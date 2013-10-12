Sony önümüzdeki dönemde Avrupa ve Japonya akıllı telefon pazarlarına odaklanmayı planlıyor





Geçen ayın başlarında tanıtılan kamera odaklı Xperia Z1 modelini kısa süre içerisinde, Xperia Z Ultra modelini de global pazara çıktıktan hemen sonra ülkemizde satışa sunan Sony, yeni dönem stratejilerini teknoloji dünyası ile paylaştı.





Gelecek yıl akıllı telefon satışlarını yüzde 55 artırmayı isteyen Sony, bu açıdan Avrupa ve Japonya pazarlarına ağırlık vererek pazar payını artırmayı planlıyor. Zira Avrupa ve Japonya hali hazırda Sony satışlarının yüzde 60'ını oluşturuyor.





Bizzat firmanın patronu Kazou Hirai tarafında yapılan açıklamaya göre Sony, yeni pazarlar keşfetmek konusunda ise aceleci davranmak istemiyor.





Sony'nin gelecek dönem yol haritasında dünyanın 3. büyük akıllı telefon üreticisi olmak var. Sony şu anda 7. sırada. Firma ABD ve Çin pazarına ise kısa dönemde ağırlık vermeyi düşünmüyor. Özellikle ABD'de kademeli olarak pazar payını artırma politikası izlemeyi planlıyor.

http://www.phonearena.com/news/Sony-puts-focus-on-Europe-and-Japan-presently-US-and-China-in-the-future_id48205