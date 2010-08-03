Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Blu-Ray / DVD Player ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Sony, ürün gamına yeni bir Bluray onyatıcı ekledi

Teknoloji devi Sony, ürün gamına yeni bir Bluray oynatıcı ekledi.
9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
9,7b
1
1
Blu-Ray / DVD Player
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

 

Elektronik dünyasının devlerinden biri olan Sony, üretmiş olduğu en ince Bluray oynatıcısını duyurdu. BDP-S370 kod adıyla üretilecek olan Bluray oynatıcı 36 mm'lik kalınlığa sahip. DVD upscale özelliğine sahip olan Sony BDP-S370 kullanıcıları Android işletim sistemli telefonlarını ve iPhone'larını tam yönetim imkanı ile uzaktan kumanda olarak kullanabilecek. Sony BDP-S370, DVD/CD ve USB belleklerdeki MPEG1, MPEG2, MPEG4-AVC, VC1, WMV, AVCHD ve LPCM, MP3, AAC, WMA gibi video ve ses dosyalarını da oynatabiliyor. Japonya öncelikli olarak piyasaya sunulması beklenen Sony'nin en ince Bluray oynatıcısı BDP-S370, 290$'lık fiyat etiketiyle kullanıcıların beğenisine sunulacak.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
ACCEPT007 9 yıl
Bu cihaz Haziran'dan beri mevcut..Hatta şu anda evde kullanıyorum..
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 9 yıl Aopen Nagas G6 oyuncu kasası video incelemesi Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Samsung Galaxy Note 10'un tasarımını
DonanımHaber
Samsung 6G çalışmalarına başladı
DonanımHaber
Anti Mülteci Harekatı - İnternet Topluluğu
DH Forum
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim