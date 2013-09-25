Sony, mobil cihaz sızıntılarının önüne geçmek niyetinde





Sony'nin bu yıl ki Xperia Z ile başlayan üst seviye akıllı telefon serisini pek çok sızıntı sayesinde daha tanıtılmadan öğrenme şansına sahip olduk. Ancak görünüşe göre Sony bu sızıntılardan dolayı rahatsız.





Japon üreticinin bir ofisinde göze çarpan uyarı levhaları çalışanlara yönelik getirilmiş kısıtlamaları gözler önüne seriyor. Kısıtlamalar özellikle prototip cihazlarla meşgul olan çalışanları ilgilendiriyor.





Bu kısıtlamalardan birisi prototip cihazın kesinlikle bir koruyucu kılıf ile kullanılması ve casus gözlerden sakındırılması. İkincisi özel bir izin yoksa prototip cihazın kesinlikle ofis dışına çıkarılmaması.





Üçüncüsü çalışanların sosyal medya hesabından veya web siteleri üzerinden herhangi bir bilgi paylaşmaması. Dördüncüsü ise prototip cihazlara kesinlikle üçüncü parti uygulama kurulmaması.





Bu sayılan maddeler genelde cihazların lansman öncesinde internete sızdırıldığı en önemli kaynaklar. Sony bu sayede cihazların internete sızmasını ve rakiplerinin de kısa sürede hamle yapmasını engellemeyi ümit ediyor.





Kaynaklardan gelen diğer bir bilgi ise sızıntı önleme kurallarının sıkılaştırılması adına CES 2014 fuarında Xperia Z2 modelinin tanıtılmayacağı yönünde.

http://www.phonearena.com/news/Sony-aims-to-stop-leaks-of-prototypes_id47607