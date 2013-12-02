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Sony'den ilginç patent: Akıllı peruk

5 yıl
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
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Sony'den ilginç patent: Akıllı peruk

Son zamanların ve yüksek ihtimalle de geleceğin en önemli teknolojileri arasında yer alan giyilebilir bilgisayar modelleri, şimdiye kadar daha çok gözlük ve saat formunda karşımıza çıktı. Bu alanda kendi geliştirdiği akıllı saatiyle aktif olarak yer alan Japonya merkezli teknoloji devlerinden Sony ise, aldığı patent ile konuyu oldukça farklı bir noktaya taşıdı.
Amerika Birleşik Devletleri Patent ve Marka Ofisi'ne bir başvuruda bulunan Sony, akıllı olarak tabir edilen bir peruk için patent almış durumda. Daha önce bir benzerini görmediğimiz ürün, patent ayrıntılarına göre üzerinde sensör, işlemci ve başka bilgisayarlar için gereken bir iletişim ara yüzü taşıyor. Görme engelli kişilere yardımcı olma, sağlık monitörü, kan basıncı ve nörolojik geribildirim gibi kullanım alanları ortaya koyabildiği belirtilen akıllı peruk, belirtildiği üzere diğer giyilebilir teknolojilere göre çok daha konforlu bir yapı ortaya koyuyor ve rahat kullanılıyor. Üzerine konumlandırılabilen lazer işaretleme aleti ile kişilerin kafa hareketleriyle sunumlarını kontrol edebileceği söylenen ürün, aynı zamanda titreşim temelli fiziksel bildirim yapabiliyor ve GPS ile devamlı olarak takipte kalabiliyor.
Şimdilik prototip çalışmaları devam ettiği belirtilen Sony'nin akıllı peruğu hakkında oluşturulan resmi patent sayfasına buradan ulaşabilirsiniz. 


http://www.zdnet.com/sony-files-patent-for-smartwig-sensor-hairpiece-7000023678/ Yorum Yaz
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BaranGunduz 5 yıl en beğenilen
hackleyip keli ortaya çıkarırız artık
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General. 5 yıl
Sony elindeki patentleri kullandırtmasa emin olun teknoloji felç olur siz gelmiş dalga geçiyorsunuz.
1 Yanıt Yanıtla +7
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DH Misafiri 5 yıl
japonlar olmasa teknoloji olmazdı.
ingilizler(abd) olmasa savaşlar olmazdı.
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okan_cehapelioglu 5 yıl
korkarım yakında akıllı penis patenti falan cıkcak
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Nokia Specialist 5 yıl
Bu patent sistemi çok saçma. Yani bir ekran geliştirirsin o kadar emekle, ya da kamera, ya da çizilmez kasa vs. Ama bu patentler harbiden çok saçma. Akıllı peruğu bir sen düşündün Sony
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yc#1 5 yıl
Kazuo Hirai'nin yönetiminde Sony toparlanmaya ve ibreler artı yöne doğru dönmeye başladı. DH'deki ekonomistlere kalsa Apple ve Samsung'un da çoktan iflasını istemesi gerekirdi.
en.wikipedia.org/...
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CoMMaNDeRCX 5 yıl
Sony bu gidişle batacak. Zaten hersene zarar ediyorsun nakit sıkıntısı nedeniyle oz sermayen olan binalarini satip sonrasinda kiraliyorsun. Hep cepten yemeye devam ama nereye kadar. SONY olarak kendi işletim sistemini çıkarıp Apple a Google a rakip olman gerekirken takma saç takma sakal vs. ile ugrasiyorsun. Bu kafayla nokia gibi kodak gibi heba olacaksin.
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Marquis-de-Sade. 5 yıl CoMMaNDeRCX
CoMMaNDeRCX

Sony bu gidişle batacak. Zaten hersene zarar ediyorsun nakit sıkıntısı nedeniyle oz sermayen olan binalarini satip sonrasinda kiraliyorsun. Hep cepten yemeye devam ama nereye kadar. SONY olarak kendi işletim sistemini çıkarıp Apple a Google a rakip olman gerekirken takma saç takma sakal vs. ile ugrasiyorsun. Bu kafayla nokia gibi kodak gibi heba olacaksin.

Sony batacak ? Sen 10 liralık klavyeyle Sony'nin mobil , tablet , televizyon sinema ve ev sistemi , fotoğraf makinesi ve kamera , laptop , ses sistemi , taşınabilir ses cihazları , playstation , bellek ve disk , pil daha sayamadığım onlarca departmanı , dışarıya pazarladığı paneller , sensörler , lensler ve sayamadığım tonlarca patent hakkına sahip yıllık geliri 150.000.000.000$ olan Sony'i nasıl batırdın ?
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Masquerade89 5 yıl
gereksiz bence
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inexo 5 yıl
mal mal şeyler
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General. 5 yıl
Sony elindeki patentleri kullandırtmasa emin olun teknoloji felç olur siz gelmiş dalga geçiyorsunuz.
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selahattın ısık 5 yıl
Akıl yaşta değil baştadır diye boşa söylememiş atalarımız...
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hazarRS 5 yıl
Şimdi bize komik geliyor ama ilerde öyle bir pazarlama stratejisi, öyle bir reklamla pazara sunarlar ki almak için can atarız :)
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MK* 5 yıl
artık Johny Sins olabilecek miyiz?
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