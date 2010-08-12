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Sony, taşınabilir medya oynatıcısı Walkman E350'yi ABD'de satışa sundu

Dünyanın en büyük elektronik üreticilerinden Sony, giriş seviyesinde konumlandırdığı taşınabilir medya oynatıcısı Walkman E350'yi Amerika'da satışa sundu.
9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Diğer Elektronik Cihazlar
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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Dünyanın en büyük elektronik üreticilerinden Sony, giriş seviyesinde konumlandırdığı taşınabilir medya oynatıcısı Walkman E350'yi Amerika'da satışa sundu. Sony'nin Walkman E350 adını verdiği medya oynatıcı 4 GB ve 8 GB olmak üzere iki farklı kapasiteye sahip olacak. SensMe adı verilen yazılamla gelen medya oynatıcılar çalma listelerini (playlist) otomatik olarak sıralama özelliğine sahip. Bu özellik kayıtlı olan müzik dosyalarını Bpm (beats per minute- dakika başına düşen vuruş sayısı ) oranlarına göre sıralayabiliyor. Sony'nin yüksek parlaklık seviyesine sahip 2 inç'lik LCD ekrana yer verdiği medya oynatıcıda dahili FM radyo da yer verilmiş. Batarya ömrü konusunda iddialı olan Sony, kullanıcılara 50 saatlik müzik dinleme veya 10 saatlik video izleme imkanı sunuyor. Kutu içeriğinde stereo kulaklığa ve USB kabloya sahip olan Sony Walkman E350, 70$ ve 80$'lık fiyat etiketleriyle satışa sunuldu.


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DH Misafiri 7 yıl
Aldım gayet memnunum ama amerika fiyatı 100TL'yken bizden burada 170 TL alınması insanın içine oturuyo
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Hakanonur 9 yıl
nvz x1050 kullanıyorum bu cihazlar hikaye ya çoluk çocuk oyuncagı x1050 nin yanında
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Tube Screamer 9 yıl

fujisie

nvz x1050 kullanıyorum bu cihazlar hikaye ya çoluk çocuk oyuncagı x1050 nin yanında


Ustad haklisin ancak herkesin alim gucu farkli, bu yuzden degisik modeller var Sony'de ve diger markalarda....malesef kalite ucuz alinmiyor.
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sadtneverdie 9 yıl
fiyat ve pil performansı harika
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Paul Klee 9 yıl
Türkiye'de ne zaman satışa sunulacak acaba?
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_leylandi_ 9 yıl

Mutsuz Son

Türkiye'de ne zaman satışa sunulacak acaba?


sony.com.tr/...

türkiyede satışa çıkmak üzere.
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