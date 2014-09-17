Sony'nin mali yıl toplamındaki zarar beklentisi üçe katlandı

Haber Editörü
Konsol pazarında PlayStation 4 satışları 11 milyonu geçen ve IFA 2014 fuarında gündeme oturan yeni Xperia Z3 serisini tanıtan Sony bununla birlikte finansal açıdan kan kaybetmeye devam ediyor.
Firmadan yapılan duyuruda Mart 2015 tarihinde sona erecek mali yıl için zarar beklentisini üç kat artırdı. Bunun en büyük sebebi ise akıllı telefon satışlarındaki düşüş. Firmanın Temmuz ayında açıkladığı mali yıl beklentisi 1.5 milyar dolar net kar şeklinde idi. Ancak bu ay itibariyle firmanın beklentisi yaklaşık 500 milyon dolar net zarar haline dönüştü.
Firmanın tüm bölümlerinin satış geliri beklentisinde bir değişme yok. Bu rakam 90 milyar dolar seviyesindeydi. Ancak akıllı telefonlarda düşen satışlar ve kar marjı maliyet dengesini olumsuz etkiledi ve bu da yıl sonu beklentilerine yansıdı.
Firma bugüne kadar akıllı telefon satışlarını artırmak şeklinde bir hedef belirlese de bu aydan sonra artık riskleri düşürme ve daha stabil kar elde etme hedefini belirlemiş durumda. Bu hedefe giderken üst seviye akıllı telefonlara odaklanarak alt seviye segmentte biraz daha az varlık gösterme planları mevcut.
http://www.sony.net/SonyInfo/IR/financial/fr/14revision_sony.pdf Yorum Yaz Paylaş Tweetle
(vurmayın tamam)
Buyuk ihtimalle z3 cok sorunlu olmayacak z1 ve z2 deki sorunları fixlemiş şekilde cıkacak ancak Sony Politikaları biraz tuhaf telefonu Turkiyeye modası gectikten sonra getirmeleri telefonun icinden kullaklık cıkmamamsı ve sony kullananların sony servsi hakkında cok olumlu konuşmamaları kafalarda soru işareti uyandırıyor bana en iliginc gelense telefonu cıkarıp uc ay sonra turkiye getirmek ve kutu icerigine kullaklık koymamak. İnsan en azınan orta seviyede bir kullaklık koyar 2000 üzeri bir fiyat verdiğin telefonun kutusundan hic kullaklık cıkmaması bana gore saçma bir durum, sony turkiye yetkilsininde biz malieti duşurmek icin bişeylerden kırpıyoruz demeside ayrıca komik diger markalarda aynı fiyata telefon satıyor ama ben hic duymadım kullaklık koymadıklarını kutuya, sony mali zarar acıklamış ya heralde kullaklık koymayarak kutuya mali zararını azaltmaya calışyor başka bir acıklaması yok çok tuhaf bir durum..
2) telefona stock android koysan ölür müsün? Koy stock android'i, yeni android çıkar çıkmaz telefonlarını güncelle olsun bitsin. Nexus serisine bir alternatif sunmuş olursun.
3) sony şunu anlamalı; su geçirmezlik olmazsa olmaz bir teknoloji değildir. Olsa da olur olmasa da olur. Sony bu özelliği koymak için kalın kalın tuğla gibi telefonlar yapıyor. Tüketici tuğla gibi telefon istemiyor, bunun nesini anlayamıyorlar. İnce, hafif ve şık telefonlar tercih ediliyor. Telefonun tepesine kocaman sony yazmak için kocaman çerçeve koymak hangi zekanın fikri anlamış değilim. Siz hiç üzerinde iphone yazan iphone gördünüz mü? Zaten ürettiğin telefon belirli tasarım çizgilerine sahipse markasını herkes tanır.
4) sony son zamanlarda ürettiği orta sınıf telefonların kalemini kırdı. Sen tüketiciyi küstürürsen tüketici senden sadece telefon değil, tv, konsol vs de almaz.
Benim görebildiğim kadar bu haber Donanım Haber teknoloji adresinin Sony ve Sony Mobile hakkında IFA 2014 Fuarından beridir (5-10 Eylül) yaptığı tek* haber!
(8 gün önceki "Xperia Z3 ve Z3 Compact ne zaman gelecek? Fiyat ne olacak? özel röportaj", haberi harici.) (Yorum; Allah razı olsun!)
İnceleme haber? yok!
Global haber? yok!
Yeni cihazların performansları hakkında bir haber? yok!
Diğer markalar adına yapılan kıldan, tüyden haber? Haber mi?, haber ne arar la bazarda?
Şimdi sorsak buradan; neden Xperia Z3 ve Z3C ile alakadar bir haber, yada Sony ile ilgili haber yapılmıyor mesela Sony'nin yeni gelişmeleri üzerine (Smart Eye Glass vb.)diye, verilebilecek cevabı inanın kestirebiliyorum.
Haber hakkında elbette bir yorumum olacak ancak buradan girmenin daha doğru olabileceğini düşündüm.
Uzunca bir süredir Donanım Haber sitesine aktif olarak yazmıyorum, sıkta ziyaret etmiyorum. Sadece sayfa başlıklarına bakıyorum.
Neden?
Doğru ya, her şeyin bir nedeni vardır. Bunun yanıtını TUTUM, demek istiyorum. Hayır! TUTUM gösteren ben değilim, bir başkaları.
Pekala; Artı Eksi sistemi neden kalmıştır sizce ya dostlar? Evet, dedik ya her şeyin bir nedeni vardır!
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kardesim sen japonsun. Elinde zaten 3-4 yil ilerinin teknolojisi var. Z serisini 2 yilda bir cikarirsin kontratli alanlar da pisman olmaz. Compact da yine 2 yilda bir cikar. Boyle yapilirsa satislar 2 ye katlanir katlanmazsa sere...zim
Anlayacağınız firmalar, pahaliliktan dolayı kaybedecekler. Peki bu durumda kim kazanacak? Çünkü birileri kaybediyorsa birileri de kazaniyordur. Kazananlar uygun fiyatlı ve tüketicilerin ihtiyaçlarını düşünen akıllı telefon yapımcıları olacaktır.