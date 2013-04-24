Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Fotoğraf Makineleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Sony, gelişmiş yeteneklere sahip yeni DSC-HX50V kompakt fotoğraf makinesini duyurdu

6 yıl
2b
1
34
Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Sony, gelişmiş yeteneklere sahip yeni DSC-HX50V kompakt fotoğraf makinesini duyurdu

Önce ilk dedikoduları öğrenilen ve daha sonra Sony Tayvan internet sitesi üzerinde ortaya çıkarak geleceği kesinleşen DSC-HX50V kompakt fotoğraf makinesi, Sony tarafından resmi olarak duyuruldu.
Üst seviye özellikler ile donatılmış durumda olan ve firma tarafından 30 kat optik yakınlaştırmaya sahip dünyanın en hafif ve küçük gövdesi olarak lanse edilen yeni DSC-HX50V kompakt fotoğraf makinesi teknik olarak, 20.4 MP 1/2.3" BSI CMOS (Exmor R) sensöre, 30 kat optik yakınlaştırma sağlayan 24-720mm F3.5-6.3 Sony G lense, BIONZ görüntü işlemcisine, 3-inç 921 nokta XtraFine LCD ekrana, karanlık ortamlarda daha iyi sonuçlar için dahili flaşa, her zaman net fotoğraflar çekilmesine yardım sağlayan üç eksenli "SuperSteady Shot" görüntü sabitleme teknolojisine ve ISO 100-3200 (maksimum 12800) oranına sahip.
 
Sony, gelişmiş yeteneklere sahip yeni DSC-HX50V kompakt fotoğraf makinesini duyurdu
1920x1080P (60FPS) MPEG4/AVCHD stereo sesli video çekim yeteneğine sahip olan Sony DSC-HX50V, çektiği bu video ve fotoğrafları SD/SDHC/SDXC/Memory Stick Duo/Memory Stick Pro Duo/Memory Stick Pro HG Duo hafıza kartları üzerine kayıt edebiliyor. Dahili lityum-iyon NP-BX1 bataryası ile ortalama 400 fotoğraf çekebilen cihaz, Wi-Fi kablosuz bağlantı desteği sayesinde kablosuz veri transferine ve cihaz kontrolüne de imkan sağlayabiliyor. Ayrıca dahili GPS ünitesi ile çekilen fotoğraflar ve videolar üzerine konum bilgileri eklenebiliyor.
108x64x38mm boyutlara ve 272gram ağırlığa sahip olan Sony DSC-HX50V kompakt fotoğraf makinesi önümüzdeki ay 450$ fiyat etiketiyle piyasaya çıkıyor.
 
Sony, gelişmiş yeteneklere sahip yeni DSC-HX50V kompakt fotoğraf makinesini duyurdu

http://www.dpreview.com/news/2013/04/24/sony-launches-cyber-shot-dsc-hx50v-30x-compact-superzoom-with-wi-fi-and-gps Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
ozturert 6 yıl en beğenilen
Canon 600D'ye rakip olur bu şimdi. Bu aralar forumda böyle bir hava var
Yanıtla +8
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
cumfiçu 5 yıl
Almayi dusunuyorum bakalim.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 6 yıl
ozturert
Örnek fotoğraflar: photographyblog.com/... Suluboya efekti devam ediyor...

Farkındaydan cam arkasından çekilmiş görüntüler...
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
spirituals 6 yıl
Benim Lumia 920 ile bunu geçerim
. Fuji S--- ler gibi bunların da alıcıları bol miktarda olur . Biri bana "fotoğraf makinası alacağım ama hangisi? " diye sorduğunda ; içimden gelen o bildiğim ve doğru olanları söyleyemez oldum . Çünkü ben doğru olanı söyledikçe ; "Kaç megapixel 18 ve üzeri olsun , çok zumu olsun özellikle 20 ve ya üzeri " gibi bir şey ile karşılaşıyorum ve yılıyorum . Şirketler de biliyor MP ve Zoom artık kullanıcılar için baş sırada .
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ozturert 6 yıl DH Misafiri
DH Misafiri
ozturert
Örnek fotoğraflar: photographyblog.com/... Suluboya efekti devam ediyor...

Farkındaydan cam arkasından çekilmiş görüntüler...

Arada cam olmasa da aynı
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mavizaman 6 yıl
bir sony klasiği(!) daha 20MPyi gördüler, 1.sınıf kalite fotoğraflar çekmiş gerçekten(!)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
fss1403 6 yıl
Adamın kaşını kolundaki kıllar sandım
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
m@hm@ 6 yıl
Fotoğraf aşıkları için 3. makina olarak düşünülebilir 3'ü bi arada (zoom,mp,kompak) sütlü nescafe
hitap edeceği kesim belli zaten benim şantiyelerde kullandığım kompak makinam var onun yerine olabilir mesela.
1. makina DSLR
2. Makina Aynasız bi model
3. Makina bol zoomlu yüksek mpli kompak
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Umutcan 6 yıl
Yüksek optik yakınlaştırmalı foto makinelerinde 35mm eşdeğeri yüksek değerler elde edilebilmesi için sensör çarpanı yüksek tutulup sensörün küçük kalması sağlanıyor malesef.
Bu makineninkinden daha büyük sensöre sahip cep telefonları var, gerisini siz düşünün. Paparazzi yada kuş fotoğrafçısı değilseniz zoom özelliğini iki heves edip kullandıktan sonra fazla işinizi görmüyor genellikle,
daha sonra da wide modda iso 200 üstünde çamur gibi fotoğraf çeken bir makine ile başbaşa kalıyorsunuz. Kısacası %80 tele kullanım amaçlı almıyorsanız uzak durun, bu devirde aps-c kompaktlar varken hele.
Üreticilerin bayat stratejisi oldu artık mp artır zoom artır 1/2.3" sensörlü makineyi yeni makine gibi sat. Motor şahin motoru olduktan sonra cihaz dışarıdan ferrari görünse ne olur.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ozturert 6 yıl
"kalite" anlayışına göre değişir
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ozangunay 6 yıl ozturert
ozturert

"kalite" anlayışına göre değişir


"Kalite" den kastım "cep telefonundan daha iyi" olarak düşünülebilir :))
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
farazicosmos 6 yıl
fiyatları o kadar pahalı ki iyi kullanıcılar asla dslr dan şaşmayacaktır diye düşünüyorum gidipte bu makineyle otellerde felan fotoğrafçılık yapamazsın kötüde olsa dslr istiyor herkes görüntü bile çoğunu mezdediyor... ama taşınabilirlik makro kabiliyetleri açısından fiyatı hariç çoğu kişiye hitap ediyor diyebilirim
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
the_rion80 6 yıl
O ışık seviyesinde ISO80'de bile gölgelerde gren var...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ozangunay 6 yıl farazicosmos
farazicosmos

fiyatları o kadar pahalı ki iyi kullanıcılar asla dslr dan şaşmayacaktır diye düşünüyorum gidipte bu makineyle otellerde felan fotoğrafçılık yapamazsın kötüde olsa dslr istiyor herkes görüntü bile çoğunu mezdediyor... ama taşınabilirlik makro kabiliyetleri açısından fiyatı hariç çoğu kişiye hitap ediyor diyebilirim

Bu makinanın amacı hotel fotoğrafçılığı ya da profesyonel işler yapmak değil zaten. Adı üstünde "kompakt" makina yani sürekli olarak yanınızda taşıyabileceğiniz, tatillerde ağırlık yapmayacak ama bir yandan da kaliteli fotoğraf çekmek isteyenler için tasarlanmış.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Stanislas Xavier 6 yıl
20 MP ve 1/2.3" sensör ; Harika(!) Bu mercimek algılayıcı sayesinde 30x zoom sunabiliyor ama 450$ karşılığında çok iyi görüntü kalitesi alman gerek.Bu sensör boyutunda ise pek mümkün görünmüyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
fss1403 6 yıl
Of 30 x zum, 20 mp daha ne olsun satıcıların gözdesi, bizde gidelim 12 mp kamerayla avunalım
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
jiddi 6 yıl fss1403
fss1403

Of 30 x zum, 20 mp daha ne olsun satıcıların gözdesi, bizde gidelim 12 mp kamerayla avunalım


Şşşş ! Çaktırmasana arkadaşım aaa
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Aytu ATR 6 yıl
Donanımhaber bu aralar Fotoğrafhaber oldu.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Ermis1453 6 yıl
Senlige bak


Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
pohuman 6 yıl
Sensör ve lens(diyafram açıklığından dolayı) işe yaramaz..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
2042 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Fotoğraf Makineleri
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl Samsung Galaxy S4 Exynos 5 Octa, Snapdragon 600'e karşı "Özel video" 6 yıl Panasonic HX-A100 "Giyilebilir Aksiyon Kamerası" video inceleme (+18 Şiddet İçerir) Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Uber konusu
DonanımHaber
Haftaya A101 marketlerde daha uygun
DonanımHaber
Starlink uyduları yörüngeye yerleştirildi:
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
CNBC: Türkiye 2 hafta içinde S-400'den
DH Forum
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim