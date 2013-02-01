Sony, son MiniDisc'lerin sevkiyatını önümüzdeki ay gerçekleştirecek

Geçtiğimiz yılın eylül ayında MiniDisc oynatan Walkman'lerin üretimini sonlandıracağını açıklayan Sony, bu kapsamda MiniDisc üretimini tamamen durdurarak son sevkiyatı da önümüzdeki ay gerçekleştirecek.





Yaklaşık 20 yıldır piyasadaki yerini başarıyla koruyan MiniDisc'ler son zamanlarda ses konusunda oldukça iddialı taşınabilir cihazların piyasada yerini almasıyla birlikte kullanıcıların tercih listesinde alt sıralarında yer almaya başlamıştı. 2000'li yıllarda gerçekleşen bu gerilemeyle birlikte rekabetçi ruhunu kaybeden MiniDisc'lerin satışlarında ciddi düşüşler yaşanmıştı. Sony, artık rekabetten uzan olan MiniDisc'lerin üretimini sonlandırmış ve son sevkiyat tarihini vermiş olsa da, bazı şirketlerin benzer optik donanımın üretimine devam edeceğinin de dile getirildiğini belirtelim.

http://www.engadget.com/2013/02/01/sony-says-sayonara-to-minidisc-will-sell-its-last-players-in-ma/