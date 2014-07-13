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SoundSight'ın yeni kulaklığı Full HD video kaydı yapabiliyor

4 yıl
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Çevre Birimleri
Ekrem71
Haber Editörü
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SoundSight'ın yeni kulaklığı Full HD video kaydı yapabiliyor

Profesyonel DJ'lere yönelik kulaklık ürünleri ile ün kazanan SoundSight, çok farklı bir konsept ile teknoloji gündemine oturmayı başardı. Ürün hem kulaklık, hem video kaydedici hem de canlı yayın merkezi olarak işlev görüyor.

Standart bir Bluetooth kablosuz kulaklık olan ürünün sol kısmında 800mAh gücünde akümülatör benzeri bir enerji üreticisine sahip. Bu akümülatör enerji üreterek saklıyor ve 4 saat boyunca kesintisiz kullanım imkanı sunuyor. Aslında batarya kelimesini tam olarak karşılayan bu bileşene SoundSight farklı bir isim vermiş. Akümülatör ile 4 saat video kaydı veya 18 saat ses kaydı yapabilmek mümkün. 

Sağ kısmında ise kulaklığın ilgi çekici yanı olan CCD kamerası yer alıyor. Bu kamera Full HD görüntü yanında 30 kare/saniye hızında 720p video kaydı da yapabiliyor. Uyumlu uygulama üzerinden videolar düzenlenerek kaydedilebiliyor. Ayrıca 24 kare/saniye hızında 640p çözünürlükte yine uygulama üzerinden canlı yayın da yapabiliyorsunuz. 

Kamera dönebilen bir parçaya bağlı ve hem ön kısımdan hem de arka kısımdan çekim yapabiliyorsunuz. SoundSight seslerin yükse kalitede kaydedilmesi için 6 adet mikrofona yer vermiş. SoundSight yeni kamerasını ilk 30 gün 350$ fiyat etiketi ile satışa sunacak. Sonrasında ise fiyat 500$ seviyesine çıkacak.  

http://soundsightheadphones.com/ Yorum Yaz
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addidas_85 4 yıl en beğenilen
Çok büyük bir yenilik. Bütün teknoloji düşkünü insanlar da bunu bekliyordu. Bundan sonraki hedef ise modem özellikli Tuzluk... onu da yaptılar mı gözüm açık gitmez artık.
Çok büyük bir yenilik. Bütün teknoloji düşkünü insanlar da bunu bekliyordu. Bundan sonraki hedef ise modem özellikli Tuzluk... onu da yaptılar mı gözüm açık git...
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1 Yanıt Yanıtla +24
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TroppX 4 yıl
4k olsun kışın kulaklarımız ısınsın
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mehmedaltair 4 yıl
Ulan uykudan yeni kalktım zaten okuyorum okuyorum ne alaka kulaklık video nasıl kaydediyor beynim yandı
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DH Misafiri 4 yıl
arkadaş çıkan her ürünün size hitap etmesi mi gerekiyor? dj kulaklığı, djlere hitap ediyor demek ki. ayrıca illa sahne performansı için kullanılması da gerekmiyor. linkteki gibi ev performansları için de bal gibi kullanılır. sana hitap etmiyorsa illa bişey saçma mı olacak arkadaş. her konuda söyleyecek en az bi sözü olan milletiz.
youtube.com/...
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SteveMeade 4 yıl
İlginç işler peşinde koşmaktan bıkmıyorlar
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meego 4 yıl
hem kayıt , hemde ses verecek pil dayanır mı?
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OverClocK1ng 4 yıl
Esasında güzel bir şey. DJ in gözünden yayını kaydetmek. Beğendim..
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MrKemal17 4 yıl
Haberde ürünün asıl işlevi olan ses kısmından daha fazla bahsedilebilirdi.
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positiveboy 4 yıl
deminden beri sound light okuyorum sound sight mış ya la
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burrnn 4 yıl
Ulan adamların zaten muazzam kulaklıkları var. Bu çöpe mi kaldılar ya?
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MoRTaLSouL 4 yıl
Kulaklıkla bir insan neden video kaydı yapsın ki ? Hadi ses kaydeder tamam da video ne ayak. Alırsın kameranı/telefonunu çekimini yaparsın. Adamlar fantaziden fantaziye koşuyor.
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TroppX 4 yıl
4k olsun kışın kulaklarımız ısınsın
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kraldostuz 4 yıl
bu anca korsan flim satanların ilgisini çekecektir benim pek ilgimi çekmedi
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