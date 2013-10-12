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Sony önümüzdeki dönemde Avrupa ve Japonya akıllı telefon pazarlarına odaklanmayı planlıyor

5 yıl
460
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18
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Sony önümüzdeki dönemde Avrupa ve Japonya akıllı telefon pazarlarına odaklanmayı planlıyor

Geçen ayın başlarında tanıtılan kamera odaklı Xperia Z1 modelini kısa süre içerisinde, Xperia Z Ultra modelini de global pazara çıktıktan hemen sonra ülkemizde satışa sunan Sony, yeni dönem stratejilerini teknoloji dünyası ile paylaştı.

Gelecek yıl akıllı telefon satışlarını yüzde 55 artırmayı isteyen Sony, bu açıdan Avrupa ve Japonya pazarlarına ağırlık vererek pazar payını artırmayı planlıyor. Zira Avrupa ve Japonya hali hazırda Sony satışlarının yüzde 60'ını oluşturuyor. 

Bizzat firmanın patronu Kazou Hirai tarafında yapılan açıklamaya göre Sony, yeni pazarlar keşfetmek konusunda ise aceleci davranmak istemiyor. 

Sony'nin gelecek dönem yol haritasında dünyanın 3. büyük akıllı telefon üreticisi olmak var. Sony şu anda 7. sırada. Firma ABD ve Çin pazarına ise kısa dönemde ağırlık vermeyi düşünmüyor. Özellikle ABD'de kademeli olarak pazar payını artırma politikası izlemeyi planlıyor.  

http://www.phonearena.com/news/Sony-puts-focus-on-Europe-and-Japan-presently-US-and-China-in-the-future_id48205 Yorum Yaz
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General. 5 yıl en beğenilen
Sony yeterki istesin zor olmaz elindeki teknoloji birikimi sınırsız imkanıda var neden olmasın
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Ciginix 5 yıl
Z1 miniyi tüm Dünya'da satışa sun, sonra otur satış rakamlarının çıldırışını izle.
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antonidas 5 yıl
sony gayet iyi gidiyor.
Öncelikle piyasadaki yerlerini sağlamlaştırmak istiyorlar.
Abd pazarı öyle kolay bir pazar değildir. Orada apple ne çıkartırsa çıkartsın alacak milyonlarca insan var.
Çin pazarı da çok zordur. Çok düşük fiyatlara çok iyi akıllı telefonlar alabilirsiniz.
Sony emin adımlarla gitmek istiyor.
Samsung s4 satışları tahmin edilen rakamların altında kaldı. S4 mini satmıyor. Samsung da zorlanıyor. Yeni telefon çıkartacaklar.
Tabi apple yeni telefon + yeni işletim sistemini aynı anda piyasaya sunabiliyor.
Samsung yeni telefon çıkartsa bile işletim sistemi konusunda google'ın eline bakıyor.
sony gayet iyi gidiyor.Öncelikle piyasadaki yerlerini sağlamlaştırmak istiyorlar.Abd pazarı öyle kolay bir pazar değildir. Orada apple ne çıkartırs...
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bigbooss 5 yıl
hep aynı tipte galaxy s serisi çıkmaya devam etsin. millet ister istemez farklılık isteyecek plastik kasadan harika tasarımlara devam ederse şayet elbet sony ye geçiş yapacaktır.
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prof.exx 5 yıl
himmet_dal
Adam akıllı güncelleme versin yeter.

Xperia z Toplamda 5 ayda 6 Adet güncelleme aldı ve 4.3 kesinleşti. Ben sürekli güncelleme geldiği için root yöntemleri vs bıktım hala sony'e güncelleme gelmiyor diyosunuz çüşünüz efenim :D
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unflattering 5 yıl
Telefonlarda bu tft ekranları kullanmaya son vermeli ve adam gibi bir ekranla piyasaya çıkmalı yani bu ekranla bu fiyata sony asla o hedefe ulaşamaz.
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Ciginix 5 yıl
himmet_dal
Adam akıllı güncelleme versin yeter.

Z öncesini bilmiyorum haklı olabilirsin, ama Z gayet yerinde ve gerekli güncellemeleri takır takır aldı.
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keko keko 5 yıl
Ben zamanında Galaxy S2'den sonra Xperia S kullandım o gün bugün sony'e değmiyorum elimi...
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talerk 5 yıl
Sony i seven biri olarak bence yapacağı ilk şey tok satıcı modundan çıkması 32 gb lık lg g2 1800 tl iken kimse 2200 tl ye 16 gb z1 almaz
1 Yanıt Yanıtla +3
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Ryzen 5 yıl
ps4 ü avrupa ile aynı anda getiremeyen sony türkiyenin içine ederim ben.
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webmastr_99 5 yıl talerk
talerk

Sony i seven biri olarak bence yapacağı ilk şey tok satıcı modundan çıkması 32 gb lık lg g2 1800 tl iken kimse 2200 tl ye 16 gb z1 almaz


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himmet_dal 5 yıl
Adam akıllı güncelleme versin yeter.
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antonidas 5 yıl
sony gayet iyi gidiyor.
Öncelikle piyasadaki yerlerini sağlamlaştırmak istiyorlar.
Abd pazarı öyle kolay bir pazar değildir. Orada apple ne çıkartırsa çıkartsın alacak milyonlarca insan var.
Çin pazarı da çok zordur. Çok düşük fiyatlara çok iyi akıllı telefonlar alabilirsiniz.
Sony emin adımlarla gitmek istiyor.
Samsung s4 satışları tahmin edilen rakamların altında kaldı. S4 mini satmıyor. Samsung da zorlanıyor. Yeni telefon çıkartacaklar.
Tabi apple yeni telefon + yeni işletim sistemini aynı anda piyasaya sunabiliyor.
Samsung yeni telefon çıkartsa bile işletim sistemi konusunda google'ın eline bakıyor.
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keko keko 5 yıl
Sony önce bi telefona odaklansın, pazarda ne satacak ekmek mi?
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Ciginix 5 yıl
Z1 miniyi tüm Dünya'da satışa sun, sonra otur satış rakamlarının çıldırışını izle.
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General. 5 yıl en beğenilen
Sony yeterki istesin zor olmaz elindeki teknoloji birikimi sınırsız imkanıda var neden olmasın
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