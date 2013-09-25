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Sony, mobil cihaz sızıntılarının önüne geçmek niyetinde

5 yıl
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Sony, mobil cihaz sızıntılarının önüne geçmek niyetinde

 Sony'nin bu yıl ki Xperia Z ile başlayan üst seviye akıllı telefon serisini pek çok sızıntı sayesinde daha tanıtılmadan öğrenme şansına sahip olduk. Ancak görünüşe göre Sony bu sızıntılardan dolayı rahatsız.

Japon üreticinin bir ofisinde göze çarpan uyarı levhaları çalışanlara yönelik getirilmiş kısıtlamaları gözler önüne seriyor. Kısıtlamalar özellikle prototip cihazlarla meşgul olan çalışanları ilgilendiriyor. 

Bu kısıtlamalardan birisi prototip cihazın kesinlikle bir koruyucu kılıf ile kullanılması ve casus gözlerden sakındırılması. İkincisi özel bir izin yoksa prototip cihazın kesinlikle ofis dışına çıkarılmaması. 

Üçüncüsü çalışanların sosyal medya hesabından veya web siteleri üzerinden herhangi bir bilgi paylaşmaması. Dördüncüsü ise prototip cihazlara kesinlikle üçüncü parti uygulama kurulmaması.

Bu sayılan maddeler genelde cihazların lansman öncesinde internete sızdırıldığı en önemli kaynaklar. Sony bu sayede cihazların internete sızmasını ve rakiplerinin de kısa sürede hamle yapmasını engellemeyi ümit ediyor. 

Kaynaklardan gelen diğer bir bilgi ise sızıntı önleme kurallarının sıkılaştırılması adına CES 2014 fuarında Xperia Z2 modelinin tanıtılmayacağı yönünde.

http://www.phonearena.com/news/Sony-aims-to-stop-leaks-of-prototypes_id47607 Yorum Yaz
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ZAViRA 5 yıl en beğenilen
adamlar bu uyarı levhasını bile sızdırmış, değilki telefon prototiği sızdırmamak :)))
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kucukyenici 5 yıl
Sızıntıların önüne lütfen geçmesin. O kadar bekle bekle sonunda gördüğümüz çerçeve ile birden şok olmayalım. En azından hazırlıklı oluruz.
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dark.king 5 yıl
isteseler sızdırmazlar zaten ps4'ü nasıl sızdırmadılar o zaman
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okan_cehapelioglu 5 yıl
ozan_1991
isteseler sızdırmazlar zaten ps4ü nasıl sızdırmadılar o zaman

+1
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dark.king 5 yıl
isteseler sızdırmazlar zaten ps4'ü nasıl sızdırmadılar o zaman
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ZAViRA 5 yıl en beğenilen
adamlar bu uyarı levhasını bile sızdırmış, değilki telefon prototiği sızdırmamak :)))
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wolf silver 5 yıl
Sony ın bu konuda samsungu örnek alması gerekir. Birden fazla prototip cihaz üretmeli.
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General. 5 yıl
Firmaların para kazanma oyunları bizim ülkedeki siyaset gibidir prototipi bilerek servis edip tüketici tepkilerine göre pozisyon alırlar hepsi bu
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e-Militarist 5 yıl General.
web101

Firmaların para kazanma oyunları bizim ülkedeki siyaset gibidir prototipi bilerek servis edip tüketici tepkilerine göre pozisyon alırlar hepsi bu

Aynen. Sony baktı Z2 toslayacak, tepkiler olumsuz, sızıntı kuralı çıkardı. Bundan sonra sızacak her telefonun ardından sızan telefonu tanıtmaktan vazgeçerse inanırım Sony'nin samimiyetine. Göreceğiz.
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LilTunechi 5 yıl
O kadar çok model çıkarıyor ki sızdırması satışlarını çok etkiliyor gerçi sonyfan club birazdan gelir
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seven44 5 yıl
barda masada bırakmasınlar birşeyçik olmz :)
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aycibin 5 yıl
geç kalınmış ama iphone'da da kasa kalıpları falan sağlayıcılar tarafındın sızıyor.nexus sızdı,lg g2 sızdı,nokia 1020 sızdı,şu an aklıma gelmeyen ve o kadar çok sızan varki...en iyi saklama olayını samsung ve htc yapıyor benim gördüğüm.

z2'nin sızması yüzünden millet burada yazdı "daha z1 çıkmadan yenisi çıkıyor bu ne biçim iş" diye.yahu her marka aynı şekilde yapmak zorunda.sanki bir model satılıp bitiyor,sonra 2 ayda yenisini tasarlayıp lanse ediyorlar :) apple sırf parmak izi geliştirmesindeki aksaklıklar yüzünden 5s'in lansmanı 2-3 ay geciktirdi.bir telefonu tasarlamak,uyumsuzlukları gidermek en az 8-10 aylık iş.her yeni model çıktığında bir yenisinin prototipleri oluşmak zorunda.ama göründüğü gibi kullanıcılar bu bilinçte değiller.

fakat sızıntı uyarısının sızması da pek iyi bir balangıç olmamış sanki


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Kulak Misafiri 5 yıl
Memur usulü çalışsınlar o zaman. Zimmetlesinler olsun bitsin .)
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yc#1 5 yıl
Telefonun bileşenleri farklı firmalar tarafından üretildiği sürece sızıntılar muhakkak olacaktır.
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kucukyenici 5 yıl
Sızıntıların önüne lütfen geçmesin. O kadar bekle bekle sonunda gördüğümüz çerçeve ile birden şok olmayalım. En azından hazırlıklı oluruz.
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talerk 5 yıl
Zaten çıkardığı telefonda hep bi bakımdan eksik
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