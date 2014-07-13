SoundSight'ın yeni kulaklığı Full HD video kaydı yapabiliyor





Profesyonel DJ'lere yönelik kulaklık ürünleri ile ün kazanan SoundSight, çok farklı bir konsept ile teknoloji gündemine oturmayı başardı. Ürün hem kulaklık, hem video kaydedici hem de canlı yayın merkezi olarak işlev görüyor.





Standart bir Bluetooth kablosuz kulaklık olan ürünün sol kısmında 800mAh gücünde akümülatör benzeri bir enerji üreticisine sahip. Bu akümülatör enerji üreterek saklıyor ve 4 saat boyunca kesintisiz kullanım imkanı sunuyor. Aslında batarya kelimesini tam olarak karşılayan bu bileşene SoundSight farklı bir isim vermiş. Akümülatör ile 4 saat video kaydı veya 18 saat ses kaydı yapabilmek mümkün.





Sağ kısmında ise kulaklığın ilgi çekici yanı olan CCD kamerası yer alıyor. Bu kamera Full HD görüntü yanında 30 kare/saniye hızında 720p video kaydı da yapabiliyor. Uyumlu uygulama üzerinden videolar düzenlenerek kaydedilebiliyor. Ayrıca 24 kare/saniye hızında 640p çözünürlükte yine uygulama üzerinden canlı yayın da yapabiliyorsunuz.





Kamera dönebilen bir parçaya bağlı ve hem ön kısımdan hem de arka kısımdan çekim yapabiliyorsunuz. SoundSight seslerin yükse kalitede kaydedilmesi için 6 adet mikrofona yer vermiş. SoundSight yeni kamerasını ilk 30 gün 350$ fiyat etiketi ile satışa sunacak. Sonrasında ise fiyat 500$ seviyesine çıkacak.

http://soundsightheadphones.com/