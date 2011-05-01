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Sony, tabletleri S1 ve S2 için kısa tanıtım videosu yayınladı

8 yıl
9,4b
1
5
Taşınabilir Bilgisayarlar
Shady
Haber Editörü
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Geçtiğimiz günlerde tanıttığı S1 ve S2 tablet bilgisayarları ile tablet pazarına girmeye hazırlanan Sony, her iki ürünü içinde kısa bir tanıtım videosu yayınladı.

Benzer cihazlar gibi Nvidia'nın Tegra 2 platformundan gücünü alan ve Android 3.0'la gelen ancak tasarımlarında Sony imzası taşımalarıyla farkları ortaya çıkan her iki tablet önümüzdeki sonhabarda kullanıcıyla buluşacak.




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BraVe_06 8 yıl
Sony yapmış yine yapacağını. Tasarımları çok hoşuma gitti.
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omerhakanbilici 8 yıl
1500 mangır eder :D
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jibe 8 yıl
Ürün çıksada türkiyedeki fiyatının çok ucuz olacağını sanmıyorum hatta diğer markalar ilede aynı seviyede olmayabilir Sony farkı...
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stolensoul 8 yıl
reklamdaki cami sultanahmet dimi ??
bence de arka tasarım çok da iyi olmamış ama sony umarım dış güzellikten çok iç güzelliğe önem verir
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manyakurt 8 yıl
S1 hoşuma gidiyor ama, yandan ve arkadan çirkin duruyor (bence) keşke arka tarafı en alta kadar uzatıp taban ile birleşik yapsalarmış, ek gibi degilde tek parça gibi, (bence) daha güzel olabilirmiş, yandan bakınca videoda kalun gibi gözüküyor (bence :) )
not: Tasarımcı değilim, ürünü kötülemiyorum, her hangi kurum yada kuruluşun fan-fun boy'u değilim, herhangi bir Apple ürünüm yok.
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