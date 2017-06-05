Sony mobil oyun sektörüne giriş yapıyor

PlayStation serisi ve oyunlarıyla şu an konsol sektörünün en güçlü ismi olan Sony, mobil oyun sektörüne de el attı. Japonya merkezli şirket, ilk olarak 1997 senesinde satışa sunulan ve farklı platformlara uyarlanan Everybody's Golf isimli oyunu mobil platforma uyarlıyor.

Everybody's Golf şimdilik yalnızca Japonya’da indirilmeye sunulacak. Sony’nin sektöre yeni giriş yaptığı için böyle bir karar aldığı ve bir süre sonra oyunun tüm dünyada indirilmeye sunulacağı düşünülüyor. Şirketin neden ilk mobil oyunu olarak Everybody's Golf’u tercih ettiği, diğer oyunlarından yararlanmadığı bilinmiyor fakat Everybody's Golf’un kolay oynanış şekli ve herkese hitap eden içeriği, tercih edilme nedenleri arasında muhtemelen başta bulunuyor.

Diğer oyunlar da yolda

Sony yakın tarihte Arc the Lad, Wild Arms ve Disgaea gibi oyunların da mobil cihazlara uyarlanacağını duyurdu. Bu oyunlar Everybody's Golf’tan farklı olarak belirli bir kesime hitap ediyor. Sony, mobil oyunlar ile Japonya’da düşüşte olan PlayStation satışlarının açığını doldurmaya çalışacak gibi görünüyor. Bundan ötürü yeni oyunların da ilk olarak Japonya’da indirilmeye sunulma ihtimali mevcut.

Everybody's Golf, Android ve iOS üzerinden ücretsiz olarak indirilebilecek.

http://www.phonearena.com/news/Sony-entering-the-mobile-games-market-with-a-golf-title_id94742