Sony yeni tablet ve akıllı saatine ait görseller gelmeye başladı





IFA 2014 fuarında Xperia Z3 ve Xperia Z3 Compact ile dikkatleri üzerine çekmesini beklediğimiz Sony, bunun yanında yeni bir tablet ve akıllı saat de tanıtabilir. Ortaya çıkmaya başlayan görseller de buna işaret ediyor.





Sony'nin Facebook sayfasında yayımladığı yeni bir havuz başı görseli her ne kadar Smartband fitness takip bilekliğine atıfta bulunsa da şahsın kolundaki saatin bileklik ile bir alakası yok ve tablet modeli de daha küçük bir boyuta sahip.





Sony'nin Smartwatch 3 için çalışmalara başladığı daha önce gündeme gelmişti. Bu bakımdan söz konusu saatin Smartwatch 3 olması muhtemel. Tablet modelinin ise yine Sony'nin üzerinde çalıştığı iddai edilen 8 inçlik Xperia Z3 Tablet Compact olabileceği belirtiliyor. Daha mütevazi bir Ancak Xperia Z3 Tablet modelinin fuarda boy gösterip göstermeyeceği konusunda bir bilgi yok.





Görselin teması nedeniyle Xperia Z3 Tablet Compact ve SmartWatch 3'ün suya dayanıklılık sertifikası sunacağı da iddialar arasında. Ayrıca Sony'nin daha yüksek bir zoom özelliği olan yeni QX harici lens aparatını da tanıtacağı ifade ediliyor.

http://www.xperiablog.net/2014/08/24/has-sony-just-teased-the-xperia-z3-tablet-compact-and-new-smartwatch/