Sony ve Panasonic, 300GB boyutunda optik diskler için işbirliği yapıyor





Önümüzdeki 5 yılda optik disklerin yaygın kullanımdan çekilip çekilmeyeceği tartışmaları yaşanırken, iki Japon devi Sony ve Panasonic, optik disklere yeni bir standart getirmeye hazırlanıyor.





Profesyonel kullanıma yönelik olarak geliştirilmesi hedeflenen yeni diskler 300GB'a kadar depolama kapasitesi sunacak ve 2015 sonlarında yeni taşınabilir medya türü olarak piyasaya çıkacak.





Blu-ray disklerin piyasaya çıktığı 2003 yılından bu yana optik disk teknolojisindeki en son geliştirme olacak çalışma, Sony ve Panasonic'in hali hazırda geliştirdikleri teknolojinin birleşimi olacak.





Panasonic'in üzerinde çalıştığı LB-DM9 serisi optik disk depolama cihazı 12 adet 100GB'lık optik diski 20mm kalınlığındaki bir kartuş içerisine sığdırıyor. Birden fazla kartuş ile toplam depolama kapasitesi 180TB'a kadar çıkabiliyor.





Sony ise her biri 25GB kapasiteli 12 diski tek bir kompakt kartuş içerisine yerleştirdiği ve 300GB ile 1.5TB depolama kapasitesi sunduğu bir teknolojiye sahip. Sony, bu çözümünü XDCAM yayın ürünleri için tasarladı.





Bu iki çözümün birleşimi olarak ortaya çıkacak optik diskler suya, neme dayanıklılık ve kolay depolama gibi avantajlarla birlikte sunulacak.

http://www.slashgear.com/sony-teams-with-panasonic-for-300gb-optical-disks-the-slot-lives-on-29292013/