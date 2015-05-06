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Sony akıllı hoparlörü BSP60'ı Avrupa'da ön siparişe açtı

4 yıl
3,5b
1
8
Cep Tel Aksesuarları
Caner Köksel
Haber Editörü
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Sony akıllı hoparlörü BSP60'ı Avrupa'da ön siparişe açtı
 
Sony hatırlayacağınız üzere iki ay önce akıllı hoparlörü BSP60'ı duyurmuş ve bizde sitemizden sizlere aktarmıştık. Merak edenler için dün itibariyle akıllı hoparlör Sony tarafında Avrupa bölgesinde yer alan bazı ülkelerde ön siparişe açıldı. Daha önceki tahminlerde de olduğu gibi ucuz olmayan hoparlörün fiyatı ise €299/£220 seviyesinde. Akıllı hoparlörü 21 Haziran 2015'den önce sipariş edenlere SmartBand Talk SWR30 hediye eden Sony, teslimatlara ise haziran sonu başlayacak.
Kısaca değinmek gerekirse alarm, çağrı gibi özelliklere sahip taşınabilir bir hoparlör yapısında olan cihazın akıllı sayılacak özellikleri ise; kişisel uyarılar, çoklu dil destekli sesli komut, sesli hatırlatıcı, hava durumu bilgileri, müzik çalma ve müziğe göre dans etme. Bağlantı yönünde Bluetooth desteği bulunan hoparlörde kolay eşleştirme için NFC desteği de yer alıyor
İlk etapta Fransa, Almanya, Hollanda, İspanya, İngiltere, İtalya, Polonya ve İsveç'te ön siparişe sunulan model daha sonra başlangıçta ABD, Avusturya, Belçika, Kanada, Singapur, İrlanda, İsviçre ve Lüksemburg gibi diğer ülke pazarlarında satışa sunulacak cihazın ülkemizde ne zaman satışa sunulacağı ise şu an için belirsiz.

http://blogs.sonymobile.com/2015/05/05/smart-bluetooth-speaker-bsp60-available-for-pre-order-online-now/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
nightsoldier 4 yıl en beğenilen
Sony tasarım konusunda bir numara. Bir insanın ihtiacı kadar özellik koymuş.
Şimdi samsungta bir tane lanse eder, içine ne bulduysa koyar.
1 Yanıt Yanıtla +9
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K E N 4 yıl
Fiyat güzel apaçiler alıp açamaz parkta falan beğendim. =)
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yusufdemir55 4 yıl
yeni nesil çok şanslı. benim çocukluğumda, evimizde eletrik dahi yoktu. dersimizi, gaz lambasının ışığında çalışırdık ablamla birlikte.
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arel.gr 4 yıl
kuş özelliğine değinilmemiş !
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DaRKFoRCeS 4 yıl
Rolly nin evrim geçirmiş hali.
Fiyatı yüzünden muhtemelen unutulacak.
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anekos 4 yıl
iki tane alacaksın acacaksın oyun havası karşılık oynayacaklar :)
oyna diyen teyzelerden de kurtulursun ...
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nightsoldier 4 yıl en beğenilen
Sony tasarım konusunda bir numara. Bir insanın ihtiacı kadar özellik koymuş.
Şimdi samsungta bir tane lanse eder, içine ne bulduysa koyar.
Yanıtla +9
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K E N 4 yıl
Fiyat güzel apaçiler alıp açamaz parkta falan beğendim. =)
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Mr xXx 4 yıl
Şöyle 100€$ olaydı alırdım
sabahları kalkamıyorum ama yine sony farkı fiyatı
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