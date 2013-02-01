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Çevre Birimleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Sony, son MiniDisc'lerin sevkiyatını önümüzdeki ay gerçekleştirecek

6 yıl
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Çevre Birimleri
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Sony, son MiniDisc'lerin sevkiyatını önümüzdeki ay gerçekleştirecek
Geçtiğimiz yılın eylül ayında MiniDisc oynatan Walkman'lerin üretimini sonlandıracağını açıklayan Sony, bu kapsamda MiniDisc üretimini tamamen durdurarak son sevkiyatı da önümüzdeki ay gerçekleştirecek.

Yaklaşık 20 yıldır piyasadaki yerini başarıyla koruyan MiniDisc'ler son zamanlarda ses konusunda oldukça iddialı taşınabilir cihazların piyasada yerini almasıyla birlikte kullanıcıların tercih listesinde alt sıralarında yer almaya başlamıştı. 2000'li yıllarda gerçekleşen bu gerilemeyle birlikte rekabetçi ruhunu kaybeden MiniDisc'lerin satışlarında ciddi düşüşler yaşanmıştı. Sony, artık rekabetten uzan olan MiniDisc'lerin üretimini sonlandırmış ve son sevkiyat tarihini vermiş olsa da, bazı şirketlerin benzer optik donanımın üretimine devam edeceğinin de dile getirildiğini belirtelim.  

http://www.engadget.com/2013/02/01/sony-says-sayonara-to-minidisc-will-sell-its-last-players-in-ma/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
bigbooss 6 yıl
bir devrin sonu
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Mr.Legend 6 yıl
Ergen ilkokullu nesil bilmez walkmanları
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St Batuhan 6 yıl
Daha dün Kadıköy-Kartal metrosunda orta yaşlarda biri cd li walkman çıkarıp dinledi, hmm cidden eskinin yerini hhiçbir şey tutmuyor anlaşılan...
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Emre_z3 6 yıl
Bendeki MD'i 2 yıldır kullanmıyordum, haber sayesinde aklıma geldi :D
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Barbaroscakir 6 yıl
mesincır
Böyle bir şeyin varlığından haberdar oldum böylece.

İnanılmaz derecede kaliteli ses veriyor.. şimdi ki ses çipleri hikaye diyebilirim.
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mesincır 6 yıl
Böyle bir şeyin varlığından haberdar oldum böylece.
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