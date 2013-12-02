Sony'den ilginç patent: Akıllı peruk





Son zamanların ve yüksek ihtimalle de geleceğin en önemli teknolojileri arasında yer alan giyilebilir bilgisayar modelleri, şimdiye kadar daha çok gözlük ve saat formunda karşımıza çıktı. Bu alanda kendi geliştirdiği akıllı saatiyle aktif olarak yer alan Japonya merkezli teknoloji devlerinden Sony ise, aldığı patent ile konuyu oldukça farklı bir noktaya taşıdı.

Amerika Birleşik Devletleri Patent ve Marka Ofisi'ne bir başvuruda bulunan Sony, akıllı olarak tabir edilen bir peruk için patent almış durumda. Daha önce bir benzerini görmediğimiz ürün, patent ayrıntılarına göre üzerinde sensör, işlemci ve başka bilgisayarlar için gereken bir iletişim ara yüzü taşıyor. Görme engelli kişilere yardımcı olma, sağlık monitörü, kan basıncı ve nörolojik geribildirim gibi kullanım alanları ortaya koyabildiği belirtilen akıllı peruk, belirtildiği üzere diğer giyilebilir teknolojilere göre çok daha konforlu bir yapı ortaya koyuyor ve rahat kullanılıyor. Üzerine konumlandırılabilen lazer işaretleme aleti ile kişilerin kafa hareketleriyle sunumlarını kontrol edebileceği söylenen ürün, aynı zamanda titreşim temelli fiziksel bildirim yapabiliyor ve GPS ile devamlı olarak takipte kalabiliyor.

Şimdilik prototip çalışmaları devam ettiği belirtilen Sony'nin akıllı peruğu hakkında oluşturulan resmi patent sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.





http://www.zdnet.com/sony-files-patent-for-smartwig-sensor-hairpiece-7000023678/