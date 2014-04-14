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Sony bu yıl Ultra HD TV satışlarında 4 kat artış bekliyor

5 yıl
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Televizyonlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Sony bu yıl Ultra HD TV satışlarında 4 kat artış bekliyor

Son dönemde 4K konsepti yükselen bir ivemeye sahip olsa da hem cihaz açısından hem de içerik açısından beklenen düzeylerde değil. Bu bakımdan yaygınlaşması da zaman alıyor. Ancak bu yıl satışlarda artış beklentisi mevcut.

Sony tarafından yapılan açıklamaya göre bu yıl Ultra HD TV satışlarında 4 kat artış bekleniyor. Firma kesin rakamlar hakkında bilgi vermezken analizlerin tahmini ise 13-15 milyon civarında. Sony satış konusunda Çin'den oldukça umutlu. Çin'de Ultra HD TV satışlarının altı kat artacağı belirtiliyor. 
Bu yıl Dünya Kupası maçlarının olması ve pek çok maçın 4K olarak yayaınlanacak olması televizyon üreticilerinin beklentilerini artırmış durumda.  

Sony'nin geçen yıl olduğu gibi bu yıl da stratejisi üst seviye büyük ekranlı televizyonlar satmak üzerine olacak. Televizyon pazarında mali problemler yaşayan Sony, bir süre önce alt ve orta seviye Ultra HD televizyon segmentinden çekildiğini açıklamıştı. 

Sony ayrıca LCD TV sevkiyatlarında da bu yıl yüzde 10 civarında bir artış bekliyor. Sony'nin bu yıl ki satış hedefi 20 milyon olarak belirlenmiş durumda. Mali tabloları düzeltme adına Sony ayrıca harici ortaklardan TV bileşeni tedarik etme konusunda azaltıma gitmeyi planlıyor. Firma iç üretime daha çok odaklanacak. 

http://www.digitimes.com/news/a20140414PD203.html Yorum Yaz
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experienced 5 yıl en beğenilen
4k tv alıp hd bile olmayan yerel kanal izlemek gibisi yok.
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denixt 5 yıl
sony tv pazarından kolay kolay çekilmez ha çekildi diyelim samsung lg ye para vereceğime arçelik vestel alırım daha iyi nasıl olsa aynı kalitedeler
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1963bursa 5 yıl
Markaya takılmayan için sorun yok, 615$ TCL 50" 4k UHD TV 120 hz amazon.com/...
Yada Seiki, bu markayı da küçümsemeyin, 4k TV satışında 2 yılı tamamladı. 699 amazon.com/...
kaldıki Sony TV alanların şikayetlerini okumalısınız,
Markaya takılmayan için sorun yok, 615$ TCL 50" 4k UHD TV 120 hzamazon.com/...Yada Seiki, bu markayı da küçümsemeyin, 4k TV satışında 2 yılı tama...
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nepasvior 5 yıl
bu ultrahd leri kim alıyor merak ediyorum, evdeki hd ready tv de izleyecek hd kanal yok hala 576i yayınlar izliyoruz, adamlar çıkmış 4k falan diyor, full hd yayın görsek dua edecez bi trt hd ve atv var başka yok ki hd yayın memlekette

Vestel üretimi seg hd ready tv m var gayet memnunum, yetiyor, yurtdışında olabilir ama türkiyede full hd bile israf bence, telefonda tablette olur o ayrı, hem yerli malı yurdun malı
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keskin53 5 yıl
bu kadar para verip alacagına evdeki televizyonuna bi 4k logo yapıstır yeter
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hayyam_karadenizli 5 yıl
Benim gözümde 4k TV'de tartışmasız lider Seiki'dir, bunu 600 dolara 50" 4k sattığı için demiyorum sadece, o fiyata satan başka firmalarda var ama onları tanımıyorum, Seiki bu işin başını çekti, yıllandı, müşteriden tarafa tavır aldı ve saygımı kazandı.
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BlackBeasT 5 yıl
Parası bol olan içerik beklemeden gider 4k tv'yi salona koyarda, genele yaygınlaşması zaman alır. Film ve oyun konsoluna 4k oyun desteği gelmeden 1 ay sürecek Dünya kupası için 4k TV'ye yatırım yapmak ne kadar doğru...

1080p olduğu gibi 3-5 sene sonra 4k köpeğin olur. Yeter ki içerik olsun
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Mustang__TR 5 yıl
Bize daha var..
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abdulmusavvir 5 yıl
599 dolara 4k tv'ler var, bu fiyat uygun bir fiyat ve bunları alabilenler başka mallara dönüp bakmazlar, adamın PS4'ü olsun olmasın yada 4k yayın varmış yokmuş önemli değil, bu fiyata değil 4k, değil 2k hd ready satan firmalar çıkıp 4k'dan ahkâm kesiyorlar, yapabilecekleri tek şey uygun fiyatlı markaların satışlarına engel olmaya çalışmaktır, yani karaborsadır. Bu sayede fahiş fiyatlar çekip, müşteriyi sömürebilecekler, biz de seyredeceğiz.
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Persona_Non_Grata 5 yıl
4k tv de flash tv karşısında halay çekmek paha biçilemez :)
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huseyincarnege 5 yıl
samsung ve lg gibi rakipleriniz varken işiniz cooooooook zor :)
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Blood Money 5 yıl
Samsung, LG varken.
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umut_baris 5 yıl Blood Money
Blood Money

Samsung, LG varken.


Başka panel üreticisi yok dünyada değil mi?
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killnOd 5 yıl
Piyasada hala gercek 4K cozunurluk ve en az 60bin bitrateye sahip film yok.4K remastered diye ortalikta dolasanlarda FHD cozunurluge ve en fazla 40bin bitrateye sahipler.TR sartlarinda zaten dogru duzgun FHD yayin yaan kanal bile yok orasida ayri bir konu.
Gelelim diger soruna ki oda cok pahali olan fiyatlar ve herseyin buyuk olani iyidir diyen ve sirf bu yuzden buyuk ekran haricinde 32" ile 42" arasi 4K TV uretimi yapmayan panel ureticileri.
Oncelikle gercek anlamda 4K TV kanallari ve 4K filmler piyasaya surulmeli.Sonrasinda ise 32" ve yukarisi 4K TV lerin uretimine baslanmali ve kesinlikle fiyatlar dusurulmeli.
Bu soylediklerim ise en iyi ihtimal Fifa EU CUP 2016 ya yetisir diye dusunuyorum.Tabi bu arada 4K da yasanan sorunlarda bu zamana kadar en aza indirgenmis olur.
Sonuc olarak acelesi olanlar FHD TV alabilirler ama elindeki TV yeterli gelenler 4K icin 2016 ve sonrasini bekleyebilirler.
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