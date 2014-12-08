Sony Xperia Z4 ile ilgili sızıntılar kafa karıştırıyor





Sony'nin 5 Ocak tarihinde CES 2015 fuarında resmiyet kazandırmasını beklediğimiz Xperia Z4 modeli ile ilgili birbiri ile çelişen sızıntılar gelmeye devam ediyor. Genelde ekran boyutu ve işlemci konusunda bir belirsizlik mevcut.





Daha önce sızdırılan basın görselinde Xperia Z4 modelinin 5.4 inçlik 2560x1440 piksel çözünürlükte ekran ve 64-bitlik Snapdragon 810 yongaseti taşıdığı gündeme gelmişti. Firmanın bir sunum dosyasından sızdırıldığı iddia edilen sayfalarda ise farklı bilgiler yer alıyor.





Biraz daha gerçeğe yakın olduğunu düşündüren bu sızıntıda ekran boyutu bu kez 5.2 inç. Önceki neslin ekran boyutunu bozmayan Sony, çözünürlüğü yükselterek daha keskin ve daha yoğun pikselli görüntüler elde etmeyi amaçlıyor. Ayrıca işlemci tarafında da Snapdragon 805 yongaseti tercihi mevcut. Qualcomm'un Snapdragon 810 üretimi konusunda sıkıntılar yaşadığı ve gecikeceği iddiaları hatırlandığında Xperia Z4 için en uygun yongaseti Snapdragon 805 gibi görünüyor zira cihaz lansmanı müetakiben satışa sunulacak.





Bunun dışında modelde 21MP çözünürlükte IMX230 sensörünün kullanılacağı belirtiliyor ki zaten Sony'nin kamera konusunda güncellemeler yapacağı biliniyordu. Lansmana az bir süre kalmasına rağmen Xperia Z4 ile ilgili belirsizlik halen devam ediyor. Bu bakımdan lansmanı beklemek en akıllıca olanı gibi görünüyor.

http://www.phonearena.com/news/Alleged-Xperia-Z4-screens-peg-the-phone-with-a-5.2-display-diagonal-upgraded-chipset_id63597