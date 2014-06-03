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Sony'den dünyanın en ince 5.3 inçlik akıllı telefonu : Xperia T3

4 yıl
4,5b
1
83
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Sony'den dünyanın en ince 5.3 inçlik akıllı telefonu : Xperia T3
Tayvan'da Computex 2014 fuarı tüm hızıyla devam ederken, mobil cihaz üreticileri de boş durmuyor. HTC'den sonra Sony de yeni bir Xperia modelinin lansmanını yaptı.

Sony'nin dünyanın en ince 5.3 inçlik akıllı telefonu olarak nitelediği Xperia T3, bazı amiral gemi modeli özelliklerini de miras alarak sınıfında iddialı bir konuma gelmeyi hedefliyor. Modelin sözkonusu kalıınlığı ise 7mm olarak belirlenmiş. 

Xperia T3 modelinde 720p ekran çözünürlüğü ve IPS ekranın yanında renklere canlılık katan Triluminos teknolojisinin kullanıldığını görüyoruz. Cihazın piksel yoğunluğu ise 277ppi seviyesinde.

1.4GHz saat hızında çalışan 4 çekirdekli Snapdragon 400 yongasetinden gücün alan modelde 1GB RAM, 8GB artırılabilir hafıza, 8MP çözünürlükte Exmor RS arka kamera, 1.1MP çözünürlükte ön kamera, 2500mAh gücünde batarya ve Android 4.4 KitKat işletim sistemi gibi özellikler yer alıyor. 

İnceliğinin yanında kasa tasarımında da kısmen premium bir hava katmak isteyen Sony, kasa çerçevesini paslanmaz çelikten, güç butonunu da alüminyum alaşımdan imal etmiş. Cihaz üç farklı renk seçeneği ile gelecek ay piyasaya çıkacak. Fiyatı ise bilinmiyor.  
Sony'den dünyanın en ince 5.3 inçlik akıllı telefonu : Xperia T3


http://www.phonearena.com/news/Sony-unveils-Xperia-T3---the-worlds-slimmest-5.3-smartphone_id56812 Yorum Yaz
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Illustrious. 4 yıl en beğenilen
Herkes en son donanımlı modeli kullanmak zorunda değil, elbette böyle modellerde çıkacak ki ihtiyacı olan alıp kullansın. Ancak bana kalırsa Snapdragon 400 yerine Snapdragon 600 ile gelebilirdi. Fiyatı belirlendiğinde, cihaz hakkında fikir sağlamamızı ve ne denli başarılı/başarısız olduğunu gösterecektir.

İnceliğinin yanında kasa tasarımında da kısmen premium bir hava katmak isteyen Sony, kasa çerçevesini paslanmaz çelikten, güç butonunu da alüminyum alaşımdan imal etmiş.


Bunun yanında, üsttekiler Korelilerin ağlayarak okuyacağı satırlar olmuş.

Birde umarım ileriki Xperia Z serisi amiral modellerinde yukarıda ki cihaz gibi ön/arka yüzü tamamiyle beyaz, tamamiyle giri, sarı, mor gibi renklendirmeleri görebiliriz, çok daha hoş olur bence
Herkes en son donanımlı modeli kullanmak zorunda değil, elbette böyle modellerde çıkacak ki ihtiyacı olan alıp kullansın. Ancak bana kalırsa Snapdragon 400 yer...
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The Times 4 yıl
Teknokulisle DH'nin editörleri aynı mı oradaki haberler 4 5 saat sonra buraya geliyor.
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Xloud 4 yıl
''İnceliğinin yanında kasa tasarımında da kısmen premium bir hava katmak isteyen Sony, kasa çerçevesini paslanmaz çelikten, güç butonunu da alüminyum alaşımdan imal etmiş. Cihaz üç farklı renk seçeneği ile gelecek ay piyasaya çıkacak.''

G3de metal kullansaydık telefon 300 dolar daha pahalı olurdu diyen LGye çok selam...Bu telefon orta segment be.Samsunga bi lafım yok.

Not:Kalın çerçevelerin ne işe yaradığını merak edenler aynı sitenin g2 s5 vs drop testlerini inceleyebilirler... youtube.com/...
''İnceliğinin yanında kasa tasarımında da kısmen premium bir hava katmak isteyen Sony, kasa çerçevesini paslanmaz çelikten, güç butonunu da alüminyum alaşımdan...
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1 Yanıt Yanıtla +15
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DH Misafiri 3 yıl
bilader ben sony xperia t 3 aldım yaklasık 10 ay oldu telefon 10 yıllık gibi ve şuanda kapandı ve açılmıyor garantiye göndericem ve artı olarak arka kapak kısmı bukadarmı berabat olur resmen renk degiştirdi kimseye tavsiye etmiyorum !!!
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DH Misafiri 3 yıl
arkadaş telefonu kullananların tecrübelerini ve tlf hakkındaki görüşlerini okumak için geldik, kullanan kullanmayan herkes kendı düşüncelerini yazmış, hiç işiniz yok mu arkadaş.
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unsaLhsN 4 yıl
2 haftadır kullanıyorum kamera olarak kötü diğer özelliklerine göre bana yetiyor ama kameranın bu kadar kötü olabileceği aklıma gelmez di resim çekerken hareket anında resimler bozuk çıkıyor 8 mp değilde sanki 2 mp gibi resim çekiyor
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prydzsnare 4 yıl
8 gb rom nedir ya
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DH Misafiri 4 yıl
Arkadaslar kesinlikle tavsıye etmiyorum. Dun aldım ve şimdiden cok psmanım. Kamerası cok cok kötü. Resmen sony markasından soğudum. :(:(:(
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androtuna 4 yıl
Arkadaslar cerceveye takilmayin o sart. Beni ancak lg g2-3 alip ilk yere dusmede tyzla buz olan ekrana bakakalanlar anlayabilir. Isterseniz drop testleri izleyin. Sony saglamliga cok onem veriyor ki bence de cok önemli biz ki 3310lari saga sola firlatarak kullanmis nesiliz
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Technotronic 4 yıl
Cihaz piyasaya çıktı fiyatı 1299 tl herkes çerçeveye takmış ama cihazın siyahını canlı olarak görün gerçekten çok şık bir telefon .
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inexo 4 yıl
altta fuzuli boşluk oraya tuş koyuyor elalem
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DH Misafiri 4 yıl
Sony her yaptığı üründe yere düşme ve alınan darbeleri azaltmak için çerçeve boyutlarını yüksek tutmaktadır
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BluetoothGuy 4 yıl
Xperia T2 Ultranın küçük ekranlı versiyonu
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Nobody_Found 4 yıl
İyimi yav
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