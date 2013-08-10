Sony, sınırlı sayıda hazırladığı kırmızı renkli yeni Vaio dizüstü bilgisayar modellerini tanıttı

Teknolojinin birçok farklı alanında faaliyet gösteren Sony, Vaio Pro 13, Vaio Duo 13 ve Vaio Fit 15 isimli dizüstü bilgisayar modellerinin sınırlı sayıda hazırladığı kırmızı renkli versiyonlarını kullanıcılar karşısına çıkarttı.

"Red Edition" adı altında hazırlanan bilgisayarlar teknik olarak Intel Core i7 işlemciye (Vaio Fit 15 Ivy Bridge / Vaio Pro 13 ve Vaio Duo 13 Haswell), 12GB'a kadar arttırılabilir RAM ve 512GB'a kadar arttırılabilir SSD depolama birimlerine sahipler. Vaio Fit 15 üzerine diğer modellerden farklı olarak NVIDIA GeForce GT 735M 2GB VRAM harici grafik birimi ekleyen Sony, ekran tarafında ise Full HD dokunmatik paneller kullanmayı uygun görmüş. Modellerden VAIO Pro 13 dünyanın en hafif 13-3-inç dokunmatik ekranlı ve yüksek hızlı PCIe SSD depolama birimi kullanılan Ultrabook modeli olma özelliğini taşırken, VAIO Fit 15 üzerinde hibrit depolama birimi ve Blu-Ray sürücüsü yer alıyor.

Karbon fiber ve alüminyum malzemeler kullanılarak hazırlanan Windows 8 işletim sistemli modellerden Vaio Pro 13 2,599$, Vaio Duo 13 2,999$ ve Vaio Fit 15 ise 1,999$ fiyat etiketiyle satın alınabiliyor.





http://blogs.windows.com/windows/b/windowsexperience/archive/2013/08/08/sony-announces-vaio-red-edition-pcs.aspx