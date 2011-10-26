SoundHound uygulaması 50 milyon kullanıcıya ulaştı, her gün 4 milyondan fazla müzik araması yapılıyor

Arama motorlarında günlük yaptığımız metin aramalarının haricinde kulağımıza çalınan herhangi bir müzik parçası veya melodiyi telefona dinleterek internet üzerinden aranmasını sağlayan sesten sese teknolojisi giderek daha çok popüler hale geliyor. Turkcell ile tanıdığımız teknoloji Shazam uygulaması ile dünya çapında ilgi görüyor. Benzer bir uygulama olan SoundHound da önemli bir adımı geride bıraktı.





Kaliforniya San Jose kaynaklı bir girişim olan SoundHound, Sound2Sound - sesten sese teknolojisi ile kullanıcılarına istedikleri müzik parçasını bulmalarını sağlıyor. SoundHound uygulaması hem iOS da hem de Android üzerinde oldukça popüler.





Firma bugün yaptığı açıklamada mobil platformlardaki kullanıcı sayısının 50 milyonu geçtiğini duyurdu. 20 Ekim 2011'e kadar olan 30 günlük sürede ölçülen ortalama günlük müzik araması sayısı 4 milyon iken bir saniyede en fazla yapılan arama sayısı 1000'e ulaştı. Uygulamalar günde 25-35 milyon kez ziyaret ediliyor. Bir günde ulaşılan en fazla müzik araması sayısı 2 milyon.





Yıl bazında firma büyük bir ilerleme kaydetti. 2010 yılında günlük 400 000 arama yapılırken bir günde yapılan en fazla arama 200 000 olmuştu. Kullanıcı sayısı da 5 milyon civarındaydı.





SoundHound son iOS güncellemesi ile iCloud ile tam entegre hale geldi. Artık tüm iOS cihazlarıyla geçmiş bilgisi içerisinde arama yapma ve müzik senkronizasyonu mümkün.





SoundHound, Global Catalyst Partners, TransLink Capital, Walden Venture Capital gibi pek çok büyük yatırımcının desteğini almış durumda.