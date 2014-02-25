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Sony'nin giyilebilir kamera konsepti, hayatın her anının kayıt altına alınmasını hedefliyor

5 yıl
9,6b
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8
Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Sony'nin giyilebilir kamera konsepti, hayatın her anının kayıt altına alınmasını hedefliyor
İspanya'nın Barselona kentinde düzenlenen Mobil Dünya Kongresi kapsamında yeni ürünlerini duyuran Sony, ayrıca her anın kayıt altına alınması için hazırladığı giyilebilir kamera modelini de sergiledi.
Piyasaya çıkış tarihi hakkında herhangi bir açıklama yapılmayan ve konsept olarak sergilenen Sony üretimi giyilebilir kamera, daha önce burada tanıttığımız Autographer kamera modeli benzer bir yapıda geliyor ve temel olarak kişilerin hayatlarının her anını kayıt almasına imkan tanıyor. Boyna takılarak ortamda meydana gelen değişikliklere göre otomatik fotoğraf çekimleri yaptığı belirtilen kamera, yine söylendiği kadarıyla farklı renk seçeneklerine sahip gövdesinde taşıdığı özel dokunmatik yüzey üzerinden kontrol edilebiliyor ve akıllı telefon modelleriyle bağlantı kurabiliyor.
Teknik detayları ve satış fiyatı hakkında da herhangi bir açıklama yapılmayan Sony'nin giyilebilir kamera modelinin yakın zaman içerisinde detaylanması bekleniyor.
 
Sony'nin giyilebilir kamera konsepti, hayatın her anının kayıt altına alınmasını hedefliyor


http://reviews.cnet.com/8301-13970_7-57619471-78/sony-lifelog-wearable-camera-concept-could-track-your-life/ Yorum Yaz
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merfarukkk 5 yıl en beğenilen
Gerek yok böyle şeylere diyorsunuz fakat her gittiği yerde yer bildirimi yapan sonradan görmeler böyle şeylerin hayalini kuruyorlar.
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VlknFX 5 yıl
Google glass da başta olmak üzere bu tarzdaki cihazlara pek sıcak bakmıyorum. Çünkü çok kötü amaçlı kullanılabilir. Dışarıda yada bir avmde yada başka mekanlarda belki komik belki saçma yada kötü bir duruma düştüğünüz bir an o cihazla birisi çok kolaylıkla sizi çeker ve sosyal medyada paylaşabilir çünkü bizde özel hayata pek saygı yok ve yeni nesil gençler sürekli aileleri nedeniyle çok relax ve sadece dünya üstünde kendileri varmış gibi yetiştirildiğinden yaptıklarının kötü birşey olduğunun bile farkında değiller. Keza cep telefonlarıyla bile ne saçma sapan videolar dolanıyor ben bunu onaylamıyorum benim fikrim bu yönde. Özel hayata saygı.
Google glass da başta olmak üzere bu tarzdaki cihazlara pek sıcak bakmıyorum. Çünkü çok kötü amaçlı kullanılabilir. Dışarıda yada bir avmde yada başka mekanlard...
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prisonerofazkaban 5 yıl
çok tehlikeli cihazlar olduğunun farkında mısınız
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redoracle 5 yıl
Gerek yok devlet zaten herşeyimizi kayıt altına alıyor,hemde ücretsiz :)
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merfarukkk 5 yıl en beğenilen
Gerek yok böyle şeylere diyorsunuz fakat her gittiği yerde yer bildirimi yapan sonradan görmeler böyle şeylerin hayalini kuruyorlar.
1 Yanıt Yanıtla +7
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Virtual Reality 5 yıl merfarukkk
merfarukkk

Gerek yok böyle şeylere diyorsunuz fakat her gittiği yerde yer bildirimi yapan sonradan görmeler böyle şeylerin hayalini kuruyorlar.

Çevremde bu şekilde çok insan var, hepsine ayar oluyorum. Gittiği her mekanı, yediği her yemeği bildirim yapan insanlar görgüsüzlüğün daniskasını yapıyorlar. Ekonomik durumu, sağlık durumu el vermeyen insanlar var, ayıp denen bir şey var.
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VlknFX 5 yıl
Google glass da başta olmak üzere bu tarzdaki cihazlara pek sıcak bakmıyorum. Çünkü çok kötü amaçlı kullanılabilir. Dışarıda yada bir avmde yada başka mekanlarda belki komik belki saçma yada kötü bir duruma düştüğünüz bir an o cihazla birisi çok kolaylıkla sizi çeker ve sosyal medyada paylaşabilir çünkü bizde özel hayata pek saygı yok ve yeni nesil gençler sürekli aileleri nedeniyle çok relax ve sadece dünya üstünde kendileri varmış gibi yetiştirildiğinden yaptıklarının kötü birşey olduğunun bile farkında değiller. Keza cep telefonlarıyla bile ne saçma sapan videolar dolanıyor ben bunu onaylamıyorum benim fikrim bu yönde. Özel hayata saygı.
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simbilli 5 yıl
Facebook satın alır yazılımını hrmen
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thinkwithbrain 5 yıl
Gerek yok böyle şeylere
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