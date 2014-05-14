Sony satışları artırıyor ancak kayıp yaşamaya devam ediyor





Mart 2014 itibariyle 2013 mali yılını geride bırakan Sony, 1.27 milyar dolar kayıp yaşadığını, 7 milyon PS4 ve 39 milyon Xperia telefon satışı yaptığını duyurmuştu. Sony istikrarlı bir şekilde satışlarını artırıyor ancak halen mali kayıplardan kurtulabilmiş değil.





Firmanın Mart 2015 itibariyle sona erecek 2014 mali yılında da zarar öngörüyor. Tahminlere göre firmanın net kaybı 440 milyon dolara ulaşacak. Zararın en büyük sebebi ise 1.8 milyar dolar eksiye geçen PC bölümü. Ayrıca televizyon bölümü de kar edemiyor. Firma bu yıl ile birlikte üst üste 5 yıl zarar açıklamış olacak.





Geçen yıla göre zarar biraz azalmış görülse de firmanın sert tedbirler almasına yol açtı. Bu yıl firmanın üst düzey yöneticilerinde yarı yarıya maaş kesintileri yaşanacak.





Bununla birlikte Sony cihaz satışlarında artış öngörüyor. Firmanın akıllı telefon pazarındaki kozu olan Xperia markası yüzde 28 artışla 50 milyon satış rakamına ulaşacak. PlayStation 4 oyun konsolu ise 7 milyon olan hali hazırdaki satış rakamını 20 milyona çıkaracak.





Firmanın bu mali yılda en güvendiği bölüm mobil cihaz bölümü. Zira PS4 satışlarının bu mali yılda maliyetleri karşılamaya bile yetmeyeceği açıklanmıştı. Ayrıca 4K televizyon satışlarından da önemli bir gelir bekleniyor.

http://vr-zone.com/articles/sony-executives-take-pay-cuts-amid-companys-1-27-billion-financial-losses/77384.html