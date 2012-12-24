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Sosyal alışveriş platformu Netlence beta yayınına başladı

6 yıl
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Web Siteleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Sosyal ağ kavramı hayatımızda iyice yer etmişken, yerli girişimlerimizden de farklı fikirler gelmeye devam ediyor. A46 grup bünyesinde geliştirilen sosyal alışveriş ağı Netlence bunlardan birisi. 

Netlence arkadaşlarınızla çıktığınız alışveriş ortamını internete taşımayı hedefliyor. Sosyal yanını bir kenara bırakırsak Netlence aslında yüzlerce markaya ait binlerce ürünü bulabileceğiniz bir sanal market. Burada kendiniz alışveriş yapabildiğiniz gibi arkadaşlarınıza hediye de edebilirsiniz. 

Netlence'nin sosyal altyapısı ise bir etkinlik oluşturmaya karar verdiğiniz anda devreye giriyor. Doğum günü, mezuniyet, düğün, sünnet düğünü gibi pek çok önemli gün için etkinlik oluşturarak hediye ve ihtiyaç listelerinizi arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Böylece arkadaşlarınız ihtiyaçlarınıza doğrudan katkıda bulunurken siz de doğru ürün için fikir sahibi oluyorsunuz. 

Arkadaşlarınızın ilgi alanları, yorumları, beğenileri, marka deneyimleri, arzu ettikleri ürünler, hediye listeleri gibi pek çok alışveriş bildirimi alabilecek, siz de onların etkinliklerine katkı yapabileceksiniz.  

A46 Group Yönetim Kurulu Üyesi ve Şirket Ortağı Selim Demir, Netlence'nin bir kampanya sitesi değil belirli bir tarza göre seçilmiş ürünler barındıran bir konsept mağaza olduğunu, ilerleyen dönemde etkinliklerle ilgili DJ, eğlence mekanı gibi rezervasyonlar için de imkanlar sunacağını belirtti. 

Netlence.com Genel Müdürü Ömer Kıyar ise uzun bir zaman diliminde ve ciddi bütçelerle tamamladıkları platformun sektöre bambaşka bir renk katacağını ve üyelere pek çok alanda ilkleri sunacağını dile getirdi.  

netlence.com Yorum Yaz
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DH Misafiri 6 yıl

sosyal ağ paylaşımında alış-veriş eğlenceli olacaaaakkk..TEBRİKLER..
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Piêr Dé Sans 6 yıl
Direk insan filtreleme. Kim ne yiyor, ne alıyor, ne beğeniyor... Bu kadar açık açık fişlemeseler bari
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DH Misafiri 6 yıl
Alışverişkolikler için çok eğleceli olacak gibi..
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ScannerEye 6 yıl
reklamcılıkta yeni bir moda bence. Bireysel alışveriş alışkanlıklarını ve ilgi alanlarını takip olayını aşmışlar arkadaşlarımızın bu tğr bilgilerinide elde ederek "filanca arkadaşın şunu aldı-beğendi sende dene " diye bildirim ve reklam yapacaklar.
Başta bayanlar olmak üzere kaç kişi bu tuzağa gönüllü düşecektir bir tahmin edin.
Bizde bu marka hayranlığı olduğu sürece....
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murdocklawless 6 yıl
sosyal ağ kavramının suyunun çıktığının resmidir.
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DH Misafiri 6 yıl
şık tasarımı olan güzel bir site facebookun alışveriş yapılan hali gibi sevdim ben.
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enaz3posta 6 yıl
çok gereksiz
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