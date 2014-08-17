Sony ve Xiaomi televizyon segmentinde işbirliğine gidiyor





Gün geçtikçe uluslararası devlerin Çinli devlerle daha fazla ortaklık arayışına girdiğiniz görüyoruz. Intel'den sonra Sony de Çin televizyon pazarındaki faaliyetleri için Xiaomi ile işbirliğine gidiyor.





Çin televizyon pazarında başarılı satışlar yapan Sony, bununla birlikte biraz zayıf olduğu arayüz konusunda Xiaomi'nin yardımını almayı planlıyor. Popüler MIUI arayüzünü geliştiren ve televizyon setlerinde de başarılı bir arayüz kullanan Xiaomi, Çin'de satılan Sony televizyonları için optimize edilmiş arayüzler geliştirecek ve Sony'nin hali hazırdaki tüm TV serileri bu arayüz ile uyumlu olacak.





İşbirliği kapsamında Sony televizyonlarının uzaktan kumandaları da Xiaomi Box set üstü televizyon kutusu ile uyumlu hale getirilecek. Xiaomi Box sunduğu 4K çözünürlük desteği ile birlikte bağlandığı standart televziyonlara akıllı özellikler kazandırıyor.





Sony ayrıca hem Xiaomi'nin hem de Baidu, Wasu TV ve Duomi gibi firmaların içeriklerini kendi televizyon arayüzüne entegre etmeyi planlıyor. Böylece Çin'deki diğer rakiplerinden farklılaşma yolunda önemli adımlar atmış olacak.

http://www.gizmochina.com/2014/08/16/sony-anounces-partnership-with-xiaomi-for-its-tv-range/