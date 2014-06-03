Sony'den dünyanın en ince 5.3 inçlik akıllı telefonu : Xperia T3

Tayvan'da Computex 2014 fuarı tüm hızıyla devam ederken, mobil cihaz üreticileri de boş durmuyor. HTC'den sonra Sony de yeni bir Xperia modelinin lansmanını yaptı.





Sony'nin dünyanın en ince 5.3 inçlik akıllı telefonu olarak nitelediği Xperia T3, bazı amiral gemi modeli özelliklerini de miras alarak sınıfında iddialı bir konuma gelmeyi hedefliyor. Modelin sözkonusu kalıınlığı ise 7mm olarak belirlenmiş.





Xperia T3 modelinde 720p ekran çözünürlüğü ve IPS ekranın yanında renklere canlılık katan Triluminos teknolojisinin kullanıldığını görüyoruz. Cihazın piksel yoğunluğu ise 277ppi seviyesinde.





1.4GHz saat hızında çalışan 4 çekirdekli Snapdragon 400 yongasetinden gücün alan modelde 1GB RAM, 8GB artırılabilir hafıza, 8MP çözünürlükte Exmor RS arka kamera, 1.1MP çözünürlükte ön kamera, 2500mAh gücünde batarya ve Android 4.4 KitKat işletim sistemi gibi özellikler yer alıyor.





İnceliğinin yanında kasa tasarımında da kısmen premium bir hava katmak isteyen Sony, kasa çerçevesini paslanmaz çelikten, güç butonunu da alüminyum alaşımdan imal etmiş. Cihaz üç farklı renk seçeneği ile gelecek ay piyasaya çıkacak. Fiyatı ise bilinmiyor.





http://www.phonearena.com/news/Sony-unveils-Xperia-T3---the-worlds-slimmest-5.3-smartphone_id56812