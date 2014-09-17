Sony'nin mali yıl toplamındaki zarar beklentisi üçe katlandı





Konsol pazarında PlayStation 4 satışları 11 milyonu geçen ve IFA 2014 fuarında gündeme oturan yeni Xperia Z3 serisini tanıtan Sony bununla birlikte finansal açıdan kan kaybetmeye devam ediyor.





Firmadan yapılan duyuruda Mart 2015 tarihinde sona erecek mali yıl için zarar beklentisini üç kat artırdı. Bunun en büyük sebebi ise akıllı telefon satışlarındaki düşüş. Firmanın Temmuz ayında açıkladığı mali yıl beklentisi 1.5 milyar dolar net kar şeklinde idi. Ancak bu ay itibariyle firmanın beklentisi yaklaşık 500 milyon dolar net zarar haline dönüştü.





Firmanın tüm bölümlerinin satış geliri beklentisinde bir değişme yok. Bu rakam 90 milyar dolar seviyesindeydi. Ancak akıllı telefonlarda düşen satışlar ve kar marjı maliyet dengesini olumsuz etkiledi ve bu da yıl sonu beklentilerine yansıdı.





Firma bugüne kadar akıllı telefon satışlarını artırmak şeklinde bir hedef belirlese de bu aydan sonra artık riskleri düşürme ve daha stabil kar elde etme hedefini belirlemiş durumda. Bu hedefe giderken üst seviye akıllı telefonlara odaklanarak alt seviye segmentte biraz daha az varlık gösterme planları mevcut.

http://www.sony.net/SonyInfo/IR/financial/fr/14revision_sony.pdf