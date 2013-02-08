Sony'den,SLT-A58, NEX-3N ve üç yeni lens geliyor.

Haber Editörü
Dünyanın önde gelen fotoğraf makinesi ve lens üreticilerinden olan Sony'nin çıkması muhtemel yeni ekipmanları hakkında bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor.
Sony'nin kısa bir zaman dilimi içerisinde çıkarması beklenen ekipmanları hakkındaki bilgiler SonyAlphaRumors ve Digicaminof sitelerinde yer aldı. Ortaya çıkan bilgilere göre, Sony, yeni geliştirilen 20Mp çözünürlüğe sahip SLT-A58 fotoğraf makinesini 600-700$ fiyat etiketi ile piyasaya çıkarabilir. Aynı şekilde dün ilk görseli ortaya çıkan NEX-3N modeli, 16MP çözünürlük ile 500-600$ fiyat etiketi ile yakın zamanda karşımıza çıkabilir.
Firma tarafından piyasaya çıkarılması beklenen lensler ise, Zeiss 50mm F/1.4 lens 1600-1700$, Sony 18-55mm II A-Mount lens 200-300$ ve Sony 70-400G F/4.5-5.6 II lens 2500$ fiyat etiketlerine sahip modeller olarak belirtilmiş durumda. Ayrıca alınan bilgilerin oldukça yüksek doğruluk oranına sahip olduğu belirtiliyor.
http://www.sonyalpharumors.com/sr5-a58-nex-3n-and-three-a-mount-lens-to-come-soon/
http://www.sonyalpharumors.com/sr5-a58-nex-3n-and-three-a-mount-lens-to-come-soon/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Geçen gün gittim Sony Alpha a37m slt kamera aldım. 18-135 mm lensli. Daha sonra meraktan media markta gittim. Adam k serisi yani 18-55mm lik olanı ve yanında sigma 70-300 lens veriyor 1600 lira.
Ben 2000 liraya aldım cihazı. Güyya bana makinatı sony center a geri verdirecek ve 2. lensi hediye ediyoruz ayağına kendi getirdiği malı satacak.
Gittim Sony center a dedim böyle böyle . Adamlar bir güzel anlattılar bana olayın mantığını. Cahildim bu konuda. Benim cihazın yanında verilen lens tek başına 900 liraymış.
Yani bana dediler ki o iki lensi toplasanız sizin lensin yerini tutmaz sizi bu ayrımda kandırıyorlar biz yine kamerayı isterseniz iade alalım ama dediklerimizi dikkate alın dediler.
Adamlarda hiç art niyet aramadım muhabbetlerinden anladım nasıl insanlar olduklarını ve güvendim. 18-55mm sony lens ve 75-300 sigma lense değişmedim aldığım cihazı.
Üniversite de fotoğraf hocamla konuştum durumu izah ettim doğru olanı yapmışsın sigma plastik gibidir tavsiye etmem dedi.
Zeiss
O parasını nereye harcayacağını bilemeyenler için. Gidin Sigma 50mm f/1.4 alın 450 USD ye keyfini çıkarın.