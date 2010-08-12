Sony, taşınabilir medya oynatıcısı Walkman E350'yi ABD'de satışa sundu

Dünyanın en büyük elektronik üreticilerinden Sony, giriş seviyesinde konumlandırdığı taşınabilir medya oynatıcısı Walkman E350'yi Amerika'da satışa sundu. Sony'nin Walkman E350 adını verdiği medya oynatıcı 4 GB ve 8 GB olmak üzere iki farklı kapasiteye sahip olacak. SensMe adı verilen yazılamla gelen medya oynatıcılar çalma listelerini (playlist) otomatik olarak sıralama özelliğine sahip. Bu özellik kayıtlı olan müzik dosyalarını Bpm (beats per minute- dakika başına düşen vuruş sayısı ) oranlarına göre sıralayabiliyor. Sony'nin yüksek parlaklık seviyesine sahip 2 inç'lik LCD ekrana yer verdiği medya oynatıcıda dahili FM radyo da yer verilmiş. Batarya ömrü konusunda iddialı olan Sony, kullanıcılara 50 saatlik müzik dinleme veya 10 saatlik video izleme imkanı sunuyor. Kutu içeriğinde stereo kulaklığa ve USB kabloya sahip olan Sony Walkman E350, 70$ ve 80$'lık fiyat etiketleriyle satışa sunuldu.