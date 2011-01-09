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Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Sony'nin VAIO Y serisine AMD Fusion tabanlı yeni netbook

8 yıl
8,8b
1
7
Taşınabilir Bilgisayarlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD'nin Fusion platformuna ilgi gösteren üreticilerden biri de Japon elektronik devi Sony oldu. Tüketici Elektroniği Fuarı 2011'de, ürün gamındaki en son yenilikleri ve yakında piyasaya sürmeyi planladığı ürünleri tanıtan Sony, AMD'nin Fusion işlemcili Brazos platformunu temel alan netbook modelini de tanıttı. VAIO serisi altında lanse edilen 11.6-inç büyüklüğündeki bilgisayar, 1.6GHz'de çalışan çift çekirdekli Fusion E-350 işlemcisinden güç alıyor ve ekran kartı olarak işlemciye entegre Radeon HD 6310 ile geliyor.

Açıklanan bilgilere göre 4GB'a kadar bellek desteği sunan ve 500GB kapasiteli sabit disk ile gelmesi beklenen netbook, daha büyük ekranlarla (monitör ya da tv) bağlantı için HDMI çıkışına da sahip. 6 saatin üzerinde pil ömrü sunacağı belirtilen sistemin diğer özellikleri arasında Bluetooth 2.1, üç adet USB 2.0 portu ve Motion Eye dijital kamera gibi detaylara da yer veriliyor. Sony tarafından önümüzdeki günlerde satışa sunulması beklenen, Fusion işlemcili yeni netbook için henüz açıklanmış herhangi bir fiyat bilgisi bulunmuyor.


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vulcain 8 yıl
o.O hadi be inanmam... Sony & AMD ??? vay be, İntel cenaze marşını hangi tarzda cover yapalım ^^
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KANUNI61 8 yıl
wayyy sony ve amd yanyana bu işde bişey var ama nedir cokmu ii acama bu işlemcisi amdenin
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maliahmet1 8 yıl
buna varana kadar ne cok secenek var hemde uygun fiyatlı
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denklen2a 8 yıl

maliahmet1

buna varana kadar ne cok secenek var hemde uygun fiyatlı


Su anda bile oldukca cok secenegimiz var ve oyle gorunuyorki bu gidisle daha da cok secenegimiz olacak.
Piyasaya surulen tabletler tasinabilir bilgisayarlara olan ilgiyo azaltiyor. Musteri potansiyelini ayakta tutmak icin baha saglam donanimlar yapmalari gerektigini ureticilerde biliyor...

Fiyat meselesine gelince, ben bir VAIO kullanicisiyim su anda F serisinden 1.6 ghz de calisan I7 islemcili bir makinam var. Bu dizayni, musteri hizmetlerini ve urun dayanikliligini goz onune alacak olursak 300-500 lira fark icin baska bir makina alacagimi sanmiyorum.
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theyapici 8 yıl
ekran çözünürlüğü nedir acaba sony hep tuzlu olmuştur
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Hobar 8 yıl
şu an satılan masaüstü athlon II x2 lerin 1.6 ghz de çalışan hali gibi bir performans bekliyorum. bir netbook için oldukça yeterli bence. ürün de gayet şık görünüyor.
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HaypurTiryading 8 yıl
Fusionların testleri varmı acaba
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