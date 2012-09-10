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Sony'nin RX1 modeline ait görseller internete sızdırıldı

6 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Photoprice.ca ve Sony Alpha Rumors siteleri Sony'nin RX1 modeline ait olduğunu iddia ettikleri görselleri paylaştılar.

RX1 olarak adlandırılan modelin tam kare 35mm CMOS sensör bulunduracağı belirtiliyor. Yüksek görüntü kalitesi sağlayan tam kare sesörler şimdilik cepte taşınması pekte mümkün olmayan DSLR makinelerde yer alıyor, ancak RX1 modeliyle bu durum değişecek gibi görünüyor. RX1'in teknik özelliklerinin tamamı paylaşılmasa da, yayınlanan fotoğraflarda makinenin; 35mm f/2.0 Carl Zeiss Lens, açılır flaş, flaş kızağı ve DSLR makinelerde yer edinenlere benzer bir mod kadranına sahip olduğu gözleniyor.

Söz konusu görseller henüz dedikodu niteliğinde olsa da, RX1'in Sony'nin kompakt makine stratejisine uygun bir çizgiye sahip olduğu söylenebilir. Ancak, bu kadar özelliğin küçük bir gövdeye sığdırılması müşterilere yüksek bir fiyat etiketi olarak yansıyacak gibi görünüyor. Photoprice.ca sitesinin verdiği fiyatlandırma bilgisine göre, RX1'in 2799$'lık bir fiyat etiketi ile piyasada yer edinmesi bekleniyor. RX1'in 12 Eylül tarihinde tanıtılması bekleniyor.

http://www.sonyalpharumors.com/amazing-sony-rx1-mirrorless-leaks-and-so-new-a99-pics/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
skatterbireyin 6 yıl
Çok güzel bir tasarım.
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suluuguru 6 yıl
279$ olsaymış güzel olurmuş. :)
Paradan 1 sıfır atsalardı
279$ olabilirdi ve pek de güzel olurdu.
Alırdık elimize, şehri köşe bucak çekerdik.
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Solid State Disk 6 yıl
FF sensör sığdırmışlar, fiyatı da hali ile yükselmekte.
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Brky 6 yıl
Fotoğraf makinesi koleksiyoncuları için güzel bir cihaz
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mav1li 6 yıl
Sony adet olarak çok az satacağı böyle modelleri geliştirmeye uğraşırsa daha çok zarar eder.
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Birder 6 yıl
Sony uğraşıyor gerçekten bu işle. Fiyat yüksek olsa da gelecek için örnekler teşkil edecektir.
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my54 6 yıl
279$ olsaymış güzel olurmuş. :)
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