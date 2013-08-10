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Sony, sınırlı sayıda hazırladığı kırmızı renkli yeni Vaio dizüstü bilgisayar modellerini tanıttı

5 yıl
2,2b
1
71
Taşınabilir Bilgisayarlar
Can Tunçer
Haber Editörü
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Sony, sınırlı sayıda hazırladığı kırmızı renkli yeni Vaio dizüstü bilgisayar modellerini tanıttı
Teknolojinin birçok farklı alanında faaliyet gösteren Sony, Vaio Pro 13, Vaio Duo 13 ve Vaio Fit 15 isimli dizüstü bilgisayar modellerinin sınırlı sayıda hazırladığı kırmızı renkli versiyonlarını kullanıcılar karşısına çıkarttı.
"Red Edition" adı altında hazırlanan bilgisayarlar teknik olarak Intel Core i7 işlemciye (Vaio Fit 15  Ivy Bridge / Vaio Pro 13 ve Vaio Duo 13 Haswell), 12GB'a kadar arttırılabilir RAM ve 512GB'a kadar arttırılabilir SSD depolama birimlerine sahipler. Vaio Fit 15 üzerine diğer modellerden farklı olarak NVIDIA GeForce GT 735M 2GB VRAM harici grafik birimi ekleyen Sony, ekran tarafında ise Full HD dokunmatik paneller kullanmayı uygun görmüş. Modellerden VAIO Pro 13 dünyanın en hafif 13-3-inç dokunmatik ekranlı ve yüksek hızlı PCIe SSD depolama birimi kullanılan Ultrabook modeli olma özelliğini taşırken, VAIO Fit 15 üzerinde hibrit depolama birimi ve Blu-Ray sürücüsü yer alıyor.
Karbon fiber ve alüminyum malzemeler kullanılarak hazırlanan Windows 8 işletim sistemli modellerden Vaio Pro 13 2,599$, Vaio Duo 13 2,999$ ve Vaio Fit 15 ise 1,999$ fiyat etiketiyle satın alınabiliyor.


http://blogs.windows.com/windows/b/windowsexperience/archive/2013/08/08/sony-announces-vaio-red-edition-pcs.aspx Yorum Yaz
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Gl4dius 5 yıl en beğenilen
ahmetalps
YordleKingSonynin notebookları çöptür arkadaş.Kalite filan da değil.Deli gibi ısınır.
Bunu alın burdan yazık olacak

:D çöptür derken ? nerede yaşıyorsun kardeş sen :D Kedi ulaşamadığı cigere mundar dermiş :D
ahmetalpsYordleKingSonynin notebookları çöptür arkadaş.Kalite filan da değil.Deli gibi ısınır.Bunu alın burdan yazık ...
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mybo37 5 yıl
Evet Sony dahil diğer bütün büyük notebook markaları ve Apple da donanımını wi-fi kartı ( Airport extreme kendi üretimidir.)hariç aşağı yukarı aynı firmalardan temin eder. Ancak başta mac osx işletim sistemi olmak üzere tasarımı ve kasa sağlamlığı tartışılmaz. Sony Toshiba gibi markaları çok kullandım.. 1 sene içinde ısınmadan dolayı genleşen ve langır lungur oynayan batarya yatağı , kasada kabarma ve renk atmaları , panel menteşelerinin laçka olması ve çöp üreten windows işletim sistemi....
Hele ki Sony Vaio nun 2005 yılında çıkan FS serisinden sonra kalitesi yerlerde.... 6 ayda 1 saatin altına düşen batarya ömrü ,aşırı ısınma ve fan sesi de cabası.... Ben mac de daha fan sesi duymadım..
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gfbekir 5 yıl
Alıcam şu ultrabooklardan bir tane, kafaya taktım
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Tierra del Fuego 5 yıl
Gayet güzel.
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mybo37 5 yıl
Yeni modelleri tanıtıyorlar.. Nerdeyse tüm markalar haswell işlemciyle güncelleniyor . Sony hala 3.nesile devam . Aşırı ısınma donma hard disk sesi de cabası.. Vaio nun kalitesi 6 sene önce bitti..
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infom@n 5 yıl
ertanunver

infom@n

carnador


infom@n

carnador

MacBook Pro almak daha mantıklı.


Windowssuz bilgisayar tekersiz araba gibidir!!!

Arzu edilirse Mac cihazlara Windows kuruluyor.

Bootcamp ,le kurulan windowstan hayır beklemiyorum





windows'un en stabil maclerde calistigindan bir haber arkadas.

Atıp tutma konusunda çok başarılı bir arkadaş !!!
1 Yanıt Yanıtla
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EddyCue 5 yıl infom@n
infom@n

ertanunver

infom@n

carnador


infom@n

carnador

MacBook Pro almak daha mantıklı.


Windowssuz bilgisayar tekersiz araba gibidir!!!

Arzu edilirse Mac cihazlara Windows kuruluyor.

Bootcamp ,le kurulan windowstan hayır beklemiyorum





windows'un en stabil maclerde calistigindan bir haber arkadas.

Atıp tutma konusunda çok başarılı bir arkadaş !!!


al arastirma:

tomshardware.com/...

daha once dh anasayfasinda da yayinlandi bu. ama bulamadim simdi.

baska bir siteden turkce:
sosyalmedya.co/...
1 Yanıt Yanıtla
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Reaktans 5 yıl
Gayet şık bir görünüme sahip ancak bunun yanı sıra fiyatının biraz tuzlu olduğunu düşünüyorum.
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DH Misafiri 5 yıl
Özel versiyon ve sınırlı sayıda fiyat performans falan mı bekliyordunuz hayırdır,gidin normal versiyonunu alın 2.500e illa kırmızı mı olacak?
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eulogy 5 yıl

Bu sony'nin ürettiği ilk kaliteli laptop değil ki... Vallahi bence z serisi ve eski t serisi ürünleri bence son 10 yıldır en iyi laptoplardı. Benim görüşümce örneğin macbook prodan çok daha kalitelilerdi. Yalnız şunu söylemekte fayda var, laptopta apple ürünleri daha çok fiyat performansa oynuyorlar. Yani sony'nin en üst segmentinde apple'ın laptopu yok. Bu yüzden kim gidip 4500 tl ye macbook almak varken 7500 tl ye sony alır. Param olunca ben alıyorum :)Demek istediğim sony'nin özellikle z serisi macbooklardan bir kaç adım hep önde oldu, fakat işte o fiyata alınırmı tartışılır.
Bu yorumuma gücenen arkadaşlarla yıl yıl vaio z serisi ile macbook pro serisini karşılaştırabilirim. Özellikler açısından, kullanılan malzeme açısından, garanti açısından, kalite açısından, ergonomi açısından ve performans açısından tartışabilirim. Çoğu kişinin hatta bazı vaio z kullanıcılarının bile vaio z serisinin bazı özelliklerinden haberi yok.
Çoğu insanın bundan 2 nesil önceki vaio z serisinin bir ultrabook olmadığı halde incelik ve hafiflik açısından ultrabooklardan daha üstün olduğundan, buna ragmen core i7 serisinin iyi bir işlemcisini kullandığından haberi yok.
Çoğu kişinin vaio z serisinin kaç yıl öncesinden full hd ekrana geçtiğinden haberi yok.
Çoğu kişinin sony'nin 11" laptopa ne zaman blu-ray disc koyduğundan, 2x256 gb raid opsiyonlu ssd ler koyduğundan haberi yok.
Daha böyle sheet battery dock station harici ekran kartı gibi şeyleri saymıyorum bile.
Sorarsanız 2010 2011 diyeceklerdir. Benim size tavsiyem 2005 yılından beri önce vaio t serisi (tt) ve 2007 den itibaren z serisinin sezon sezon eklenen özelliklerini incelemenizdir.
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DH Misafiri 5 yıl
YordleKing
Sonynin notebookları çöptür arkadaş.Kalite filan da değil.Deli gibi ısınır.

arkadaş dell kullanmamış
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nicki büyük 5 yıl
Sony kalitesini bilmem ama "2.999$" cok ucuk bir fiyat.Ortalik sakinlesene kadar uzak durmak gerek.

edit: sony karsiti yorum yazan arkadasa fanboy deyip eksilemissiniz...Cok merak ediyorum eksileyenler ney?

dakikalar sonra edit: su yoruma sasirdim dogrusu

@cmsandman:

" vavio f23z1 3D laptopum var oyunları ve filmleri
3D seyrediyorum. Sony dedim mi orada duracan
arkadaş. sony her zaman tok satıcı adamlar para
göz değil ki? bizim ürün kaliteli olsun diyor
başka birşey demiyor."

Paragöz değilki diyor.Az cok belki oluyor zaten.
2 Yanıt Yanıtla
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Illustrious. 5 yıl nicki büyük
ThE_CaPtAiN
Sony kalitesini bilmem ama "2.999$" cok ucuk bir fiyat.Ortalik sakinlesene kadar uzak durmak gerek.

edit: sony karsiti yorum yazan arkadasa fanboy deyip eksilemissiniz...Cok merak ediyorum eksileyenler ney?

dakikalar sonra edit: su yoruma sasirdim dogrusu

@cmsandman:

" vavio f23z1 3D laptopum var oyunları ve filmleri
3D seyrediyorum. Sony dedim mi orada duracan
arkadaş. sony her zaman tok satıcı adamlar para
göz değil ki? bizim ürün kaliteli olsun diyor
başka birşey demiyor."

Paragöz değilki diyor.Az cok belki oluyor zaten.

Duo 13 o arkadaşım 3000 olan. Başka bi sınıf, karıştırdın sen.

O değide Duo 13-Siyahh
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bigbooss 5 yıl nicki büyük
ThE_CaPtAiN

Sony kalitesini bilmem ama "2.999$" cok ucuk bir fiyat.Ortalik sakinlesene kadar uzak durmak gerek.

edit: sony karsiti yorum yazan arkadasa fanboy deyip eksilemissiniz...Cok merak ediyorum eksileyenler ney?

dakikalar sonra edit: su yoruma sasirdim dogrusu

@cmsandman:

" vavio f23z1 3D laptopum var oyunları ve filmleri
3D seyrediyorum. Sony dedim mi orada duracan
arkadaş. sony her zaman tok satıcı adamlar para
göz değil ki? bizim ürün kaliteli olsun diyor
başka birşey demiyor."

Paragöz değilki diyor.Az cok belki oluyor zaten.

pahalı diyorsun ama
maclerin fiyatlarını görünce bu fiyata normal diyorum ben.
millet nedense mağazadaki uçuk fiyata satılan macleri görünce sesini çıkartmıyor (o kada parayı hakedecek kadar kaliteli olduğunu düşünüyorlar ancak, kaliteli olmasının yanında çok yüksek kar marjı ile satışa sunuluyor malesef) konu başka bir marka olunca pahalı oluyor.

bu apple iyi reklam yapmış, istediği fiyattan ürünlerini satıyor sıkıntı yok.
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