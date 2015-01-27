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Sony Xperia Z4 yaz aylarına sarkabilir

4 yıl
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Sony Xperia Z4 yaz aylarına sarkabilir

Geleneksel olduğu üzere bu yılın ilk elektronik fuarı olan CES 2015'te yeni Xperia akıllı telefonunu beklerken karşımıza yeni bir Walkman modeli çıkmış ve umutlar MWC 2015 etkinliğine kalmıştı. Ancak Sony'nin pek acelesinin olmadığı belirtiliyor. 

Firmaya yakın kaynakların verdiği bilgilere göre Xperia Z4 modeli MWC 2015 fuarını da es geçecek ve Mayıs aylarında piyasada olacak. Daha önce sızan Bond Spectre filminin tanıtım dökümanlarında da yeni Xperia cihazı için Mayıs ayı işaret edilmiş ancak buna pek de ihtimal verilmemişti. 

Sony'nin her yıla bir amiral gemi modeli stratejisine dönüş yaptığı düşünüldüğünde Xperia Z4 için henüz erken olduğu kanaatine varılabilir. Zira Xperia Z3 tanıtılalı henüz 5 ay oldu ve cihaz tüm dünyada satışa çıktı. Bu bakımdan Xperia Z4 modeli için en uygun zaman bahar sonları veya yaz ayları başlangıcı olacaktır. 

Xperia Z4 modeli ile önemli değişiklikler yapmayı planlayan Sony'nin 2560x1440 piksel ekran çözünürlüğü, Snapdragon 810 yongaseti, 4GB RAM, daha gelişmiş ekran teknolojileri şeklinde özelliklere yer vereceği tahmin ediliyor. 

http://pocketnow.com/2015/01/26/xperia-z4-launch-plans Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 4 yıl
sony playstation'dan elde ettigi geliri ne yapıyor gitsin güzel bir telefon çıkarsın ne kadar geç olursa olsun
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FireSwords 4 yıl
Sitenin adı donanımhaber, donannım dışında her türlü haber var anlamadım ki. Teknolojihaber filan yapın böyle olacaksa adını.
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theyapici 4 yıl
sony telefonda da çuvalladı
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TheRad67 4 yıl
Artık zirveye oyna Sony.
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DH Misafiri 4 yıl
3 GUN ÖNCE SONNY Z4 UN VIDEOSU YAYINLADINDI TELEFON ISLETIM SISTEMI OLARAK BELKI HAZIR DEGILDIR AMA VIDIODAKI SONNY Z4 EKRAN VE KASASNIN TASARIMI OLARAK BUGUNE KADAR CIKAN TELEFONLERIN 2 GOMLEK USTUNDE GORUNUYOR.HABER KAYNAGI BIR SITE OLARAK SİZDEDE O VIDEONUN OLMASI GEREKTIGIDIR
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se_runtome 4 yıl DH Misafiri
Kardeş adres belli mi?
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conrado 4 yıl
Samsung ve lg pazarı paylaşıp bitirdikten sonra sony çıkarsa 1 tane bile satamaz
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ne diyorum 4 yıl
Leğenci samsung ve lg firması sony'yi hiçbir zaman kalite konusunda yakalayamayacak. Sony android dünyasının kralıdır bu açık ve net. Sony'ye kalite konusunda yakın olan tek firma htc'dir...
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ne diyorum 4 yıl
É yani sarkmalı..
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system electronıc 4 yıl
aynı özellikler,aynı donanımlar,aynı kasalar vs...vs...
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se_runtome 4 yıl
böyle giderse bence 2017 de sony olmayacak.
yaşasın z3
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kemaloztin 4 yıl
Sarksin bi zahmet daha z2 ler yeni alindi
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aycibin 4 yıl
eksik bilgi var.2560x1440 piksel sadece amerika'da.geri kalan ülkelerde 1080p çıkacak.
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XPS-J 4 yıl
Yaz aylarına sarkması muhtemel gibi duruyor çünkü ortalıkta hiçbirşeye yok. Yani şimdiye kadar bir Sürü sızıntısı olmalıydı. En çok ces için beklendi ancak olmayınca zaten akıllarda mwc de de tanıtılmaz mı acaba soru kalmıştı. Şimdiye kadar net bir sızıntının olmayışı bunu doğrular nitelikte. Ama belli de olmaz ben her zaman Sony amiral gemilerinin önceden sızmasını çok doğru bulmadım. Belki Sony de aynı şeyi düşünüp çok katı önlemler alarak cihazı saklamış ve bize mwc de sürpriz yapacaktır. 😉
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` quaD. 4 yıl
haziran temmuz gibi tüm dünyada piyasada olsun yeterli .
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