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Sony'nin ICS güncelleme programı Xperia Mini Pro ve Xperia Live With Walkman ile devam ediyor

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
3,5b
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Cep İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Xperia Play modeli haricinde 2011 yılında piyasaya çıkan tüm Xperia serisi için Android 4.0 güncellemesini başlatan Sony, Xperia Mini Pro ve Xperia Live With Walkman modelleri ile programa devam ediyor.

Sony Mobile resmi forumlarında ve Xda forumlarında paylaşılan bilgilere göre bu iki model için güncelleme başlamış durumda. Kısa süre önce Xperia Arc ve Neo için başlayan güncelleme sonrasında Xperia Mini (klavyesiz) ve Xperia Active modellerine sıra gelecek.

Güncelleme Sony'nin klasik arayüz geliştirmelerini de barındırıyor. Fiziksel klavyeli pek çok rakibinin ICS güncellemesini henüz alamamış olması, Xperia Mini Pro modelini bu alanda ayrı bir yere taşıyor.

http://www.androidpolice.com/2012/06/08/sony-rolling-out-xperia-mini-pro-and-xperia-live-with-walkman-android-4-0-ota-continuing-the-2011-xperia-line-update-program/ Yorum Yaz
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xxxx1 7 yıl en beğenilen
playmaker10
Bunu vereceğine hiç vermesen daha iyiydi Sony

adamlar güncelleme verir sızlanırsınız... vermese sızlanırsınız ne cins bir milletsiniz...
playmaker10Bunu vereceğine hiç vermesen daha iyiydi Sonyadamlar güncelleme verir sızlanırsınız... vermese sızlanırsınız ne cins bir m...
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Silent Guardian 7 yıl
Reklam yapacaksan,iyi hareketlerinle reklam olacaksın arkadaş.Adamlar Android 4.0 güncellemesi getirerek hem benim gözüme girdi,hem de reklam yaptı.Herkesinde dikkatini çekeceğini düşünüyorum.Helal olsun Sony.
Reklam yapacaksan,iyi hareketlerinle reklam olacaksın arkadaş.Adamlar Android 4.0 güncellemesi getirerek hem benim gözüme girdi,hem de reklam yaptı.Herkesinde d...
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slymn_mndrl 7 yıl
live with walkman a ics yi yukledim manyak oldu! sony ye laf ederiz falan ama adam cikdi:)
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Karadeniz Otoyolu 7 yıl
Sony Xperia Active için geldimi acaba?
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balomer 7 yıl
valla iyiki SE ve sony faniyim iyi hizmeti seviyorum bende live walkman var 4.0yüklü suan hic sıkıntı yaşamadım yalniz wifiyi deneyemedim
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sahoron 7 yıl
ICS ekim ayı 2011 de çıkmıştı. Tarih şu an Haziran 2012. 4 ay sonra 1 yıl olacak. Her ne kadar donanımları bol olsa bazılarına görede özgürlük denen birşeyi olsada android her zaman sakat bir durum. İphone dan şaşmayacan her zaman yazılım garantisi var.
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diemcizone 7 yıl
Sony gerçekten çalışıyor, samsunga bakın birde!
Mini, ace, ace plus gibi modellerde hani güncelleştirme?
600MHz cpulu telefonlarda dahi ice cream sandwich güncellemesi geldi fakat samsung daha yüksek konfigrasyona sahip cep telefonu ve 4, 5"'lik tabletleri için 4.0'ı geçtim 2.3.6 güncelleştirmesini bile çoğu modelde vermemekte.
Teşekkürler sony.
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brandomercury2 7 yıl
Eski modellerine bile helal,artık sağlam bir donanımlı telefonunu bekliyoruz Sony :D Yok mu şöyle vitaOS + android dual boot çok çekirdekli :D
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Technotronic 7 yıl
işte sony nin farkı
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Silent Guardian 7 yıl
Reklam yapacaksan,iyi hareketlerinle reklam olacaksın arkadaş.Adamlar Android 4.0 güncellemesi getirerek hem benim gözüme girdi,hem de reklam yaptı.Herkesinde dikkatini çekeceğini düşünüyorum.Helal olsun Sony.
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|M|N|Ç| 7 yıl
lan bu sony yavaş yavaş gözüme giriyo biz hala evo gibi üst segmentte bi telefona bekliyoruz ics adam nerdeyse tüm telefonlarına verdi bile
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xxxx1 7 yıl en beğenilen
playmaker10
Bunu vereceğine hiç vermesen daha iyiydi Sony

adamlar güncelleme verir sızlanırsınız... vermese sızlanırsınız ne cins bir milletsiniz...
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playmaker10 7 yıl
Bunu vereceğine hiç vermesen daha iyiydi Sony
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