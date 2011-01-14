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Sony'den dünyanın ilk 3D kayıt yapabilen cep kamerası

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
10,5b
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Video Kameralar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Japon elektronik devi Sony, Bloggie serisi kompakt kamera ailesine, dünyanın ilk 3D kayıt yapabilen cep kamerasını (MHS-FS3) da ekledi. 3D görüntüleme teknolojisini ultra-taşınabilir form faktörü içerisinde sunan mini kamera, 5.15 Megapiksel çözünürlüğünde Exmor CMOS sensör ve çift lens ile yüksek tanımlı 3D video çekerken, aynı zamanda 5MP çözünürlüğünde fotoğraf ve 2MP çözünürlüğünde 3D fotoğraf kaydı da yapabiliyor. 2.4-inç büyüklüğünde 3D LCD ekrana sahip olan kamera, kullanıcılarına çektikleri 3D görüntüleri ekranı üzerinde gözlüksüz olarak izleme olanağı da sunuyor.

Entegre LED aydınlatma, 3D destekli HDMI çıkışı, çift stereo hoparlör ve hızlı bilgisayar bağlantısı gibi özelliklere sahip olan Sony Bloggie 3D MHS-FS3, yüz tanımlama SteadyShot görüntü sabitleme teknolojilerini de bünyesinde barındırıyor. İnce bir kasa tasarımına sahip olan ve yeniden şarj edilebilir pil ile gelen kamera, yurt dışında 250 dolar seviyesinde ön-sipariş listelerinde yer almaya başlamış durumda.


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DH Misafiri 8 yıl
dogru soyluyosun
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Cem 8 yıl
Suyu çıktı artık, sırf olsun diye konulmuş bir özellik. Eğer 3d var diyip buna güvenip adam akıllı özelliklerden kıstılarsa gerek yok.
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Batuist 8 yıl
bu 3d görüntüleme teknolojisi yakında akıllı telefonlara da gelir.. yıl sonuna doğru ilk örneklerini görebiliriz..
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ae2096 8 yıl
o 250 dolar bakalım burada ne kadar olacak?
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acbold 8 yıl
yeni bi teknoloji olmasına karşın iyi bi fiyatla satışa sunulmuş.son kullanıcılara ulaşması için büyük bi artı. bu teknolojiyi ilerleyen zamanlarda cep telefonlarımızda bile görebilceğimizi düşünüyorum :))
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dreamblue35 8 yıl
müthiş olmuş ardı gelir artık bu teknolojinin ve daha iyi modeller çıkar mesala full hd !
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easymen 8 yıl
tr de denemek lazım fiyat makul gibi tabii sadece 3d olduğu için değil diger özelliklerine de bakmak lazım
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chn 8 yıl
Bu 3D teknolojisi cok moda oldu bu sene ama bi ben alisamadim.
gozlerimi bozuyor sanki bu teknoloji, rahatsiz ediyor beni
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berkaylive 8 yıl
süper birde full-hd olsa :D
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