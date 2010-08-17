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Sony'den oyun severler özel iki yeni kulaklık:DR-GA500 ve DR-GA200

Sony, DR-GA500 ve DR-GA200 adını verdiği yeni kulaklıkları ile oyun tutkunlarının dikkatini çekmeye hazırlanıyor.
8 yıl
17,2b
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Çevre Birimleri
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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Playstation oyun konsoluyla oyun dünyasına damga vuran Sony, oyunculara özel yeni kulakları ile yeniden oyun tutkunlarının dikkatini çekmeyi amaçlıyor. Sony'nin DR-GA500 ve DR-GA200 adını verdiği iki yeni kulaklık ilk bakışta sahip oldukları şık tasarımları ile dikkat çekiyor. Sony'nin duyurusunu yaptığı kulaklıklardan ilki olan DR-GA500, 7.1 sanal surround ses desteği, USB girişi gibi özellikleriyle oyun tutkunlarının ilgisini çekecek. Sony DR-GA500, özellikle FPS türü oyun tutkunları için hazırlanmış. Kulaklıkta yer alan FPS modu ile birlikte bu tür oyunlarda daha iyi performans sunacağı belirtilen kulaklıkta mikrofon da unutulmamış.

Sony'nin yeni kulaklarından DR-G200 ise diğer modelle kıyaslandığı zaman giriş seviyesi bir ürün olarak görünüyor zira DR-GA200'de sanal 7.1 ses kanalı yerine stereo ses özelliği sunulmuş. Kulaklığa dahil edilmiş olan ses kontrol mekanizması (DR-GA500'de de var) oyunculara sesi yönetme konusunda kolaylık sağlayacak. İki model arasındaki ortak özelliklere baktığımız zaman her ikisi modelde de 40mm'lik sürücülere yer verildiğini görüyoruz.

Sony'nin oyuncuları hedef kitle olarak belirleyip hazırladığı yeni kulaklıkları DR-GA500 ve DR-GA200'ün piyasa ne zama çıkacağı ve fiyatlarının ne kadar olacağı konusunda herhangi bir açıklama yapılmadı


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offendicula 8 yıl
tam beklediğim ürün gibi duruyor
umarım fiyatı da uygun olur
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fbkry 8 yıl
çok saglam duruyor.
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