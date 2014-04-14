Sony bu yıl Ultra HD TV satışlarında 4 kat artış bekliyor





Son dönemde 4K konsepti yükselen bir ivemeye sahip olsa da hem cihaz açısından hem de içerik açısından beklenen düzeylerde değil. Bu bakımdan yaygınlaşması da zaman alıyor. Ancak bu yıl satışlarda artış beklentisi mevcut.





Sony tarafından yapılan açıklamaya göre bu yıl Ultra HD TV satışlarında 4 kat artış bekleniyor. Firma kesin rakamlar hakkında bilgi vermezken analizlerin tahmini ise 13-15 milyon civarında. Sony satış konusunda Çin'den oldukça umutlu. Çin'de Ultra HD TV satışlarının altı kat artacağı belirtiliyor.

Bu yıl Dünya Kupası maçlarının olması ve pek çok maçın 4K olarak yayaınlanacak olması televizyon üreticilerinin beklentilerini artırmış durumda.





Sony'nin geçen yıl olduğu gibi bu yıl da stratejisi üst seviye büyük ekranlı televizyonlar satmak üzerine olacak. Televizyon pazarında mali problemler yaşayan Sony, bir süre önce alt ve orta seviye Ultra HD televizyon segmentinden çekildiğini açıklamıştı.





Sony ayrıca LCD TV sevkiyatlarında da bu yıl yüzde 10 civarında bir artış bekliyor. Sony'nin bu yıl ki satış hedefi 20 milyon olarak belirlenmiş durumda. Mali tabloları düzeltme adına Sony ayrıca harici ortaklardan TV bileşeni tedarik etme konusunda azaltıma gitmeyi planlıyor. Firma iç üretime daha çok odaklanacak.

http://www.digitimes.com/news/a20140414PD203.html