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Sony satışları artırıyor ancak kayıp yaşamaya devam ediyor

5 yıl
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Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Sony satışları artırıyor ancak kayıp yaşamaya devam ediyor

Mart 2014 itibariyle 2013 mali yılını geride bırakan Sony, 1.27 milyar dolar kayıp yaşadığını, 7 milyon PS4 ve 39 milyon Xperia telefon satışı yaptığını duyurmuştu. Sony istikrarlı bir şekilde satışlarını artırıyor ancak halen mali kayıplardan kurtulabilmiş değil.

Firmanın Mart 2015 itibariyle sona erecek 2014 mali yılında da zarar öngörüyor. Tahminlere göre firmanın net kaybı 440 milyon dolara ulaşacak. Zararın en büyük sebebi ise 1.8 milyar dolar eksiye geçen PC bölümü. Ayrıca televizyon bölümü de kar edemiyor. Firma bu yıl ile birlikte üst üste 5 yıl zarar açıklamış olacak. 

Geçen yıla göre zarar biraz azalmış görülse de firmanın sert tedbirler almasına yol açtı. Bu yıl firmanın üst düzey yöneticilerinde yarı yarıya maaş kesintileri yaşanacak. 

Bununla birlikte Sony cihaz satışlarında artış öngörüyor. Firmanın akıllı telefon pazarındaki kozu olan Xperia markası yüzde 28 artışla 50 milyon satış rakamına ulaşacak. PlayStation 4 oyun konsolu ise 7 milyon olan hali hazırdaki satış rakamını 20 milyona çıkaracak. 

Firmanın bu mali yılda en güvendiği bölüm mobil cihaz bölümü. Zira PS4 satışlarının bu mali yılda maliyetleri karşılamaya bile yetmeyeceği açıklanmıştı. Ayrıca 4K televizyon satışlarından da önemli bir gelir bekleniyor. 

http://vr-zone.com/articles/sony-executives-take-pay-cuts-amid-companys-1-27-billion-financial-losses/77384.html Yorum Yaz
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Illustrious. 5 yıl en beğenilen
Haftalık "Sony zarar ediyor" içerikli bir habere daha hoş geldiniz.

Ayıp olmasın diye arada Sony haberi yapıyorsunuz, gel gelelim o yapacağınız haber de en iyi ihtimal "BU" işte..

Bu tür içerikli haberlerde yorumlar hep aynı olur. Bu tür haber sitelerinde ise haberlerin önemli bir yapılma amacı da yorumlardır.

Xperia A2 tanıtıldı, bizim önümüze tanıtım haberi 1 aylık dedikodularla geliyor, Z1 Compact'ın revize hali olan antin guntin cihazı önümüze "Bu Z2 Compacttır" diye sunup firmayı ister istemez ki insanların önüne yem ediyorsunuz. Maalesef!

Diğer firmalara gelelim, kısa geçeceğim..

S5'e neredeyse belgesel çekeceksiniz, uygulama güncellemesini dahi haber yapıyorsunuz.. Anlatmamıza bile gerek yok..

M8 desen kılıfına kadar incelemesi yapıldı, zaten tanıtıldığı gün uzunca bir incelemesi yapıldı.. Pembesiydi, moruydu versiyonuydu.,

G3'e gelelim diyeceğim de, şu mesajı yazarken yeni bir G3 haberi hazırladığınızı tahmin etmemize gerek bile yok..

Dün ki haber başlığında dediğiniz gibi ,

Cihaz Nihayet! Türkiye de, peki Z2'nin teknik haberleri nerede?, detaylı incelemeleri, videoları nerede?

3 GB RAM, 3200 mah, Stereo hoparlör, 4K video, IP58, premium kasa verimli ekran & işlemci bu kadar değersiz görülmeyi hak etmiyor..

Haberi hangi editörün açtığına bakmadan yazıyorum..

Ülkemize, Manisaya ateş düşmüş, bizim dert ettiğimiz şeylere bak diyorum, yazıyorum siliyorum..

Geri dönüp Ana Sayfa haberlerine bakınca yok yaz sen bunu diyorum ister istemez!
Haftalık"Sony zarar ediyor" içerikli bir habere daha hoş geldiniz.Ayıp olmasın diyearada Sony haberi yapıyorsunuz, gel gelelim o ...
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1 Yanıt Yanıtla +73
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ploto 5 yıl
Sony herzaman kalitenin ve sağlamlığn simgesi olmuştur sony şirketi batsa bile kalitesinden asla taviz vermez çünkü sony insanlara herzaman en iyiyi vermek için doğmuş bir firmadır
Sony herzaman kalitenin ve sağlamlığn simgesi olmuştur sony şirketi batsa bile kalitesinden asla taviz vermez çünkü sony insanlara herzaman en iyiyi vermek iç...
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N. Chomsky 5 yıl

Sony Türkiye'ye bir el atılması gerek.
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mlkgncx 5 yıl
Hele o şuraya
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Tom Hagen 5 yıl
adamlar htc gibi kötü telefon yüksek fiyat veya samsung gibi kötü telefon düşük fiyat yapmıyor. İyi telefon-pahalı fiyat yapıyor. O yüzden. Ayrıca Sadece ps satsa ayakta kalırlar..
Klasik dh'nin sony batırma haberleri..
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geberit 5 yıl
Yaşım 34 eski sonyide biliyorum yeniyide ,açık seçik üretim ve kalite farkı var ,made in japan değil malaysia veya taiwan sonyi bile özledik ama hepsi china.
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okan_cehapelioglu 5 yıl
sony tasarım masarım kalite boş daya reklamı bak nasıl satışlar patlıyor
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hayyam_karadenizli 5 yıl
Sloganları saymazsak yorumların ağırlığından Sony=PS4 çıkmış. Zaten satış rakamları belli, her sektörün satışlarındaki birinci ikinci hepsi belli. Sony Yeni nesil konsol satışında birinci. nokta
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Qwarx 5 yıl
Sony Türkiye'ye bir el atılması gerek.

Kesinlikle..
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eceroz10 5 yıl
" Made in japan " olmanın bedelini ödüyorlar.
Dayasalardı plastiği, dayasalardı ucuz etin yahnisi ürünleri, kral olurlardı.
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arel.gr 5 yıl
oysa son 10 yilda mantar misali haberlere gore sony mesela tv'den hep cikiyor.
demekki ciktigi filan yok,zarara devam ediyor.
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Triluminos 5 yıl
Dünkü bebeler gelmiş Sony yi yerden yere vuruyor, istiyorlar ki 1KG naylon 1KG Alüminyum veya Çelik ile aynı fiyata satılsın, bu geri kafalıların zihniyetine göre LCW den aldığın tişört ile Lacost tan veya Tommy den aldığın tişört arasındada fark yok, çünkü ikisi de aynı işi görüyor adamlardaki mantık bu, böyle tipler tuvalet kağıdının bile en ucuzunu kullanır sonra götleri yara olur arkalarını tuta tuta gezerler çevremde birçok örneği var ...
Hadi Sony çok pahalı eyvallah ulan Samsung'un S5 i 2200 lira bedava dimi? Hem daha kaliteli üretsin hem korelilerden ucuza piyasaya girsin ister misiniz 1200 Liraya Z2 ? mezarcılar sizi... Türkiyede herşey çok pahalı katılıyorum ancak rakiplerinden çok çok da fahiş fiyat farkları yok
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travers 5 yıl Triluminos
Kedi ciğer meselesi onların ki.
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Janjan 5 yıl Triluminos
Triluminos

Dünkü bebeler gelmiş Sony yi yerden yere vuruyor, istiyorlar ki 1KG naylon 1KG Alüminyum veya Çelik ile aynı fiyata satılsın, bu geri kafalıların zihniyetine göre LCW den aldığın tişört ile Lacost tan veya Tommy den aldığın tişört arasındada fark yok, çünkü ikisi de aynı işi görüyor adamlardaki mantık bu, böyle tipler tuvalet kağıdının bile en ucuzunu kullanır sonra götleri yara olur arkalarını tuta tuta gezerler çevremde birçok örneği var ...
Hadi Sony çok pahalı eyvallah ulan Samsung'un S5 i 2200 lira bedava dimi? Hem daha kaliteli üretsin hem korelilerden ucuza piyasaya girsin ister misiniz 1200 Liraya Z2 ? mezarcılar sizi... Türkiyede herşey çok pahalı katılıyorum ancak rakiplerinden çok çok da fahiş fiyat farkları yok

Agir ama yerinde bir mesaj olmus...

16 GB Samsung Galaxy S5'in fiyati 2,100-2,200 TL civarindayken (distrubutor garantili), Z2'nin zaten malzeme kalitesi, kamera ve RAM farkiyla minimum 2,300-2,400 arasi olmasi lazim.

Dun ugradigim Sony Center'da da zaten 2,300-2,400 olur dediler. Z1'ler de su anda 1,880, Z1compact da 1,700'du , Gordion-ANKARA.
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dreamblue35 5 yıl
türkiye ye şu çinli büyük firmalar distribütör ile girmeye başlasın bakalım o zaman göreceğiz samsung sony LG ve htc yi 1000 liralık telefonu 2000 liradan satmak neymiş o zaman ak koyun kara koyun belli olur
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Fiyaka1903 5 yıl
Abartmayin su Sony'i gözünüzü seveyim eskidenmis o Sony krallığı. Açık söylüyorum istedigi kadar kaliteli tasarım yapsın donanım koysun elime xperia aldigimda o ekran o renkler o arayüz o kadar adi görünüyor ki açık ara piyasanın en kötüsü.
Mp3 alacağım herkek Sony al pisman olma Sony kral müzik Sony demek dedi gittim 218 TL'ye en üst model mp3unu aldım size yemin ederim 50 tl ye Goldmaster alsam daha yüksek kalitede ses verirdi.
bi heves havuza denize giriyorum diye su geçirmez mp3 calarını aldım 156 TL'ye havuzda ilk denememde pert oldu kullanıcı hatasi diye iade ettiler. Sadece suya kafamı sokmustum oysa. Fahis fiyatlarina aldanip kalitelidir diye aldığım her ürünü elimde patladı. Insallah tez zamanda batarlar hiç mi hiç uzulmem.
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ayhanbilgin 5 yıl
ürünleri o kadar kaliteli ki 1 yıllık 3-4 haftada bir açtıgım ps3 un hdmi i bozuldu.
20 kere oynayamadan gitti.

evimizdeki vestel televizyon bile 14-15 senedir çalışıyor.ariston her tarafı paslanmış 14 senelik buzdolabı öyle.
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