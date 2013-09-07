Sony'den e-okuyucu dünyasına yeni üye: Reader PRS-T3





Son yıllarda özellikle Amazon'un hazırladığı ürünler ile kullanıcı sayısı artan e-okuyucu modelleri arasına IFA 2013 fuarı kapsamında Sony tarafından eklenen Reader PRS-T3, başarılı bir kullanıcı deneyimi vaat ediyor.

Teknik olarak 6-inç 758 x 1024 piksel e-mürekkep teknolojisi (16-seviye gri tonlama) ile hazırlanmış bir dokunmatik ekranla gelen Sony Reader PRS-T3, firma tarafından hazırlanan yeni bir sistem ile 3 dakikalık şarj sonrası 600 sayfalık bir kitabın okunmasına imkan verebiliyor. Tam dolu olduğu zaman 2 ay, dahili Wi-Fi (802.11b/g/n) kablosuz bağlantı özelliği açık durumda ise 1.5 ay kullanım süresi sağlayabilen Reader PRS-T3, 2GB depolama alanı ile geliyor ve isteğe bağlı olarak bu miktar micro SD kartlar üzerinden 32GB'a kadar arttırılabiliyor. ePub, PDF, FB2 ve TXT dosya formatlarını destekleyen ürün, siyah, kırmız ve beyaz olmak üzere üç farklı renk seçeneğiyle tercih edilebiliyor ve ayrıca beraberinde gelen dahili kapağı ile ekstra aksesuarlara ihtiyaç duymadan kullanılabiliyor.

109 x 160 x 11.3 mm boyutu ve 200 gram ağırlığı ile her zaman taşınabilecek bir yapı ortaya koyan Sony Reader PRS-T3 e-okuyucu, Eylül ayı içerisinde henüz açıklanmaya bir fiyat etiketi ile satışa sunuluyor.





http://www.slashgear.com/sony-reader-prs-t3-announced-comes-with-built-in-snap-cover-05296669/