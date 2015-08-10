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SpaceVR, Kickstarter desteğiyle uzayda sanal gerçeklik fimleri çekmek istiyor

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
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SpaceVR, Kickstarter desteğiyle uzayda sanal gerçeklik fimleri çekmek istiyor
 
Oculus Rift başta olmak üzere birçok sanal gerçeklik başlığı 2016 yılında satışa sunulmaya hazırlanıyor. Ayrıca yüksek çözünürlüklü ekranlara sahip akıllı cep telefonları da basit aparatlar yardımıyla oldukça etkileyici bir sanal gerçeklik deneyimi sunabiliyor. Ancak bu deneyim için ilginç içeriklere ihtiyaç duyuluyor ve popüler bağış platformu Kickstarter'dan destek aramaya çıkan SpaceVR şirketi, uzayda sanal gerçeklik fimleri çekmek istiyor.
Kickstarter'da 500 bin dolar toplamayı hedefleyen SpaceVR, bu hedefine ulaşması halinde üzerinde 12 adet kamera yer alan bir kamerayı ISS yani Uluslararası Uzay İstasyonu'na ( Alçak Dünya yörüngesine yerleştirilmiş bir uzay üssü) göndermeyi planlıyor. Bu kamera ile sanal gerçeklik dünyasında kullanılmak üzere 360 derece videolar çekecek (ISS personeli tarafından konumlandırılacak ve 2 saat çekim gerçekleştirecek) olan şirket, her hafta istasyonun farklı bölümlerinde çekilmiş filmler yayınlayacak ve bu filmler sadece bağış yapanlar tarafından izlenebilecek.
SpaceVR, Kickstarter desteğiyle uzayda sanal gerçeklik fimleri çekmek istiyor
 
Overview One isimli kamera modülü 
Hazırlanan kamerayı ISS bünyesine önümüzdeki Aralık ayında yapılacak ikmal göreviyle taşımayı düşünen SpaceVR, bu hizmeti en az 75$ bağış yapan kişilere 3 ay boyunca, 250$ bağış yapan kişilere ise 1 yıl boyunca sunacağını söylüyor. Ayrıca teknik altyapının (ISS - Dünya arası aktarım hızı düşük) daha iyi hale getirilmesiyle ISS bünyesinden canlı yayın yapma gibi bir ileriye dönük hedef de bulunuyor.
Uzay deneyimini sanal gerçeklik ile düz videolara göre çok daha iyi yaşatması beklenen SpaceVR'ın hazırladığı tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.

http://www.theverge.com/2015/8/10/9125469/spacevr-virtual-reality-space-station Yorum Yaz
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kadirirdem 4 yıl
uzayda efsane olur bakalım destek alacakmı?...
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