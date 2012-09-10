Sony'nin RX1 modeline ait görseller internete sızdırıldı





Photoprice.ca ve Sony Alpha Rumors siteleri Sony'nin RX1 modeline ait olduğunu iddia ettikleri görselleri paylaştılar.





RX1 olarak adlandırılan modelin tam kare 35mm CMOS sensör bulunduracağı belirtiliyor. Yüksek görüntü kalitesi sağlayan tam kare sesörler şimdilik cepte taşınması pekte mümkün olmayan DSLR makinelerde yer alıyor, ancak RX1 modeliyle bu durum değişecek gibi görünüyor. RX1'in teknik özelliklerinin tamamı paylaşılmasa da, yayınlanan fotoğraflarda makinenin; 35mm f/2.0 Carl Zeiss Lens, açılır flaş, flaş kızağı ve DSLR makinelerde yer edinenlere benzer bir mod kadranına sahip olduğu gözleniyor.





Söz konusu görseller henüz dedikodu niteliğinde olsa da, RX1'in Sony'nin kompakt makine stratejisine uygun bir çizgiye sahip olduğu söylenebilir. Ancak, bu kadar özelliğin küçük bir gövdeye sığdırılması müşterilere yüksek bir fiyat etiketi olarak yansıyacak gibi görünüyor. Photoprice.ca sitesinin verdiği fiyatlandırma bilgisine göre, RX1'in 2799$'lık bir fiyat etiketi ile piyasada yer edinmesi bekleniyor. RX1'in 12 Eylül tarihinde tanıtılması bekleniyor.

http://www.sonyalpharumors.com/amazing-sony-rx1-mirrorless-leaks-and-so-new-a99-pics/