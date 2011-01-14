Sony'den dünyanın ilk 3D kayıt yapabilen cep kamerası

Japon elektronik devi Sony, Bloggie serisi kompakt kamera ailesine, dünyanın ilk 3D kayıt yapabilen cep kamerasını (MHS-FS3) da ekledi. 3D görüntüleme teknolojisini ultra-taşınabilir form faktörü içerisinde sunan mini kamera, 5.15 Megapiksel çözünürlüğünde Exmor CMOS sensör ve çift lens ile yüksek tanımlı 3D video çekerken, aynı zamanda 5MP çözünürlüğünde fotoğraf ve 2MP çözünürlüğünde 3D fotoğraf kaydı da yapabiliyor. 2.4-inç büyüklüğünde 3D LCD ekrana sahip olan kamera, kullanıcılarına çektikleri 3D görüntüleri ekranı üzerinde gözlüksüz olarak izleme olanağı da sunuyor.

Entegre LED aydınlatma, 3D destekli HDMI çıkışı, çift stereo hoparlör ve hızlı bilgisayar bağlantısı gibi özelliklere sahip olan Sony Bloggie 3D MHS-FS3, yüz tanımlama SteadyShot görüntü sabitleme teknolojilerini de bünyesinde barındırıyor. İnce bir kasa tasarımına sahip olan ve yeniden şarj edilebilir pil ile gelen kamera, yurt dışında 250 dolar seviyesinde ön-sipariş listelerinde yer almaya başlamış durumda.