Sony mobil oyun sektörüne giriş yapıyor

Everybody's Golf şimdilik yalnızca Japonya’da indirilmeye sunulacak. Sony’nin sektöre yeni giriş yaptığı için böyle bir karar aldığı ve bir süre sonra oyunun tüm dünyada indirilmeye sunulacağı düşünülüyor. Şirketin neden ilk mobil oyunu olarak Everybody's Golf’u tercih ettiği, diğer oyunlarından yararlanmadığı bilinmiyor fakat Everybody's Golf’un kolay oynanış şekli ve herkese hitap eden içeriği, tercih edilme nedenleri arasında muhtemelen başta bulunuyor.
Diğer oyunlar da yolda
Sony yakın tarihte Arc the Lad, Wild Arms ve Disgaea gibi oyunların da mobil cihazlara uyarlanacağını duyurdu. Bu oyunlar Everybody's Golf’tan farklı olarak belirli bir kesime hitap ediyor. Sony, mobil oyunlar ile Japonya’da düşüşte olan PlayStation satışlarının açığını doldurmaya çalışacak gibi görünüyor. Bundan ötürü yeni oyunların da ilk olarak Japonya’da indirilmeye sunulma ihtimali mevcut.
http://www.phonearena.com/news/Sony-entering-the-mobile-games-market-with-a-golf-title_id94742 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
masa üzeri oyunları hayvan gibi güçlü kartlar istemeye başladı !
oyun konsolları standart bir kaliteyi yakaladı !
ama en büyük pazar payını basit grafikler sayesinde akıcı olan mobil sektörü götürüyor !
çünkü bir oyun ne kadar basit olursa o kadar zevkli olur
yılların nintendo'su bile mobil donanımlara kaydı !
özetle mobil telefonlar üzerindeki usb kablosu ile MHL standartlarıyla
HDMİ bağlantı noktası sayesinde cep telefonunuzu büyük ekran TV ye bağlayıp,
kablosuz klavye mouse nasıl bağlandığı hakkındaki videoları izlerseniz !
şu an aslında mobil oyun sektörü ( parantez içinde " MHL standartlarıyla
4K ya kadar destek verdiği ortada !
özetle aslında mobil oyun demek aynı zamanda mobil konsol ve oyun sektörü anlamına geliyor !
şu an üzerinde 4K çözünürlük ekranı bile olmayan cep telefonları bile
MHL üzerinden 4K HDMi bağlantısı yapabiliyor ! :)
ve bu konu aslında 1 taşla 2 kuş anlamına geliyor !
ps4 ten sonra ps5 daha üstün özellikleri olacak ama
konsol 1 kere satılan bir şey ve fiyatı tüm dünya için çokta ucuz değil !
donanım üretmek yerine var olan donanımlar üzerinde bir piyasaya giriş yapmak
daha az maliyetle daha fazla gelir elde etmeye benzer !
özetle playstation5 in çıkacağını düşünmüyorum !
çünkü ps4 çok fazla özelliği var ve playstation5 çıkış yapsa 8K desteği ile gelir ama
bunun için piyasa çok hazırlıksız ! özetle playstation5 hiç bir zaman piyasaya çıkmayacaktır.
çünkü donanım maliyetleri ar-ge vs. pekte mümkün olmayan bu gün ps5 çıksa bile
ticari açıdan beklenene ulaşılması 7-8 yıldan önce olmaz !
özetle şu an için ps5 projesi proje olarak bir strateji anlamıyla güzel bir proje
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