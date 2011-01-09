Sony'nin VAIO Y serisine AMD Fusion tabanlı yeni netbook

AMD'nin Fusion platformuna ilgi gösteren üreticilerden biri de Japon elektronik devi Sony oldu. Tüketici Elektroniği Fuarı 2011'de, ürün gamındaki en son yenilikleri ve yakında piyasaya sürmeyi planladığı ürünleri tanıtan Sony, AMD'nin Fusion işlemcili Brazos platformunu temel alan netbook modelini de tanıttı. VAIO serisi altında lanse edilen 11.6-inç büyüklüğündeki bilgisayar, 1.6GHz'de çalışan çift çekirdekli Fusion E-350 işlemcisinden güç alıyor ve ekran kartı olarak işlemciye entegre Radeon HD 6310 ile geliyor.

Açıklanan bilgilere göre 4GB'a kadar bellek desteği sunan ve 500GB kapasiteli sabit disk ile gelmesi beklenen netbook, daha büyük ekranlarla (monitör ya da tv) bağlantı için HDMI çıkışına da sahip. 6 saatin üzerinde pil ömrü sunacağı belirtilen sistemin diğer özellikleri arasında Bluetooth 2.1, üç adet USB 2.0 portu ve Motion Eye dijital kamera gibi detaylara da yer veriliyor. Sony tarafından önümüzdeki günlerde satışa sunulması beklenen, Fusion işlemcili yeni netbook için henüz açıklanmış herhangi bir fiyat bilgisi bulunmuyor.