Sony önümüzdeki dönemde Avrupa ve Japonya akıllı telefon pazarlarına odaklanmayı planlıyor

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Geçen ayın başlarında tanıtılan kamera odaklı Xperia Z1 modelini kısa süre içerisinde, Xperia Z Ultra modelini de global pazara çıktıktan hemen sonra ülkemizde satışa sunan Sony, yeni dönem stratejilerini teknoloji dünyası ile paylaştı.
Gelecek yıl akıllı telefon satışlarını yüzde 55 artırmayı isteyen Sony, bu açıdan Avrupa ve Japonya pazarlarına ağırlık vererek pazar payını artırmayı planlıyor. Zira Avrupa ve Japonya hali hazırda Sony satışlarının yüzde 60'ını oluşturuyor.
Bizzat firmanın patronu Kazou Hirai tarafında yapılan açıklamaya göre Sony, yeni pazarlar keşfetmek konusunda ise aceleci davranmak istemiyor.
Sony'nin gelecek dönem yol haritasında dünyanın 3. büyük akıllı telefon üreticisi olmak var. Sony şu anda 7. sırada. Firma ABD ve Çin pazarına ise kısa dönemde ağırlık vermeyi düşünmüyor. Özellikle ABD'de kademeli olarak pazar payını artırma politikası izlemeyi planlıyor.
http://www.phonearena.com/news/Sony-puts-focus-on-Europe-and-Japan-presently-US-and-China-in-the-future_id48205 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Öncelikle piyasadaki yerlerini sağlamlaştırmak istiyorlar.
Abd pazarı öyle kolay bir pazar değildir. Orada apple ne çıkartırsa çıkartsın alacak milyonlarca insan var.
Çin pazarı da çok zordur. Çok düşük fiyatlara çok iyi akıllı telefonlar alabilirsiniz.
Sony emin adımlarla gitmek istiyor.
Samsung s4 satışları tahmin edilen rakamların altında kaldı. S4 mini satmıyor. Samsung da zorlanıyor. Yeni telefon çıkartacaklar.
Tabi apple yeni telefon + yeni işletim sistemini aynı anda piyasaya sunabiliyor.
Samsung yeni telefon çıkartsa bile işletim sistemi konusunda google'ın eline bakıyor.