Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Sony yeni üst seviye telefonu Xperia UL'yi tanıttı: "Saniyede 15 kare çekebilen kamera ile geliyor!"

6 yıl
6,2b
1
60
Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Sony yeni üst seviye telefonu Xperia UL'yi tanıttı:
Tam Boyutta Gör
Sony yeni akıllı telefon modeli Xperia UL’yi resmi olarak duyurdu. Japonya pazarı için geliştirilen telefon, genel olarak Xperia Z’nin biraz daha kalın versiyonu olarak yorumlanabilir. 5-inç büyüklüğünde Full HD ekrana sahip olan telefonun, Qualcomm’un hem HTC One hem de Samsung Galaxy S4’te (Amerika ve İngiltere versiyonlarında) kullanılan Snapdragon 600 işlemcisinden güç alacağı tahmin ediliyordu ancak Sony, Xperia Z’den sonra Xperia UL modelinde de rakiplerine nazaran bir jenerasyon eski işlemci kullanmaya devam ediyor. 1.5GHz hızında çalışan dört çekirdekli işlemci, performans anlamında üst segmentte yer alsa da, işlemci bazında Sony rakiplerini geriden takip ediyor.
Sony yeni üst seviye telefonu Xperia UL'yi tanıttı:
Exmor RS sensörün kullanıldığı 13MP çözünürlüğündeki kamerası ile saniyede 15 kare fotoğraf kaydına olanak tanıyan ve çekim hızı itibariyle sınıfındaki en iddialı kamera olma özelliği taşıyan Xperia UL, Xperia Z ile benzer şekilde IP5X ve IPX5/8 sertifikaları ile hem suya hem de toza dayanıklık bir yapı sergiliyor. Önden bakıldığında Xperia Z izleri taşıyan, arka tasarımı ise görece daha farklı olan telefonda, NFC gibi özelliklere de yer veriliyor. Telefonun diğer donanım özelliklerine baktığımızda ise karşımıza 2GB bellek, 16GB depolama kapasitesi ve 2300mAh kapasitel pil çıkıyor. Videodan anlaşıldığı üzere Xperia UL çıkartılabilir arka kapak ve değiştirilebilir pil ile geliyor dolayısıyla bu açıdan da Xperia Z ve HTC One gibi modellerden ayrılarak Galaxy S4 gibi avantaj sağlıyor. 25 Mayıs itibariyle Japonya pazarında kullanıma sunulacak Xperia UL, beyaz, siyah ve pembe olmak üzere üç farklı renk seçeneği ile çıkış yapacak. 


Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
kesbi 6 yıl en beğenilen
Bu sefer güldürmedi.
Yanıtla +17
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
stevejones 6 yıl
DONT PANIC !!! bu model sadece japonyada satılacak bızle pekte bır ılgısı olan bır gelısme değil.
Yanıtla +11
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
yakamoz40 6 yıl
Ortalık karışsındiye haber yapıyorlar japonya için tanıtılan modeli

sazanlar türedi forumda hemen atlıyorlar" aman efendim işte xperia z alanlara gol atılmış falanmış filanmış"

sony ile ilgili her yeni model haberinde aynı terane, sıktı artık,başkalarının aldığı beğendiği kullandığı cihazlara her fırsatta laf sokuşturmak, bayağılık, hatta seviye düşüklüğüdür.

Örnek veriyorum; "htc yi hiç sevmem ve hazzetmem ama hiçbir zamanda htc yok şöyle kötü burası eksik burasıda şöyle diye yorum yazmadım yazmam da bana ne htc den.
Ortalık karışsındiye haber yapıyorlar japonya için tanıtılan modelisazanlar türedi forumda hemen atlıyorlar" aman efendim işte xperia z alanlara...
Devamını Gör
2 Yanıt Yanıtla +9
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
goro1982 6 yıl
[DHVideo=http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=tr&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.com.tr&sl=auto&tl=tr&u=http://www.sonymobile.co.jp/xperia/au/sol22/_common/video/01_continuous_shooting.html&usg=ALkJrhiQVmC4xQXdVxC8_y7BUjp7hwRPgw]
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
goro1982 6 yıl
niyazi5353
xperia ul nin üst tarafındaki anten ne içindir acaba

nottv japonyada anten ile wifi kapasama alanı içinde kablosuz görüntülü beleş görüşme sistemi.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Dexstz 6 yıl
Tasarımını sevdim
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
LeSRiSeL 6 yıl
nedensiz07
ürün türkiyeye gelmiycek olmasına rağmen laf ediyorsunuz ya anlamak zor.. hadi varsayalım ki gelecek. .ne olacak ki sanki yenisi gelince xperia z yi kullanım dışımı bırakacaklar.. insanlar tuhaf. .yeni ürün alırken sanki bir yenisi çıkmayacakmış gözüyle bakıyorlar. .her ay yeni bir çamaşır makinesi çıkıyor. .fakat kimsenin umrunda olmuyorda iş telefona gelince ne değişiyor merak ediyorum.

ödedikleri ve sonra okadar para verdiklerine pişman oldukları 1850 tl olmasın :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 6 yıl
Operatöre özel telefon üretmişler herkes dellenmiş yahu.Ayrıca Sony Snapdragon s600ü atlayıp s800ü direk kullanmaya başlayacağını söylemiş.
sonyviet.vn/...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Alpins951 6 yıl
U'ya JB vermediler lanet olsun
SONY

Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
bigbooss 6 yıl
şu işlemciyi de rakiplerle aynı ayarda yapsan ne olur ki ...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
tayfunay 6 yıl
Xperia Z ye daha şimdiden 2 güncelleme aldık, Sony üstüne düşeni yapıyor şuana kadar ve telefonlara 1.5 işlemci gayet yeterli şuan pil konusunu gelistirebildikleri kadar geliştirsinler yeter.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
aycibin 6 yıl
katılıyorum.model sayısı arttıkça yazılım geliştirmesi zorlaşıyor.geçen senenin amiral gemisi xperia s sahibiyim.hala ICS'in stabilite sorunlarıyla boğuşuyor ve JB bekliyorum.o zamanki rakibi galaxy s2 çoktan aldı bile.derlerya yağ gibi akıyor o külüstür bile.

ne önemli şeymiş bu arka kapak ya.hayatımda toplasan 10 defa açmışımdır.o da sim kart değiştirmek için falan.batarya kısa gidiyor,gün ortasında değiştirmek gerektiriyorsa zaten o telefondan uzak duracaksın.batarya ömrü bitince desen,ben şu ana kadar telefon ömründen kısa ömürlü batarya görmedim.kimse 5-6 sene aynı telefonu kullanmıyor.

htc one ve galaxy s4'e rakip olarak xperia z'ye göre geliştirmesi gereken:
-daha iri batarya,pil ömrü (rakipler daha iyi pil ömrü sunuyor)
-daha yüksek kontrastlı bir ekran (siyahlar rakiplere göre zayıf)
-daha iyi kamera kalitesi (sadece hızlı kamera yetmiyor,karanlık çekimler için xenon kullanabilirmiş)
-daha iyi ses kalitesi (2 senedir tüm sony'ler aynı ses kalitesine sahip,htc ve samsung bu konuda çok ilerledi)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
tayfunay 6 yıl
Xperia Z ye daha şimdiden 2 güncelleme aldık, Sony üstüne düşeni yapıyor şuana kadar ve telefonlara 1.5 işlemci gayet yeterli şuan pil konusunu gelistirebildikleri kadar geliştirsinler yeter.
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Aytu ATR 6 yıl
Bize gelmeyebelir ama firmalar böyle çok ürün çıkardıkça güncelleme durumuda çıkmaza giriyor Sony'de güncelleme konusunda sabıkalı bir firma.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
nedensiz07 6 yıl
ürün türkiyeye gelmiycek olmasına rağmen laf ediyorsunuz ya anlamak zor.. hadi varsayalım ki gelecek. .ne olacak ki sanki yenisi gelince xperia z yi kullanım dışımı bırakacaklar.. insanlar tuhaf. .yeni ürün alırken sanki bir yenisi çıkmayacakmış gözüyle bakıyorlar. .her ay yeni bir çamaşır makinesi çıkıyor. .fakat kimsenin umrunda olmuyorda iş telefona gelince ne değişiyor merak ediyorum.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mlşafak 6 yıl
sony ararda çok fazla yeni model çıkardı
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
6219 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Cep Telefonları, kamera ve sony
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl G.Skill Trident X 16GB DDR3 2133MHz bellek video inceleme 6 yıl Veri Depolama, Bulut Bilişim ve Büyük Veri hakkında merak edilenler Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
RiME Epic Games Store'da Ücretsiz
Bölüm Sonu Canavarı
Ancestors: The Humankind Odyssey 27
Bölüm Sonu Canavarı
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Forum yöneticilerinin ve forumun konu
DH Forum
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Uber konusu
DonanımHaber
Haftaya A101 marketlerde daha uygun
DonanımHaber
Starlink uyduları yörüngeye yerleştirildi:
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim