Sosyal alışveriş platformu Netlence beta yayınına başladı





Sosyal ağ kavramı hayatımızda iyice yer etmişken, yerli girişimlerimizden de farklı fikirler gelmeye devam ediyor. A46 grup bünyesinde geliştirilen sosyal alışveriş ağı Netlence bunlardan birisi.





Netlence arkadaşlarınızla çıktığınız alışveriş ortamını internete taşımayı hedefliyor. Sosyal yanını bir kenara bırakırsak Netlence aslında yüzlerce markaya ait binlerce ürünü bulabileceğiniz bir sanal market. Burada kendiniz alışveriş yapabildiğiniz gibi arkadaşlarınıza hediye de edebilirsiniz.





Netlence'nin sosyal altyapısı ise bir etkinlik oluşturmaya karar verdiğiniz anda devreye giriyor. Doğum günü, mezuniyet, düğün, sünnet düğünü gibi pek çok önemli gün için etkinlik oluşturarak hediye ve ihtiyaç listelerinizi arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Böylece arkadaşlarınız ihtiyaçlarınıza doğrudan katkıda bulunurken siz de doğru ürün için fikir sahibi oluyorsunuz.





Arkadaşlarınızın ilgi alanları, yorumları, beğenileri, marka deneyimleri, arzu ettikleri ürünler, hediye listeleri gibi pek çok alışveriş bildirimi alabilecek, siz de onların etkinliklerine katkı yapabileceksiniz.





A46 Group Yönetim Kurulu Üyesi ve Şirket Ortağı Selim Demir, Netlence'nin bir kampanya sitesi değil belirli bir tarza göre seçilmiş ürünler barındıran bir konsept mağaza olduğunu, ilerleyen dönemde etkinliklerle ilgili DJ, eğlence mekanı gibi rezervasyonlar için de imkanlar sunacağını belirtti.





Netlence.com Genel Müdürü Ömer Kıyar ise uzun bir zaman diliminde ve ciddi bütçelerle tamamladıkları platformun sektöre bambaşka bir renk katacağını ve üyelere pek çok alanda ilkleri sunacağını dile getirdi.

netlence.com