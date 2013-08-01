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Sony ve Panasonic, 300GB boyutunda optik diskler için işbirliği yapıyor

5 yıl
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Zamazingo
Ekrem71
Haber Editörü
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Sony ve Panasonic, 300GB boyutunda optik diskler için işbirliği yapıyor

Önümüzdeki 5 yılda optik disklerin yaygın kullanımdan çekilip çekilmeyeceği tartışmaları yaşanırken, iki Japon devi Sony ve Panasonic, optik disklere yeni bir standart getirmeye hazırlanıyor.

Profesyonel kullanıma yönelik olarak geliştirilmesi hedeflenen yeni diskler 300GB'a kadar depolama kapasitesi sunacak ve 2015 sonlarında yeni taşınabilir medya türü olarak piyasaya çıkacak.

Blu-ray disklerin piyasaya çıktığı 2003 yılından bu yana optik disk teknolojisindeki en son geliştirme olacak çalışma, Sony ve Panasonic'in hali hazırda geliştirdikleri teknolojinin birleşimi olacak. 

Panasonic'in üzerinde çalıştığı LB-DM9 serisi optik disk depolama cihazı 12 adet 100GB'lık optik diski 20mm kalınlığındaki bir kartuş içerisine sığdırıyor. Birden fazla kartuş ile toplam depolama kapasitesi 180TB'a kadar çıkabiliyor.

Sony ise her biri 25GB kapasiteli 12 diski tek bir kompakt kartuş içerisine yerleştirdiği ve 300GB ile 1.5TB depolama kapasitesi sunduğu bir teknolojiye sahip. Sony, bu çözümünü XDCAM yayın ürünleri için tasarladı.

Bu iki çözümün birleşimi olarak ortaya çıkacak optik diskler suya, neme dayanıklılık ve kolay depolama gibi avantajlarla birlikte sunulacak. 

http://www.slashgear.com/sony-teams-with-panasonic-for-300gb-optical-disks-the-slot-lives-on-29292013/ Yorum Yaz
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serafon 5 yıl en beğenilen
her ne kadar pratiklikten uzaklaşsa da bu optik diskleri görünce hep farklı bir duygu oluşur bende. İlk çıktığı yıllarda biranda devrim olmuştu, ne günlerdi be, 1.44MB tan 650MB a sıçramıştık. Uygulamalar değişti, ses kartları yayılmaya başladı, multimedya arttı, görüntüsü ayrı bir hoş, okuyucusu ayrı bir zevk, ne günlerdi :)
her ne kadar pratiklikten uzaklaşsa da bu optik diskleri görünce hep farklı bir duygu oluşur bende. İlk çıktığı yıllarda biranda devrim olmuştu, ne günlerdi be,...
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DH Misafiri 5 yıl
taşınabilir hardiskler yanabilir bozulabilir veri kaydı olabilir yanlışlıkla biçimlendirebilirsin virus bulaşır sonra gitti on yıllık yirmi yıllık fotoğraflar kurtarmaya bisürü para ver (oda garanti değil). optik diske kaydet kutusuna koy kaldır torunların izlesin.
forever optical drive :D
taşınabilir hardiskler yanabilir bozulabilir veri kaydı olabilir yanlışlıkla biçimlendirebilirsin virus bulaşır sonra gitti on yıllık yirmi yıllık fotoğraflar k...
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1 Yanıt Yanıtla +4
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Normandia_06 5 yıl
Diskler,cdler,dvdler, cd ve dvd-romların ömrü 2 sene önce bitti 2009 yılından beri de ben kullanmıyorum :D zaten gereğide yok :))
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topaz42 5 yıl
2015 yılında George Lucas SW serisinin 6 filmini 300 GB'lık tek diskte piyasaya sürerse hiç şaşırmam. Hatta görüntü en üst düzeyde net olsun diye 2 ayrı disk te yapabilir.
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Mr.ED 5 yıl
CD fiyatları DvD fiyatlarını geçmiş. CD bulmak güç oldu artık :D
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hacı.basat 5 yıl
Orijinalden alıntı: ssbrutality
Ankara maltepe pazarında ve sıhhıyede No name 25 GB Tek Katman Blu ray disc 1 TL.Fazlasıylada işimizi Görüyor.Bilgine.

Kaç x? 6x ise fiyatı fena değil, 4x ise pahalı, 4x Verbatimi 25 lik paket alınca 1.8 lira civarına geliyor ve bence aradaki farka değer.
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hayyam_karadenizli 5 yıl
Boş BD Markası olarak DMS'yi tavsiye ederdim ama son 1 yıldır bulamadım, bu sene Ankara'ya her gidişimde arattırdı beni, yok malesef.
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abdulmusavvir 5 yıl
Orijinalden alıntı: Hasanhh
Orijinalden alıntı: abdulmusavvirVatan bilgisar bundan bir kaç sene evvel 25lik 4x Verbatim paketini 49 liraya sattı ama.
Benim vatanda tek gördüğüm elde kalmış DVD yığınları, dünyanın satamadığı antikaları eritme görevini üstlenmişler, alan varmı yada alıp ne çekiyorlar bu DVDlere bilmiyorum, oyun, film, arşiv 4 GBa sığan bir şey yok.3 sene önce sabrım tükendi gittim 180 liraya 12x LG BD-Yazıcı aldım, o esnada elimde 1 kutu DVD vardı içinde 17 tane kalmış, kullanan birisine vereyim istedim kimse almadı, haler duruyor, bu gidişle çöpe gidecek.

Bu kadar katı düşünmemek lazım, çalıştığım firmada sıkça arşiv çıkıyor ve tek çözüm BD diskler, DVD iğne ile kuyu kazmaktan farksız, yakında Vatan Bilgisayar var, dolayısıyla patron ilk önce oraya baktırıyor, ben Vatanın 25lik BD paketlerinden tekrar getideceğini biliyorum, bilgisayarcı sonuçta bu, bir noktadan sonra bir malın yokluğu derin yara açabilir, neresi acırsa can ordan çıkar çünkü. Kendi adıma 100'lük paket getirse bence daha iyi.
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batkent 5 yıl
çizilmezlerse iyi olur
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hayyam_karadenizli 5 yıl
Orijinalden alıntı: lido
Genellikle düğün veya mezuniyetlerde çekilen video görüntüleri veya profosyonel makinalardan çekilen fotoğraflar arkadaş veya akrabalar arasında dvd ile çoğaltılarak paylaşılıyor.. dvd halen kullanılan bir teknoloji yani..

Resim arşivim 4 BD, bunu DVD'lere bölmeye kalksam sanırım aradığım hiç bir şeyi bulamam, 4 BD'de bile bazen yanlış BD'yi açtığım oluyor.
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hacı.basat 5 yıl
Orijinalden alıntı: abdulmusavvir
Vatan bilgisar bundan bir kaç sene evvel 25lik 4x Verbatim paketini 49 liraya sattı ama.

Benim vatanda tek gördüğüm elde kalmış DVD yığınları, dünyanın satamadığı antikaları eritme görevini üstlenmişler, alan varmı yada alıp ne çekiyorlar bu DVD'lere bilmiyorum, oyun, film, arşiv 4 GB'a sığan bir şey yok.
3 sene önce sabrım tükendi gittim 180 liraya 12x LG BD-Yazıcı aldım, o esnada elimde 1 kutu DVD vardı içinde 17 tane kalmış, kullanan birisine vereyim istedim kimse almadı, haler duruyor, bu gidişle çöpe gidecek.
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lido 5 yıl hacı.basat
Hasanhh
abdulmusavvir
Vatan bilgisar bundan bir kaç sene evvel 25lik 4x Verbatim paketini 49 liraya sattı ama.

Benim vatanda tek gördüğüm elde kalmış DVD yığınları, dünyanın satamadığı antikaları eritme görevini üstlenmişler, alan varmı yada alıp ne çekiyorlar bu DVD'lere bilmiyorum, oyun, film, arşiv 4 GB'a sığan bir şey yok.
3 sene önce sabrım tükendi gittim 180 liraya 12x LG BD-Yazıcı aldım, o esnada elimde 1 kutu DVD vardı içinde 17 tane kalmış, kullanan birisine vereyim istedim kimse almadı, haler duruyor, bu gidişle çöpe gidecek.

Genellikle düğün veya mezuniyetlerde çekilen video görüntüleri veya profosyonel makinalardan çekilen fotoğraflar arkadaş veya akrabalar arasında dvd ile çoğaltılarak paylaşılıyor.. dvd halen kullanılan bir teknoloji yani..
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abdulmusavvir 5 yıl
Vatan bilgisar bundan bir kaç sene evvel 25'lik 4x Verbatim paketini 49 liraya sattı ama.
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1963bursa 5 yıl
Orijinalden alıntı: ssbrutality
Siz Nerde Yaşıyonuz la? Hepiniz Koçun Sabancının Torunusun..Kardeş ankara maltepe pazarında ve sıhhıyede No name 25 Tek Katman Blu ray disc 1 TL.Fazlasıylada işimizi Görüyor.Bilgine.

Ben de onu yazdım zaten, sen ne anladın? nal toplayan müdürden gidip 1 liralık BD'yi 8 liraya alın dediğimi mi zannettin?
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ssbrutality 5 yıl
1963bursa

Boş BDleri halen teknoloji marketlerden almaya çalışanlar var, kusura bakmasınlar o marketler bu konuda tam kazma firmalar, bundan 6-7 sene evvel kırtasiyelerden, küçük bilgisayarcılardan 25li DVD paketlerini 35 liraya alırken misal Teknosa, Bimeks DVDnin tanesini 15 liradan satıyorlardı.Şimdi aynısı BDde, 25li BD paketi fiyatına 10lu paket satan var, onu geçtim kutulu 1 tane BDyi 8 liraya satan market var. Bunların müdürleri nal topluyor.


Siz Nerde Yaşıyonuz la? Hepiniz Koçun Sabancının Torunusun Sanki.Biri Amazondan Fiyat Verir Biri İngilizce Yorum Yapar ..Tövbe Yarabbim Ya Mübarek Gün.Kardeş Ankara maltepe pazarında ve sıhhıyede No name 25 GB Tek Katman Blu ray disc 1 TL.Fazlasıylada işimizi Görüyor.Bilgine.
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