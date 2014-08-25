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Sony yeni tablet ve akıllı saatine ait görseller gelmeye başladı

4 yıl
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Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
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Sony yeni tablet ve akıllı saatine ait görseller gelmeye başladı

IFA 2014 fuarında Xperia Z3 ve Xperia Z3 Compact ile dikkatleri üzerine çekmesini beklediğimiz Sony, bunun yanında yeni bir tablet ve akıllı saat de tanıtabilir. Ortaya çıkmaya başlayan görseller de buna işaret ediyor. 

Sony'nin Facebook sayfasında yayımladığı yeni bir havuz başı görseli her ne kadar Smartband fitness takip bilekliğine atıfta bulunsa da şahsın kolundaki saatin bileklik ile bir alakası yok ve tablet modeli de daha küçük bir boyuta sahip. 

Sony'nin Smartwatch 3 için çalışmalara başladığı daha önce gündeme gelmişti. Bu bakımdan söz konusu saatin Smartwatch 3 olması muhtemel. Tablet modelinin ise yine Sony'nin üzerinde çalıştığı iddai edilen 8 inçlik Xperia Z3 Tablet Compact olabileceği belirtiliyor. Daha mütevazi bir Ancak Xperia Z3 Tablet modelinin fuarda boy gösterip göstermeyeceği konusunda bir bilgi yok. 

Görselin teması nedeniyle Xperia Z3 Tablet Compact ve SmartWatch 3'ün suya dayanıklılık sertifikası sunacağı da iddialar arasında. Ayrıca Sony'nin daha yüksek bir zoom özelliği olan yeni QX harici lens aparatını da tanıtacağı ifade ediliyor.  

http://www.xperiablog.net/2014/08/24/has-sony-just-teased-the-xperia-z3-tablet-compact-and-new-smartwatch/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
BekirTemel 4 yıl
Saat tasarımında geri mi giidilmiş acaba
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Fenomenon 4 yıl
z3 tablet nedir ya doğru düzgün bi isim verin.
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The Tenth Doctor 4 yıl
"Xperia Z3 Tablet Compact"
Samsung bunu beğendi...
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lafata 4 yıl
Telefondur o telefon
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xmasx 4 yıl
Bu pil teknolojisinde akilli saat pek akil isi gibi gorunmuyor acikcasi.. Bataryasi 10 gitse ne olacak ki biri saati sordugunda sarjim yok gece takmayi unuttum demek ne komik olurdu :)
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SteveMeade 4 yıl
Z2 güzelde 16gb ne abi, yap şunu 64/128gb diye ömür boyu kullanalım
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Technotronic 4 yıl
Tablet çerçeveleri incelmiş baya
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gcb1903 4 yıl
Yalan hepsi her şey yalan.
Bak hala nasıl koyduysa z1 satıp yerine i5s almam her telefon haberinde içimi döküyorum.
Bu haberler tamamen kutunun ambalajı ne olduğunu ancak kullanarak anlarsınız ey cemaat-i müslimin z3 değil z5 olsa bile incelemelere bile aldanmayın gidin telefonu elleriniz ile hissedin, kulağınız ile sesini duyun, gözleriniz ile görün.
Kullanın, test edin öyle alın.
Ulan z1 satıp i5s aldıranlar " şahinden inip passata binmiş gibi olucan abi " diyenler varya hepinizi kulağı her haberde çınlasınnnnnnn! sövüyorum çünkü.
Passat dediydin bu bildiğin 93 model broadway çıktı la.
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marooned 4 yıl gcb1903
gcb1903
Yalan hepsi her şey yalan.
Bak hala nasıl koyduysa z1 satıp yerine i5s almam her telefon haberinde içimi döküyorum.
Bu haberler tamamen kutunun ambalajı ne olduğunu ancak kullanarak anlarsınız ey cemaat-i müslimin z3 değil z5 olsa bile incelemelere bile aldanmayın gidin telefonu elleriniz ile hissedin, kulağınız ile sesini duyun, gözleriniz ile görün.
Kullanın, test edin öyle alın.
Ulan z1 satıp i5s aldıranlar " şahinden inip passata binmiş gibi olucan abi " diyenler varya hepinizi kulağı her haberde çınlasınnnnnnn! sövüyorum çünkü.
Passat dediydin bu bildiğin 93 model broadway çıktı la.

Sony'yi övüyor musun dövüyor musun anlamadım yorumundan? İphone 5s de kullandım, z2 de kullandım. Kişisel görüşüm z2 açık ara önde. Benim anlamadığım, böylesine güzel bir telefondan sonra Sony z3'ü neden bu kadar kısa sürede çıkartmak için uğraşıyor.
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matmuhendisi 4 yıl
O degilde bu adamlar hep spider man izliyor garip
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Illustrious. 4 yıl
"Z3 Tablet Compact" güzel bir hamle olacak..
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BARIŞ55 4 yıl matmuhendisi
matmuhendisi

O degilde bu adamlar hep spider man izliyor garip

Film sektöründe oldukları için.

Sony batar diyenler Sony'i bilmiyor genelde.
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Görmebak 4 yıl
Yalnız resme bakarken dikkatimi ilk çeken saat ve tableti tutan orman oldu
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Ans Destroyer 4 yıl Görmebak
Görmebak

Yalnız resme bakarken dikkatimi ilk çeken saat ve tableti tutan orman oldu


tableti tutan orman

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