Sony'nin ICS güncelleme programı Xperia Mini Pro ve Xperia Live With Walkman ile devam ediyor

Xperia Play modeli haricinde 2011 yılında piyasaya çıkan tüm Xperia serisi için Android 4.0 güncellemesini başlatan Sony, Xperia Mini Pro ve Xperia Live With Walkman modelleri ile programa devam ediyor.





Sony Mobile resmi forumlarında ve Xda forumlarında paylaşılan bilgilere göre bu iki model için güncelleme başlamış durumda. Kısa süre önce Xperia Arc ve Neo için başlayan güncelleme sonrasında Xperia Mini (klavyesiz) ve Xperia Active modellerine sıra gelecek.





Güncelleme Sony'nin klasik arayüz geliştirmelerini de barındırıyor. Fiziksel klavyeli pek çok rakibinin ICS güncellemesini henüz alamamış olması, Xperia Mini Pro modelini bu alanda ayrı bir yere taşıyor.