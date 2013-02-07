Sony'nin çıkması muhtemel NEX-3N modeline ait olduğu iddia edilen bir görsel ortaya çıktı

Dünya elektronik devlerinden olan Sony, her sektörde olduğu gibi fotoğraf sektöründe de harika ürünler ortaya çıkarmaya devam ediyor. Son zamanlarda firmanın en çok beğenilen fotoğraf makinesi serisi olan NEX modelleri hakkında bir görsel ortaya çıktı.

Ortaya çıkan görsel isimsiz bir kaynak tarafından "SonyAlphaRumors" sitesine gönderilmiş ve görseldeki makinenin NEX serisine katılması muhtemel NEX-3N modeli olduğu belirtilmiş. Görselde en çok dikkat çeken nokta ise, cihazın üzerinde elektronik yakınlaştırma kontrolünün yer alması. Bu kontrolü ilginç kılan kısım ise, şuan piyasada aktif olarak satılan hiçbir NEX serisi makine üzerinde elektronik yakınlaştırma özelliğinin yer almıyor olması.

Sahte olarak nitelendirmeyen fotoğrafın ve makinenin, yakın zamanda tüm detayları ile ortaya çıkması bekleniyor.

http://www.sonyalpharumors.com/sr5-first-image-of-the-new-nex-3n/