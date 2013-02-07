Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Fotoğraf Makineleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Sony'nin çıkması muhtemel NEX-3N modeline ait olduğu iddia edilen bir görsel ortaya çıktı

6 yıl
451
1
9
Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Sony'nin çıkması muhtemel NEX-3N modeline ait olduğu iddia edilen bir görsel ortaya çıktı


Dünya elektronik devlerinden olan Sony, her sektörde olduğu gibi fotoğraf sektöründe de harika ürünler ortaya çıkarmaya devam ediyor. Son zamanlarda firmanın en çok beğenilen fotoğraf makinesi serisi olan NEX modelleri hakkında bir görsel ortaya çıktı.
Ortaya çıkan görsel isimsiz bir kaynak tarafından "SonyAlphaRumors" sitesine gönderilmiş ve görseldeki makinenin NEX serisine katılması muhtemel NEX-3N modeli olduğu belirtilmiş. Görselde en çok dikkat çeken nokta ise, cihazın üzerinde elektronik yakınlaştırma kontrolünün yer alması. Bu kontrolü ilginç kılan kısım ise, şuan piyasada aktif olarak satılan hiçbir NEX serisi makine üzerinde elektronik yakınlaştırma özelliğinin yer almıyor olması.
Sahte olarak nitelendirmeyen fotoğrafın ve makinenin, yakın zamanda tüm detayları ile ortaya çıkması bekleniyor. 

http://www.sonyalpharumors.com/sr5-first-image-of-the-new-nex-3n/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
k@llone 6 yıl
Olsa olsa lens uzerındekı zoomu degıl clear ımage zoomu kontrol edıyordur.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
st_emx 6 yıl
nex f3 ün biraz modlanmis hali gibi duruyo
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
BERAGORN 6 yıl
redbloodedman
Tamam telefon haberlerinde sızdırıldı merak uyandırıcı oluyordu da fotoğraf makinesi olmamış. Gündem baya boş sanırım :))

benim baya ilgimi çekti
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mykt 6 yıl BERAGORN
BERAGORN
redbloodedman
Tamam telefon haberlerinde sızdırıldı merak uyandırıcı oluyordu da fotoğraf makinesi olmamış. Gündem baya boş sanırım :))

benim baya ilgimi çekti

Aynen benim de(nex 5r almayı düşünüyordum video çekimi için, bu tarz bi zoom mekanizması çok yararlı olur daha yumuşak yakınlaştırma açısından).
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
redbloodedman 6 yıl
Tamam telefon haberlerinde "sızdırıldı" merak uyandırıcı oluyordu da fotoğraf makinesi olmamış. Gündem baya boş sanırım :))
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl Mobilite: Sony Xperia Z Türkiye'de, Qualcomm'dan Nvidia'ya yüklenme, Galaxy S II Plus ve çok daha fazlası... 6 yıl Sony Xperia Z video ön inceleme "Yeni nesil süper telefon mercek altında" Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Uber konusu
DonanımHaber
Haftaya A101 marketlerde daha uygun
DonanımHaber
Starlink uyduları yörüngeye yerleştirildi:
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim