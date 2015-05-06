Sony akıllı hoparlörü BSP60'ı Avrupa'da ön siparişe açtı

Sony hatırlayacağınız üzere iki ay önce akıllı hoparlörü BSP60'ı duyurmuş ve bizde sitemizden sizlere aktarmıştık . Merak edenler için dün itibariyle akıllı hoparlör Sony tarafında Avrupa bölgesinde yer alan bazı ülkelerde ön siparişe açıldı. Daha önceki tahminlerde de olduğu gibi ucuz olmayan hoparlörün fiyatı ise €299/£220 seviyesinde. Akıllı hoparlörü 21 Haziran 2015'den önce sipariş edenlere SmartBand Talk SWR30 hediye eden Sony, teslimatlara ise haziran sonu başlayacak.

Kısaca değinmek gerekirse alarm, çağrı gibi özelliklere sahip taşınabilir bir hoparlör yapısında olan cihazın akıllı sayılacak özellikleri ise; kişisel uyarılar, çoklu dil destekli sesli komut, sesli hatırlatıcı, hava durumu bilgileri, müzik çalma ve müziğe göre dans etme. Bağlantı yönünde Bluetooth desteği bulunan hoparlörde kolay eşleştirme için NFC desteği de yer alıyor

İlk etapta Fransa, Almanya, Hollanda, İspanya, İngiltere, İtalya, Polonya ve İsveç'te ön siparişe sunulan model daha sonra başlangıçta ABD, Avusturya, Belçika, Kanada, Singapur, İrlanda, İsviçre ve Lüksemburg gibi diğer ülke pazarlarında satışa sunulacak cihazın ülkemizde ne zaman satışa sunulacağı ise şu an için belirsiz.

http://blogs.sonymobile.com/2015/05/05/smart-bluetooth-speaker-bsp60-available-for-pre-order-online-now/