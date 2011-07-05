Sony yeni bir hacker saldırısı altında kalmış olabilir

Sony tam hacker saldırılarının etkisini üzerinden yeni yeni atmaya başlamışken başka bir saldırı daha gündeme geldi. Mayıs ayında PlayStation Network platformunun hacklenmesi ile milyonlarca kullancının kişisel bilgileri çalınmıştı.

Ardından Sony Pictures Entertainment sitesi de hacklenmiş ve yine aynı şekilde 1 milyona yakın kullanıcı bilgisi kaptırılmıştı. Bununla da yetinmeyen hackerlar Sony Ericsson Kanada sitesini de yine listelerine eklemişlerdi.





Bir süredir PS Network platformunu yeniden devreye almak için uğraşan Sony bu hafta başarıya ulaşmıştı. Ancak sakin günler uzun sürmedi.





Sony Müzik İrlanda sitesini dün ve bu sabah ziyaret eden kullanıcılar haber kısmında The Script grubunun iki üyesinin öldüğünü, Rebecca Black ve R Kelly’nin evlendiğini ve bilim adamlarının X-Factor yarışmacılarının aptal olduğunu ispatladıklarını anlatan üç hikaye okudular. İlk başta gerçek sanılan haberlerin aslında siteyi ele geçiren kimliği belirsiz korsanlar tarafından eklendiği anlaşıldı.





Irıish Times gazetesinin ortaya çıkardığı saldırının ardından Sony Müzik İrlanda yetkilileri yorum yapmaktan kaçınırken sadece bahse konu haberlerin uydurma olduğunu belirtti. Saldırının bir hacker grubu tarafından mı veya şirkete kızgın eski bir çalışan tarafından mı yapıldığı henüz belli değil. Kişisel bilgilerin çalınıp çalınmadığı ise bilinmiyor.

Site öğle saatlerinden itibaren Sony Müzik İrlanda'nın Facebook sayfasına yönlendiriliyor.