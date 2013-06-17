Sony Xperia Z Ultra, performansıyla tüm rakiplerini geride bırakıyor

Sony tarafından kısa süre içerisinde lanse edilmesi beklenen Xperia Z Ultra hakkında gün geçmiyor ki yeni haberler gelmesin. 6.44-inç büyüklüğünde Full HD ekrana sahip olan telefon-tablet hibriti cihaz, henüz resmi olarak netlik kazanmış olmasa da Qualcomm’un en yeni mobil platformu olan ve kullanılmakta olan mevcut tüm mobil platformlardan ciddi oranda daha hızlı olduğu ifade edilen Snapragon 800 ile geleceği sık sık konuşulmakta.





Sony Xperia Z Ultra’ya ait olduğu belirtilen yeni bir test sonucu, cihazın sahip olduğu performans potansiyelini göstermesi açısından son derece önemli ve bir o kadar da iddialı. AnTuTu’da alınan sonuçlara göre Sony Xperia Z Ultra, piyasada satılmakta olan tüm telefonlardan hatırı sayılır ölçüde daha hızlı olmayı başarırken aynı zamanda Galaxy S4’ün Snapdragon 800’lü versiyonu için iddia edilen test sonuçlarını da geride bırakmayı başarıyor.





31491 puan alan Xperia Z Ultra, Snapdragon 800 ile gelecek yeni nesil Adreno 330 GPU’su ile grafik performansı anlamında da iddialı olması bekleniyor. Boyut itibariyle herkese hitap etmese de performans olarak teknoloji tutkunlarını üzerine çekmeyi başaracak gibi görünen Xperia Z Ultra aynı zamandaExmor RS kamera ve Android 4.2 işletim sistemiyle gelecek. Yakın gelecekte lanse edilecek telefonun, son kullanıcı satış fiyatı ise şu an için net olarak bilinmiyor.