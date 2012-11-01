Sony'den mali yıl 2. çeyrekte 198 milyon dolar kayıp





Odin ve Dogo gibi iddialı yeni nesil Xperia serisi modellerini hazırlamaya devam eden Sony, bununla birlikte mali kayıplar yaşamaya devam ediyor.





2012 mali yılı ikinci çeyrek rakamlarını açıklayan Sony, 198 milyon dolar faaliyet kaybı yaşadığını duyurdu. Geçen yıl 5.7 milyar dolar zarar, geçen çeyrek ise 312 milyon dolar zarar kayda geçirilmişti.





Geçen yıl patronluk koltuğunu devralan Kazou Hirai, kısa süre önce Japonya'da bir lens üretim tesisini kapatmış, mobil bölümün merkezini de İsveç'ten Tokyo'ya kaydırmıştı. Yeniden yapılanma kapsamında ise 10 000 işçi çıkarma kararı verilmişti. Bu çeyrek zarar edilse de zararın giderek azaldığı ve satışların arttığı göze çarpıyor.





Toplam ürün ve hizmet satışlarından elde edilen gelir 20.6 milyar dolara ulaştı. Bu gelirde en büyük pay mobil bölümün. Mobil bölüm 3.9 milyar dolarlık satış gerçekleştirdi. Geçen çeyrekteki 356 milyon dolarlık zarar da 296 milyon dolara indirildi.





Firmanın görüntüleme cihazları dahil pek çok ürününde kullandığı sensörlerin üretimini takip eden yonga bölümü ise 382 milyon dolar kar elde etti.





Görüntüleme bölümü 2.3 milyar dolarlık satış yaparken, 33 milyon dolar kar getirdi. Oyun bölümü 1.8 milyar dolar gelir, 29 milyon dolar kar, ev eğlencesi ve ses sistemleri bölümü 3 milyar dolar gelir, 203 milyon dolar zarar elde etti.





Mart ayında sona erecek mali yıl için Sony'nin toplam gelir öngörüsü 85 milyar dolardan 83 milyar dolara indirildi. Faaliyet geliri olarak ise 1.6 milyar dolarlık beklenti değişmedi. Yeni 84 inçlik 4K LCD TV, revize edilmiş PS3 oyun konsolu ve yeni ürünler firmanın faaliyet gelirine katkı yapacak.

http://www.sony.net/SonyInfo/IR/financial/fr/12q2_sony.pdf