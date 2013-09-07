Sony'den e-okuyucu dünyasına yeni üye: Reader PRS-T3

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Son yıllarda özellikle Amazon'un hazırladığı ürünler ile kullanıcı sayısı artan e-okuyucu modelleri arasına IFA 2013 fuarı kapsamında Sony tarafından eklenen Reader PRS-T3, başarılı bir kullanıcı deneyimi vaat ediyor.
Teknik olarak 6-inç 758 x 1024 piksel e-mürekkep teknolojisi (16-seviye gri tonlama) ile hazırlanmış bir dokunmatik ekranla gelen Sony Reader PRS-T3, firma tarafından hazırlanan yeni bir sistem ile 3 dakikalık şarj sonrası 600 sayfalık bir kitabın okunmasına imkan verebiliyor. Tam dolu olduğu zaman 2 ay, dahili Wi-Fi (802.11b/g/n) kablosuz bağlantı özelliği açık durumda ise 1.5 ay kullanım süresi sağlayabilen Reader PRS-T3, 2GB depolama alanı ile geliyor ve isteğe bağlı olarak bu miktar micro SD kartlar üzerinden 32GB'a kadar arttırılabiliyor. ePub, PDF, FB2 ve TXT dosya formatlarını destekleyen ürün, siyah, kırmız ve beyaz olmak üzere üç farklı renk seçeneğiyle tercih edilebiliyor ve ayrıca beraberinde gelen dahili kapağı ile ekstra aksesuarlara ihtiyaç duymadan kullanılabiliyor.
109 x 160 x 11.3 mm boyutu ve 200 gram ağırlığı ile her zaman taşınabilecek bir yapı ortaya koyan Sony Reader PRS-T3 e-okuyucu, Eylül ayı içerisinde henüz açıklanmaya bir fiyat etiketi ile satışa sunuluyor.
(Sony)
http://www.slashgear.com/sony-reader-prs-t3-announced-comes-with-built-in-snap-cover-05296669/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Prs t2 ile arasinda bir fark goremedim.
kindle touch kullanıcısıyım orjinal kitaplar satın alamıyorum ama Calibre diye bir program kullanarak formatları birbirine rahat çevirebiliyorum
genel olarak cihazdan yana tek şikayetim ekranın ışıklı olmaması. gece kitap okumak bazen rahatsız ediyor oda ışığından kaynaklanan gölge durumu yüzünden
böyle bir cihaz alacaksan kindle paperwhite yada nook simple touch glow önerebilirim iki cihazında türkiyeye garantisi bunları da göze almak gerekiyor
garantili olarak reederIII olabilir ama onda da wifi yok fiyatı da daha ucuz tabiki
Yenilik, kalite ve şıklık... denince.. It's a Sony
Göndermesi mi? Türlerin kökeni kitabı işte.