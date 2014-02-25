Sony'nin giyilebilir kamera konsepti, hayatın her anının kayıt altına alınmasını hedefliyor

İspanya'nın Barselona kentinde düzenlenen Mobil Dünya Kongresi kapsamında yeni ürünlerini duyuran Sony, ayrıca her anın kayıt altına alınması için hazırladığı giyilebilir kamera modelini de sergiledi.

Piyasaya çıkış tarihi hakkında herhangi bir açıklama yapılmayan ve konsept olarak sergilenen Sony üretimi giyilebilir kamera, daha önce burada tanıttığımız Autographer kamera modeli benzer bir yapıda geliyor ve temel olarak kişilerin hayatlarının her anını kayıt almasına imkan tanıyor. Boyna takılarak ortamda meydana gelen değişikliklere göre otomatik fotoğraf çekimleri yaptığı belirtilen kamera, yine söylendiği kadarıyla farklı renk seçeneklerine sahip gövdesinde taşıdığı özel dokunmatik yüzey üzerinden kontrol edilebiliyor ve akıllı telefon modelleriyle bağlantı kurabiliyor.

Teknik detayları ve satış fiyatı hakkında da herhangi bir açıklama yapılmayan Sony'nin giyilebilir kamera modelinin yakın zaman içerisinde detaylanması bekleniyor.





http://reviews.cnet.com/8301-13970_7-57619471-78/sony-lifelog-wearable-camera-concept-could-track-your-life/