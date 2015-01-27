Sony Xperia Z4 yaz aylarına sarkabilir





Geleneksel olduğu üzere bu yılın ilk elektronik fuarı olan CES 2015'te yeni Xperia akıllı telefonunu beklerken karşımıza yeni bir Walkman modeli çıkmış ve umutlar MWC 2015 etkinliğine kalmıştı. Ancak Sony'nin pek acelesinin olmadığı belirtiliyor.





Firmaya yakın kaynakların verdiği bilgilere göre Xperia Z4 modeli MWC 2015 fuarını da es geçecek ve Mayıs aylarında piyasada olacak. Daha önce sızan Bond Spectre filminin tanıtım dökümanlarında da yeni Xperia cihazı için Mayıs ayı işaret edilmiş ancak buna pek de ihtimal verilmemişti.





Sony'nin her yıla bir amiral gemi modeli stratejisine dönüş yaptığı düşünüldüğünde Xperia Z4 için henüz erken olduğu kanaatine varılabilir. Zira Xperia Z3 tanıtılalı henüz 5 ay oldu ve cihaz tüm dünyada satışa çıktı. Bu bakımdan Xperia Z4 modeli için en uygun zaman bahar sonları veya yaz ayları başlangıcı olacaktır.





Xperia Z4 modeli ile önemli değişiklikler yapmayı planlayan Sony'nin 2560x1440 piksel ekran çözünürlüğü, Snapdragon 810 yongaseti, 4GB RAM, daha gelişmiş ekran teknolojileri şeklinde özelliklere yer vereceği tahmin ediliyor.

http://pocketnow.com/2015/01/26/xperia-z4-launch-plans