Sony, tabletleri S1 ve S2 için kısa tanıtım videosu yayınladı

Haber Editörü
Geçtiğimiz günlerde tanıttığı S1 ve S2 tablet bilgisayarları ile tablet pazarına girmeye hazırlanan Sony, her iki ürünü içinde kısa bir tanıtım videosu yayınladı.
Benzer cihazlar gibi Nvidia'nın Tegra 2 platformundan gücünü alan ve Android 3.0'la gelen ancak tasarımlarında Sony imzası taşımalarıyla farkları ortaya çıkan her iki tablet önümüzdeki sonhabarda kullanıcıyla buluşacak.
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bence de arka tasarım çok da iyi olmamış ama sony umarım dış güzellikten çok iç güzelliğe önem verir
not: Tasarımcı değilim, ürünü kötülemiyorum, her hangi kurum yada kuruluşun fan-fun boy'u değilim, herhangi bir Apple ürünüm yok.