Sony yeni üst seviye telefonu Xperia UL'yi tanıttı: "Saniyede 15 kare çekebilen kamera ile geliyor!"

Sony yeni akıllı telefon modeli Xperia UL’yi resmi olarak duyurdu. Japonya pazarı için geliştirilen telefon, genel olarak Xperia Z’nin biraz daha kalın versiyonu olarak yorumlanabilir. 5-inç büyüklüğünde Full HD ekrana sahip olan telefonun, Qualcomm’un hem HTC One hem de Samsung Galaxy S4’te (Amerika ve İngiltere versiyonlarında) kullanılan Snapdragon 600 işlemcisinden güç alacağı tahmin ediliyordu ancak Sony, Xperia Z’den sonra Xperia UL modelinde de rakiplerine nazaran bir jenerasyon eski işlemci kullanmaya devam ediyor. 1.5GHz hızında çalışan dört çekirdekli işlemci, performans anlamında üst segmentte yer alsa da, işlemci bazında Sony rakiplerini geriden takip ediyor.

Exmor RS sensörün kullanıldığı 13MP çözünürlüğündeki kamerası ile saniyede 15 kare fotoğraf kaydına olanak tanıyan ve çekim hızı itibariyle sınıfındaki en iddialı kamera olma özelliği taşıyan Xperia UL, Xperia Z ile benzer şekilde IP5X ve IPX5/8 sertifikaları ile hem suya hem de toza dayanıklık bir yapı sergiliyor. Önden bakıldığında Xperia Z izleri taşıyan, arka tasarımı ise görece daha farklı olan telefonda, NFC gibi özelliklere de yer veriliyor. Telefonun diğer donanım özelliklerine baktığımızda ise karşımıza 2GB bellek, 16GB depolama kapasitesi ve 2300mAh kapasitel pil çıkıyor. Videodan anlaşıldığı üzere Xperia UL çıkartılabilir arka kapak ve değiştirilebilir pil ile geliyor dolayısıyla bu açıdan da Xperia Z ve HTC One gibi modellerden ayrılarak Galaxy S4 gibi avantaj sağlıyor. 25 Mayıs itibariyle Japonya pazarında kullanıma sunulacak Xperia UL, beyaz, siyah ve pembe olmak üzere üç farklı renk seçeneği ile çıkış yapacak.



