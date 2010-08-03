Sony, ürün gamına yeni bir Bluray onyatıcı ekledi

Elektronik dünyasının devlerinden biri olan Sony, üretmiş olduğu en ince Bluray oynatıcısını duyurdu. BDP-S370 kod adıyla üretilecek olan Bluray oynatıcı 36 mm'lik kalınlığa sahip. DVD upscale özelliğine sahip olan Sony BDP-S370 kullanıcıları Android işletim sistemli telefonlarını ve iPhone'larını tam yönetim imkanı ile uzaktan kumanda olarak kullanabilecek. Sony BDP-S370, DVD/CD ve USB belleklerdeki MPEG1, MPEG2, MPEG4-AVC, VC1, WMV, AVCHD ve LPCM, MP3, AAC, WMA gibi video ve ses dosyalarını da oynatabiliyor. Japonya öncelikli olarak piyasaya sunulması beklenen Sony'nin en ince Bluray oynatıcısı BDP-S370, 290$'lık fiyat etiketiyle kullanıcıların beğenisine sunulacak.

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