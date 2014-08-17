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Sony ve Xiaomi televizyon segmentinde işbirliğine gidiyor

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Televizyonlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Sony ve Xiaomi televizyon segmentinde işbirliğine gidiyor

Gün geçtikçe uluslararası devlerin Çinli devlerle daha fazla ortaklık arayışına girdiğiniz görüyoruz. Intel'den sonra Sony de Çin televizyon pazarındaki faaliyetleri için Xiaomi ile işbirliğine gidiyor. 

Çin televizyon pazarında başarılı satışlar yapan Sony, bununla birlikte biraz zayıf olduğu arayüz konusunda Xiaomi'nin yardımını almayı planlıyor. Popüler MIUI arayüzünü geliştiren ve televizyon setlerinde de başarılı bir arayüz kullanan Xiaomi, Çin'de satılan Sony televizyonları için optimize edilmiş arayüzler geliştirecek ve Sony'nin hali hazırdaki tüm TV serileri bu arayüz ile uyumlu olacak. 

İşbirliği kapsamında Sony televizyonlarının uzaktan kumandaları da Xiaomi Box set üstü televizyon kutusu ile uyumlu hale getirilecek. Xiaomi Box sunduğu 4K çözünürlük desteği ile birlikte bağlandığı standart televziyonlara akıllı özellikler kazandırıyor. 

Sony ayrıca hem Xiaomi'nin hem de Baidu, Wasu TV ve Duomi gibi firmaların içeriklerini kendi televizyon arayüzüne entegre etmeyi planlıyor. Böylece Çin'deki diğer rakiplerinden farklılaşma yolunda önemli adımlar atmış olacak.  

http://www.gizmochina.com/2014/08/16/sony-anounces-partnership-with-xiaomi-for-its-tv-range/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
halitozbasli 5 yıl
Ona bakarsanız bence bunu copyalamış
vatanbilgisayar.com/...
Ps: gercekten iyi monitor 1 haftadır kullanıyorum 10 numara 5 yıldız
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1963bursa 5 yıl
Şu an Türkiye'de TV almak isteyenlere tavsiye edilebilecek malesef tek seçenek var, LG 49UB830V , bu TV 4k ve şu anda her yerde var, fiyatı 3400 lira civarı. Umalımki bu ürünün ayarında ürünler çoğalsın. Tek seçenek olması yetersiz.
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IceRulez 5 yıl 1963bursa
hp monitör çok daha önceden pisadaydı. aoc kopyalamış tabikide. ben ekranımı alalı 1 sene oluyor neredeyse
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OsmanlıHanedanı 5 yıl
Xiaomi Türkiye'ye gelirse büyük iş yapar.
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emre1393 5 yıl
Adamlar 650 dolara 4k 49" LG IPS panelli televizyon sürdüler piyasaya, yaninda bluetooth ses sistemi de dahil. Buralara da gelseler
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jeuMaster 5 yıl
Mükemmel bir ortaklık olur daha ne olsun.Helal sana Xiaomi.
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pranis 5 yıl
xiaominin güçlü bir üreticiyle buluşup, her türlü politikayı örnek almasına sebep olmaz umarım.
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BekirTemel 5 yıl
Xiaomi bu hızla giderse yeni bir teknoloji devine merhaba diyeceğiz gibi.
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xmasx 5 yıl
Olan Sony`e olacak, Sonye ortalik yakismiyor daha dogrusu ihtiyaci oldugunu dusunmuyorum aski halde bir zamanlar Ericson ortakligi gibi uzun yillar kan kaybedecege benziyor.
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Vash The Stampede 5 yıl xmasx
ozzy_carpe

Olan Sony`e olacak, Sonye ortalik yakismiyor daha dogrusu ihtiyaci oldugunu dusunmuyorum aski halde bir zamanlar Ericson ortakligi gibi uzun yillar kan kaybedecege benziyor.

sony, ericsson ile evlenmeseydi şu an mobil tarafta oldukça güçsüz, alcatel gibi bir marka olacaktı. sony mobile'ın şimdiki gibi olmasının en büyük nedeni ericsson'dur.
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User Friendly 5 yıl
Bir de smartphone ve arayüz işinde iş birliğine gitseler tadından yenmezdi...
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interwap 5 yıl
Xiaomi yeni TV'si için üretici partner arıyordu. Bu Sony ise çok iyi.
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Master_Evil 5 yıl
sony televizyon işinden çekilmeyecek demek ki
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