Sony, gelişmiş yeteneklere sahip yeni DSC-HX50V kompakt fotoğraf makinesini duyurdu





Önce ilk dedikoduları öğrenilen ve daha sonra Sony Tayvan internet sitesi üzerinde ortaya çıkarak geleceği kesinleşen DSC-HX50V kompakt fotoğraf makinesi, Sony tarafından resmi olarak duyuruldu.

Üst seviye özellikler ile donatılmış durumda olan ve firma tarafından 30 kat optik yakınlaştırmaya sahip dünyanın en hafif ve küçük gövdesi olarak lanse edilen yeni DSC-HX50V kompakt fotoğraf makinesi teknik olarak, 20.4 MP 1/2.3" BSI CMOS (Exmor R) sensöre, 30 kat optik yakınlaştırma sağlayan 24-720mm F3.5-6.3 Sony G lense, BIONZ görüntü işlemcisine, 3-inç 921 nokta XtraFine LCD ekrana, karanlık ortamlarda daha iyi sonuçlar için dahili flaşa, her zaman net fotoğraflar çekilmesine yardım sağlayan üç eksenli "SuperSteady Shot" görüntü sabitleme teknolojisine ve ISO 100-3200 (maksimum 12800) oranına sahip.

1920x1080P (60FPS) MPEG4/AVCHD stereo sesli video çekim yeteneğine sahip olan Sony DSC-HX50V, çektiği bu video ve fotoğrafları SD/SDHC/SDXC/Memory Stick Duo/Memory Stick Pro Duo/Memory Stick Pro HG Duo hafıza kartları üzerine kayıt edebiliyor. Dahili lityum-iyon NP-BX1 bataryası ile ortalama 400 fotoğraf çekebilen cihaz, Wi-Fi kablosuz bağlantı desteği sayesinde kablosuz veri transferine ve cihaz kontrolüne de imkan sağlayabiliyor. Ayrıca dahili GPS ünitesi ile çekilen fotoğraflar ve videolar üzerine konum bilgileri eklenebiliyor.

108x64x38mm boyutlara ve 272gram ağırlığa sahip olan Sony DSC-HX50V kompakt fotoğraf makinesi önümüzdeki ay 450$ fiyat etiketiyle piyasaya çıkıyor.

http://www.dpreview.com/news/2013/04/24/sony-launches-cyber-shot-dsc-hx50v-30x-compact-superzoom-with-wi-fi-and-gps