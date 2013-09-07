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Sony'den e-okuyucu dünyasına yeni üye: Reader PRS-T3

5 yıl
2,2b
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14
Diğer Ev Elektroniği
Can Tunçer
Haber Editörü
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Sony'den e-okuyucu dünyasına yeni üye: Reader PRS-T3

Son yıllarda özellikle Amazon'un hazırladığı ürünler ile kullanıcı sayısı artan e-okuyucu modelleri arasına IFA 2013 fuarı kapsamında Sony tarafından eklenen Reader PRS-T3, başarılı bir kullanıcı deneyimi vaat ediyor.
Teknik olarak 6-inç 758 x 1024 piksel e-mürekkep teknolojisi (16-seviye gri tonlama) ile hazırlanmış bir dokunmatik ekranla gelen Sony Reader PRS-T3, firma tarafından hazırlanan yeni bir sistem ile 3 dakikalık şarj sonrası 600 sayfalık bir kitabın okunmasına imkan verebiliyor. Tam dolu olduğu zaman 2 ay, dahili Wi-Fi (802.11b/g/n) kablosuz bağlantı özelliği açık durumda ise 1.5 ay kullanım süresi sağlayabilen Reader PRS-T3, 2GB depolama alanı ile geliyor ve isteğe bağlı olarak bu miktar micro SD kartlar üzerinden 32GB'a kadar arttırılabiliyor. ePub, PDF, FB2 ve TXT dosya formatlarını destekleyen ürün, siyah, kırmız ve beyaz olmak üzere üç farklı renk seçeneğiyle tercih edilebiliyor ve ayrıca beraberinde gelen dahili kapağı ile ekstra aksesuarlara ihtiyaç duymadan kullanılabiliyor.
109 x 160 x 11.3 mm boyutu ve 200 gram ağırlığı ile her zaman taşınabilecek bir yapı ortaya koyan Sony Reader PRS-T3 e-okuyucu, Eylül ayı içerisinde henüz açıklanmaya bir fiyat etiketi ile satışa sunuluyor.
(Sony) 
 
Sony'den e-okuyucu dünyasına yeni üye: Reader PRS-T3


http://www.slashgear.com/sony-reader-prs-t3-announced-comes-with-built-in-snap-cover-05296669/ Yorum Yaz
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ogzo 5 yıl
Kitabın tadını vermez (okumayan bilmez)
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GokhanMaths 5 yıl
Kitap okumak için arıyordum bir tane düşünülebilir
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thelmessos 5 yıl ogzo
Tam aksine, klasik kitaptan daha başarılı.
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hardtracker 5 yıl
sony yavas yavas amazonun gerisinde kaliyor.
Prs t2 ile arasinda bir fark goremedim.
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Akasha_Ether 5 yıl
vankomisin
Ben bir tane e-kitap okuycu almayı düşünüyorum da Türkiyede alınabilecek en ideal (e-ink ekran olması şart) e-kitap okuyucu nedir ?

kindle touch kullanıcısıyım orjinal kitaplar satın alamıyorum ama Calibre diye bir program kullanarak formatları birbirine rahat çevirebiliyorum
genel olarak cihazdan yana tek şikayetim ekranın ışıklı olmaması. gece kitap okumak bazen rahatsız ediyor oda ışığından kaynaklanan gölge durumu yüzünden
böyle bir cihaz alacaksan kindle paperwhite yada nook simple touch glow önerebilirim iki cihazında türkiyeye garantisi bunları da göze almak gerekiyor
garantili olarak reederIII olabilir ama onda da wifi yok fiyatı da daha ucuz tabiki
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thelmessos 5 yıl
Ben amazon'dan devamlı kitap satın alıyorum hocam. Bahsettiğiniz türkçe kitaplar mı?
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AERN 5 yıl
Kitap okumak için sevmiyorum elektronik cihazları :)
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vankomisin 5 yıl
Ben bir tane e-kitap okuycu almayı düşünüyorum da Türkiyede alınabilecek en ideal (e-ink ekran olması şart) e-kitap okuyucu nedir ?
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Illustrious. 5 yıl
Müthiş olmuş.

Yenilik, kalite ve şıklık... denince.. It's a Sony
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matmuhendisi 5 yıl
şunda bile evrim saçmalığı göndermesi yapmışlar
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__BadblooD__ 5 yıl matmuhendisi
omerfaruk18_34

şunda bile evrim saçmalığı göndermesi yapmışlar

Göndermesi mi? Türlerin kökeni kitabı işte.
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Stanislas Xavier 5 yıl
Güzel alet ama önceki modellerde olduğu gibi dokunmatik ekran yüzünden parlama yapıyor mu bakmak gerek.
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