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Sony Xperia Z4 ile ilgili sızıntılar kafa karıştırıyor

4 yıl
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Sony Xperia Z4 ile ilgili sızıntılar kafa karıştırıyor

Sony'nin 5 Ocak tarihinde CES 2015 fuarında resmiyet kazandırmasını beklediğimiz Xperia Z4 modeli ile ilgili birbiri ile çelişen sızıntılar gelmeye devam ediyor. Genelde ekran boyutu ve işlemci konusunda bir belirsizlik mevcut. 

Daha önce sızdırılan basın görselinde Xperia Z4 modelinin 5.4 inçlik 2560x1440 piksel çözünürlükte ekran ve 64-bitlik Snapdragon 810 yongaseti taşıdığı gündeme gelmişti. Firmanın bir sunum dosyasından sızdırıldığı iddia edilen sayfalarda ise farklı bilgiler yer alıyor. 

Biraz daha gerçeğe yakın olduğunu düşündüren bu sızıntıda ekran boyutu bu kez 5.2 inç. Önceki neslin ekran boyutunu bozmayan Sony, çözünürlüğü yükselterek daha keskin ve daha yoğun pikselli görüntüler elde etmeyi amaçlıyor. Ayrıca işlemci tarafında da Snapdragon 805 yongaseti tercihi mevcut. Qualcomm'un Snapdragon 810 üretimi konusunda sıkıntılar yaşadığı ve gecikeceği iddiaları hatırlandığında Xperia Z4 için en uygun yongaseti Snapdragon 805 gibi görünüyor zira cihaz lansmanı müetakiben satışa sunulacak. 

Bunun dışında modelde 21MP çözünürlükte IMX230 sensörünün kullanılacağı belirtiliyor ki zaten Sony'nin kamera konusunda güncellemeler yapacağı biliniyordu. Lansmana az bir süre kalmasına rağmen Xperia Z4 ile ilgili belirsizlik halen devam ediyor. Bu bakımdan lansmanı beklemek en akıllıca olanı gibi görünüyor.  

http://www.phonearena.com/news/Alleged-Xperia-Z4-screens-peg-the-phone-with-a-5.2-display-diagonal-upgraded-chipset_id63597 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
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XPS-J 4 yıl
Xperia Z4 ü bekleyenler için ön paneller sızdı. Gerçekten dikkat çekici ve ufak değişikler barındırıyor içinde. Ilginizi çekerse bakabilirsiniz. xperiaplatform.net/...
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conrado 4 yıl XPS-J
XPS-J
Xperia Z4 ü bekleyenler için ön paneller sızdı. Gerçekten dikkat çekici ve ufak değişikler barındırıyor içinde. Ilginizi çekerse bakabilirsiniz. xperiaplatform.net/...

Çerçeve yine kalın

Elvada sony demek düşer bize

Ve bu son xperia olacak belli oldu

Mobil bölümü bu şekilde kapatacaklarmış demek ki

Yazık
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prydzsnare 4 yıl
Sony dejavu sirketi olarak ad degistirecek yakinda biraz farkli biseyler yapin xperia 4 tablet ultra gibi buna da cok saglam donanimlar koyun
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DH Misafiri 4 yıl
iSheepler hemen saçma yorumlarla zırvalama rekoru kırmış...
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troy 4 yıl DH Misafiri
prydzsnare

Sony dejavu sirketi olarak ad degistirecek yakinda biraz farkli biseyler yapin xperia 4 tablet ultra gibi buna da cok saglam donanimlar koyun


Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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DH Misafiri 4 yıl
Z4de snapdragon 810 olur ekran ve çözünürlük büyür kamerada artık 20.7 nin üstüne çıkarsa alırım merakla bekliyorum inşallah hayal kırıklığı olmaz bu senede çıkmazsa g4 de geçerim herhalde
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DH Misafiri 4 yıl
Sony telefon alacağımı zannetmiyorum. Çinli telefonlar daha çok ilgimi çekiyor. Muhtemelen sony 5yıls kalmaz batar.
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ayıkatili 4 yıl
810 la gelmezse 3 ay sonra z5 çıartır :P
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se_runtome 4 yıl
yıllardır takip ettiğim kadarıyla eğer sony z4 yada z4c ces de tanıtacak olsaydı şuan çoktan gerçek görselleri sızardı. şurada kaldı 20 gün fuara hiç gerçek bir haber yok ortada
ben 810 olsun diyorum ama 805 gelirse hüsran olacak.
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nevrans 4 yıl
Bende yeni Z3 aldim z3 guzel telefon eger iphone 6 kasayi bozmasaydi iphone alacaktim malesef iphone kotu bir kasa cikartti bence en iyi saglam kasa iphone 5 kasasiydi.
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John Citizen 4 yıl
Z4 compact çıkabilir mi çıkarsa da snapdragon 810 la mı çıkar ?
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Not Today! 4 yıl John Citizen
John Citizen

Z4 compact çıkabilir mi çıkarsa da snapdragon 810 la mı çıkar ?

Phonearena haberine gore 810la gelecek lakin sony her iki modelede 4 yerine 3 gb ram koymus. Duz Z hakinda bilgi yok belki onu 4 yapar .


phonearena.com/...
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OnLiNe MaNaGeR 4 yıl
Z2 ne ara çıktı lea Z3 çıkmış şimdi de Z4 haberi yapılıyor?
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.i. 4 yıl
bu telefonu bekliyorum, Motoroladan Sony'e geçicem. Sony tek tüm modelleri aynı görünümlü diye sevmiyorum.
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The Balance 4 yıl
Devir 64 Bit devri şayet 64 bit bir işlemciyle çıkmazsa hayatta almam.
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ICromwelleI 4 yıl
Sitenin ismi değişse daha iyi olur valla. Nedense hep spny haberleri ile doldu bu aralar hep Z4 ile haberler çıkıyor.
Bence hic boşuna ugrasmayin S805 ile gelecek kacari yok gibi.
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