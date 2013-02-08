Sony'den,SLT-A58, NEX-3N ve üç yeni lens geliyor.

Dünyanın önde gelen fotoğraf makinesi ve lens üreticilerinden olan Sony'nin çıkması muhtemel yeni ekipmanları hakkında bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor.

Sony'nin kısa bir zaman dilimi içerisinde çıkarması beklenen ekipmanları hakkındaki bilgiler SonyAlphaRumors ve Digicaminof sitelerinde yer aldı. Ortaya çıkan bilgilere göre, Sony, yeni geliştirilen 20Mp çözünürlüğe sahip SLT-A58 fotoğraf makinesini 600-700$ fiyat etiketi ile piyasaya çıkarabilir. Aynı şekilde dün ilk görseli ortaya çıkan NEX-3N modeli, 16MP çözünürlük ile 500-600$ fiyat etiketi ile yakın zamanda karşımıza çıkabilir.

Firma tarafından piyasaya çıkarılması beklenen lensler ise, Zeiss 50mm F/1.4 lens 1600-1700$, Sony 18-55mm II A-Mount lens 200-300$ ve Sony 70-400G F/4.5-5.6 II lens 2500$ fiyat etiketlerine sahip modeller olarak belirtilmiş durumda. Ayrıca alınan bilgilerin oldukça yüksek doğruluk oranına sahip olduğu belirtiliyor.

http://www.sonyalpharumors.com/sr5-a58-nex-3n-and-three-a-mount-lens-to-come-soon/

http://www.sonyalpharumors.com/sr5-a58-nex-3n-and-three-a-mount-lens-to-come-soon/