iyi yerlerde olmayı hak eden bir firma. Maalesef payına düşeni telefon sektöründe pek alamıyor. Playstation ...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +47
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Eskiler 5 yıl HectorBarbossa
master_axe

Sony yine erken davranıyor. Dğer s800'lü telefonları beklese daha iyi olacak sanırım.

Anlamak zor Sony hep geç çıkartıyor geriden geliyor diyorsunuz birde bakmışız beklese daha iyi olacak diyorsunuz. Bi karar verin yahu
master_axeSony yine erken davranıyor. Dğer s800'lü telefonları beklese daha iyi olacak sanırım.Anlamak zor Sony hep geç...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +21
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Marquis-de-Sade. 5 yıl
DH Misafiri
sony tasarım olarak bence cogumuzun hosuna gıdıyor ama buyuk hataları var mesela pazarlama stratejısı 1 telefon ısımlerındekı hatalar hepsının adı xperıa sonuna kalıcı ısım bulamıyor mesela samsun note dedınmı s serısı ace serısı vb gıbı kategorılendırse ıyı olur acıkcası bana togarı honamı ısımlerı xperıadan daha hos gelıyor bence ıngce ısımler yerıen japoncayı kullansalar kalıcı olur 2- yazılımsal ozellıkler artık taklıdı bırakıp japon yaratıcılıgını telefonlara yansıtmaları lazım yanı kullanıcı telefonu sırf sony dıye tercıh edebılmelı o ozellık baska bır telefonda olmamalı 3-fıyatlandırma..tamam sony bır marka olabılırı ama telefon pıyasasında markasını pazarlayamıyor bence pıyasada tutulana kadar kalıteyı ucuza vermesı gerek zaten tutunduktan sonra kaymagı fazlasıyla yerornek xz turkıyeye 1850 tlden gırıs yaptıgında s3 1300 tl cıvarındaydı telı 1500 den surse su gıbı satardı aynı sekıl sımdı togarı cıkacak note2 1400 cıvarı bunu 2000den cıkarırsa ıs yapmaz ama 1800 bandında satısa cıkarsa ıyı satar 4- yazılım guncellemelerı sony androıd surumu yukseltmekte her zaman gec kalıyor guncellemeye ve guncellemenın stabılıtesıne bakıp telefon alan bırcok ınsan var 5-bence sonynın kendını wındows veya androıd dısı bır platforma kaydırması ıyı olur tek platformla devam etmek helede androıdde cok zor

1.si Xperia, Ace Note Young gibi bir telefon model ismi değil. Ace Note Young serisi diye bir şey de yok Samsung'ta , Galaxy serisi var Note Ace her sene yenileniyor sadece versiyon deniliyor seri denmiyor. Xperia da versiyon değil Sony'nin serisi Samsung'un Galaxy serisi gibi.
2.si arayüz konusunda gayet başarılılar TimeScape arayüzü diğer akıllı telefonlara göre daha kolay sosyal medyaya ulaştırıyor.
3.sü S3 eski bir jenerasyon ve ilk çıktığında 2000 lira civarındaydı. Xperia Z yeni bir jenerasyon FHD ekran 13MP kamera vs. İkisini kıyaslamak yanlış. Xperia Z yi kıyaslayacaksan S4 , One gibi cihazlarla kıyasla One ve S4 2000 liradan giriş yaptı Z ise 1800 den. Note 2 de eski jenerasyon fiyat olarak Togari'yi Note 3 ile kıyasla.
4.sü bir tek bu konu da hak verdim güncelleme sıkıntısı yaşadı eski cihazlarında her ne kadar şüphe uyandırsa da Xperia Z'den sonra ki cihazlara daha bir önem veriyormuş gibi duruyor.
5.si Sony Windows platformunda bulunmuyor. Windows ve Android platformundan başka da sağlam bir platform bulunmuyor. 3 tane işletim sistemi var kafayı çeken Android Windows İos. İos zaten bir tek İphone'da kullanılıyor. Windows ise şu an telefon firmalarına çok baskı uyguluyor. Android işletim sistemi Sony için gayet ideal.
Sırf marka karalamak için yanlış bilgiler vermeyelim.
DH Misafirisony tasarım olarak bence cogumuzun hosuna gıdıyor ama buyuk hataları var mesela pazarlama stratejısı 1 telefon ısımlerındekı hatala...
Devamını Gör
Yanıtla +13
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Doanc4n 5 yıl
Bu testler puan dan ibaret sadece. Önemli olan günlük kullanımdır.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
LİVERPOOLYWNA 5 yıl
O ekran solukluguyla bosa ugrasiyor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
matrix22 5 yıl
Tabletler 7 inc telefon 6.44 insallah cerceveyi dar tutarlar yoksa anlamsız bir cihaz olur ama sony e güvenmek lazım gelir yaptıysa bir bildiği vardır.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
prof.exx 5 yıl
honami forever

Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
matrix22 5 yıl
Tabletler 7 inc telefon 6.44 insallah cerceveyi dar tutarlar yoksa anlamsız bir cihaz olur ama sony e güvenmek lazım gelir yaptıysa bir bildiği vardır.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
h.aras.k 5 yıl
etlik
DH Misafiri Bırakın ya Samsung gibi allah gibi bir marka varken bunlara kim bakar be.Herşeyiyle kalite ve orjinal böyle dandik değildir samsung bilen bilir.samsung 8 çekirdekli dğerler daha yeni 4 yaptı samsung 16dayken onlar anca 8 çekirdekli çıkarır.Samsung çok önce hep.Samsung bir numara olacak her zaman bunuda unutmayın.Hamdolsun samsung gibi markalar varda kaliteyi yaşıyoruz.
Koyu bir Samsun taraftarı.

Allah gibi ne demek? Böyle tabirler sakata giriyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kucukyenici 5 yıl
Sony iyi güzel de bu telefonlar arasındaki farkı takip etmek için ders çalışır gibi uğraşmak lazım!
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
1 Yanıt Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
gently weeps 5 yıl kucukyenici
kucukyenici
Sony iyi güzel de bu telefonlar arasındaki farkı takip etmek için ders çalışır gibi uğraşmak lazım!
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


sony nin sadece bu telefonları böyle samsungun peki??
ace ace2 ace3 s3 s4 note note2 grand grand dual mega s2 plus ve daha niceleri...
1 Yanıt Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mipa90 5 yıl
bu arada xperiablogta ekranın 6.22 inc olduğu goruntulenmiş
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
WiiSmash 5 yıl
bence sony xperia z'nin çıkışında erken davrandı ve eski snapdragonu kullandı. işte bu da bunun telafisi. artık s4 ve htc one'ın yanında yer alabilecek
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
LeSRiSeL 5 yıl
llovedream
DH MisafiriBırakın ya Samsung gibi allah gibi bir marka varken bunlara kim bakar be.Herşeyiyle kalite ve orjinal böyle dandik değildir samsung bilen bilir.samsung 8 çekirdekli dğerler daha yeni 4 yaptı samsung 16dayken onlar anca 8 çekirdekli çıkarır.Samsung çok önce hep.Samsung bir numara olacak her zaman bunuda unutmayın.Hamdolsun samsung gibi markalar varda kaliteyi yaşıyoruz.
ateistmsin kardeş?yada samsung fabrikasındamı çalışıyosun?

fanboy'lukta son nokta bu olsa gerek..
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
marseltalon 5 yıl
extreme.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
tnr001 5 yıl
DH Misafiri
Bırakın ya Samsung gibi allah gibi bir marka varken bunlara kim bakar be.Herşeyiyle kalite ve orjinal böyle dandik değildir samsung bilen bilir.samsung 8 çekirdekli dğerler daha yeni 4 yaptı samsung 16dayken onlar anca 8 çekirdekli çıkarır.Samsung çok önce hep.Samsung bir numara olacak her zaman bunuda unutmayın.Hamdolsun samsung gibi markalar varda kaliteyi yaşıyoruz.

ateistmsin kardeş?yada samsung fabrikasındamı çalışıyosun?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
1653 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Cep Telefonları, performans ve
3 etiket daha benchmark test sony
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 yıl Ultrabook Dünyası: Haswell işlemcili yeni ultrabook'lar ve dahası... 5 yıl Acer yeni ultrabook ve tabletlerini özel bir defile ile lanse etti 5 yıl Android için CPU-Z uygulaması çıktı: Akıllı telefon ve tabletinizin donanımsal detayları... [Video] Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
CNBC: Türkiye 2 hafta içinde S-400'den
DH Forum
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Uber konusu
DonanımHaber
Haftaya A101 marketlerde daha uygun
DonanımHaber
Starlink uyduları yörüngeye yerleştirildi:
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
GRID 2 Steam'de Ücretsiz
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim