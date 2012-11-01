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Sony'den mali yıl 2. çeyrekte 198 milyon dolar kayıp

6 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Ekrem71
Haber Editörü
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Odin ve Dogo gibi iddialı yeni nesil Xperia serisi modellerini hazırlamaya devam eden Sony, bununla birlikte mali kayıplar yaşamaya devam ediyor.

2012 mali yılı ikinci çeyrek rakamlarını açıklayan Sony, 198 milyon dolar faaliyet kaybı yaşadığını duyurdu. Geçen yıl 5.7 milyar dolar zarar, geçen çeyrek ise 312 milyon dolar zarar kayda geçirilmişti. 

Geçen yıl patronluk koltuğunu devralan Kazou Hirai, kısa süre önce Japonya'da bir lens üretim tesisini kapatmış, mobil bölümün merkezini de İsveç'ten Tokyo'ya kaydırmıştı. Yeniden yapılanma kapsamında ise 10 000 işçi çıkarma kararı verilmişti. Bu çeyrek zarar edilse de zararın giderek azaldığı ve satışların arttığı göze çarpıyor.

Toplam ürün ve hizmet satışlarından elde edilen gelir 20.6 milyar dolara ulaştı. Bu gelirde en büyük pay mobil bölümün. Mobil bölüm 3.9 milyar dolarlık satış gerçekleştirdi. Geçen çeyrekteki 356 milyon dolarlık zarar da 296 milyon dolara indirildi. 

Firmanın görüntüleme cihazları dahil pek çok ürününde kullandığı sensörlerin üretimini takip eden yonga bölümü ise 382 milyon dolar kar elde etti. 

Görüntüleme bölümü 2.3 milyar dolarlık satış yaparken, 33 milyon dolar kar getirdi. Oyun bölümü 1.8 milyar dolar gelir, 29 milyon dolar kar, ev eğlencesi ve ses sistemleri bölümü 3 milyar dolar gelir, 203 milyon dolar zarar elde etti.

Mart ayında sona erecek mali yıl için Sony'nin toplam gelir öngörüsü 85 milyar dolardan 83 milyar dolara indirildi. Faaliyet geliri olarak ise 1.6 milyar dolarlık beklenti değişmedi. Yeni 84 inçlik 4K LCD TV, revize edilmiş PS3 oyun konsolu ve yeni ürünler firmanın faaliyet gelirine katkı yapacak.

http://www.sony.net/SonyInfo/IR/financial/fr/12q2_sony.pdf Yorum Yaz
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cagataykoroglu 6 yıl en beğenilen
Senelik 80 milyar dolar satış yapan şirketin durumunu bir yazılım güncellemesine bağladınız. Keşke sizin kafalara güncelleme gelse telefonlar böyle kalsa.
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danGerfuLL 6 yıl
Bir güncelleme vermedi diye firmaları batıranlara ithafen; her batırdığınız şirket kesenizden daha çok para çıkacağı anlamına geliyor. Rakip ne kadar az ise ücret o kadar fazla artık şunu idrak ediniz.
Bir güncelleme vermedi diye firmaları batıranlara ithafen; her batırdığınız şirket kesenizden daha çok para çıkacağı anlamına geliyor. Rakip ne kadar az ise üc...
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BuZ-MaViSi 6 yıl
Ne androidmis. Jb çıkarmayan firma batıyor. :)
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DH Misafiri 6 yıl
suan icin kaybetmesi gayet dogal cunku bu ceyrekte sony baya yatirim yapti olympos olsun bi firma daha vardi sanirsam ama gelir elde etmeside umut baslangici olarak goruluyor cogu buyuk markalarda sonynin sensorlerini almaya basladi bu yil icin fazla bisey soyleyemem ama 2013 un 2. ceyreginde daha iyi yerlerde olacagini umuyorum yine fazla kaybetmemis harcadigi yatirimlar kadar para kaybetmis ki bu yatirimlar olalida 2 hafta 3 hafta oluyor boyle dusunursek suan belkide gelir elde etmis oluyor, ama su sira avrupa ulkeleri sonynin telefonlarina bakar oldu buda bir gercek.
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E.R.W. 6 yıl
Geçen yıla göre çok çok iyi SONY,milyar dolarlardan milyon dolar zarar durumuna geldi.Gittikçe düzeleceğine inanıyorum.Xperia serisiyle gümbür gümbür geliyor.
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DH Misafiri 6 yıl
Sonynin steve jobs gibi birine ihtiyacı var yoksa durum hiç iyi değil
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lj94 6 yıl
Yukuberk nerelerde ya okullar açıldı hiç görünmüyor :D
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Angelica 6 yıl
Sony yi sadece cep telefonu olarak görmeyin. bişey olmaz. kar etsin derseniz fiyatlar ucabilir
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E_Aydin35 6 yıl
3-5 Milyar dolar Sony'nin ancak prestijini zedeler.. Ancak bu kayıp arka plana atılabilecek bir durum değil. İleride daha büyük zararlar olmadan önce daha iyi atılımlar yapılabilir :)
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teramit 6 yıl
önceki yıl çok daha fazla zarar etmişti şimdi toparlıyor demekki,
piyasada ne çok iş bilen adam varmışta haberimiz yokmuş
sony android camiasandaki en sağlam cep telefonlarını çıkaıyor sayılır.Yeni yeni ürünleri piyasaya yayıldı.Önümüzdeki yıllarda mali etkileri görülür.
olmuş bitmiş şeylere yanlış yaptı tellalığı yapan arkadaşlar ileriye dönük yorum yapıp bizi şaşırtırlar umarım.
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rpm7200 6 yıl
Toplam ürün ve hizmet satışlarından elde edilen gelir "20.6" milyar dolara ulaştı ! Sony'den mali yıl 2. çeyrekte "198" milyon dolar kayıp ! milyar mı büyük? milyon mu? .
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Maestro 6 yıl
Sony durumu toparlar, bir şey olmaz.
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Surprise Mothafucka 6 yıl
htc gibi zırt pırt telefon çıkartacağına senede 1 veya 10 ayda 1 çıkarsa ve ona göre geliştirse telefonunu kara geçicek de
tabi sadece telefon için bu, diğer ürünlerini takip edemiyorum pek.
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osmanefeozkan 6 yıl
sd kart icat edildi
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drserk 6 yıl
adım sony diye kendini lider mi sanıyor? nerede bir yenilik? yeni model dediği geçen yılın ürünleri...
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12 Angry Men 6 yıl
Arkadaşlar samsung geldi piyasanın dengesi alt üst oldu.Samsung ürünleri hem çok iyi hemde fiyatı iyi ayrıca birçok alanda lider konumda şuan
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