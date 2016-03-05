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SpaceX Falcon 9'u nihayet beşinci denemesinde fırlattı

Dört kez ertelenen kalkış nihayet dün gece gerçekleşti. SpaceX'in Falcon 9 roketi SES-9 uydusunu yörüngeye başarılı bir şekilde taşırken; iniş denemesi beklendiği gibi hüsranla sonuçlandı.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Uzay
Hasan Aygünoğlu
Editör
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23 Şubat'taki ilk denemeden bu yana tam 4 kez ertelenen SpaceX'in SES-9 uydusunu fırlatma görevi, nihayet dün gece gerçekleşti.

Görevin öncelikli amacı olan SES-9'u yörüngeye yerleştirme işlemi başarıyla tamamlanmış olsa da Falcon 9'un denizdeki otonom drone gemiye iniş denemesi beklendiği gibi hüsranla sonuçlandı. Elon Musk, resmi Twitter adresi üzerinden yaptığı açıklamada roketin gemiye çok sert bir şekilde indiğini belirtti. Denemenin başarıyla sonuçlanacağını zaten beklemediklerini söyleyen Musk, bir sonraki denemeden oldukça umutlu olduklarını da ekledi.
İniş denemesi neden başarısız oldu?

Dün gece gerçekleşen roket indirme girişiminden SpaceX'in kendisinin dahi pek de umutlu olmamasının arkasında birçok sebep vardı. SES-9 uydusu aslen 2015'in Eylül ayında fırlatılması gereken bir uyduydu. SpaceX'in roketlerinden birisi Haziran ayında talihsiz bir kaza geçirince uydunun fırlatılma planları da ertelenmek zorunda kalmıştı. Öte yandan SES-9'un Jeostatik yörüngeye, 40,600 km yüksekliğe yerleştirilecek olması da dün gece gerçekleşen iniş denemesini zorlaştıran kısım oldu.

Eğer SES-9'u fırlatma işlemleri Eylül ayında gerçekleşseydi, Falcon 9 yolun bir kısmını gittikten sonra uyduyu bırakıp Yeryüzü'ne geri dönecekti. SES-9 daha sonra geri kalan yolda kendi başına ilerleyecek, ancak rokete oranla çok daha yavaş hareket ediyor olmasından dolayı hedeflenen bölgeye varması aylar sürecekti. Fırlatılışın hali hazırda planlanandan 5 ay sonra gerçekleşiyor olması, SpaceX'i planlarında değişiklik yapmak zorunda bıraktı. Böylece yeni uçuş planlarıyla beraber Falcon 9 daha yüksek bölgelere çıkmak zorunda kaldı ve sonuç olarak roketin iniş hızı da normalden bir hayli fazla oldu.

Tüm bunların yanında roket bir de SpaceX'in otonom drone gemisine iniş yapmak zorunda olunca zaten deneme neredeyse imkansız bir hal almıştı. Neyse ki asıl görev başarıyla tamamlandı ve SES-9 uydusu yörüngeye yerleştirildi.

Elon Musk 2016 yılı için %70, 2017 yılı içinse %90 iniş başarısı göstereceklerini umuyordu. Bakalım şirket bu hedefi yakalayabilecek mi.  Dün geceki görevle ilgili daha fazla fotoğraf için şirketin resmi Flickr adresine göz atabilirsiniz.

http://www.spacex.com/webcast Yorum Yaz
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Bender B. Rodriquez 3 yıl en beğenilen
4 unu izledim sonuncuyu izlemedim :D demekki cenabetlik bendeymis
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LORDTEK 3 yıl
Umarım okuyanlara faydalı olur...

Çeviride "Jeostatik yörüngeye, 40,600 km yüksekliğe" denmiş. Kaynakta transfer yörünge olduğu açıkça belirtilmiş. Kaynakta bunu belirtmese dahi Jeostatik yörüngenin dünya merkezinden 42000km civarında (yer yüzünden 37500km civarında) olduğunu nasıl bilmezsiniz! Hayret!
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JrMaster 3 yıl
adam-lar yılmadan deniyor vallahi, ne denebilir ki ?
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LKLC 3 yıl
V4LKyR
40 km yükseklikte mi yani şimdi bu SES-9 uydusu? 40.600 metre yazıyor.

40 bin km olacak yanlış yazmışım. söylemeseniz farketmeyecektim teşekkürler :)
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V4LKyR 3 yıl
40 km yükseklikte mi yani şimdi bu SES-9 uydusu? 40.600 metre yazıyor.
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powertr06 3 yıl
Valla hocam bende bütün iptal olanları izledim buna denk gelemedik :D
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Bender B. Rodriquez 3 yıl en beğenilen
4 unu izledim sonuncuyu izlemedim :D demekki cenabetlik bendeymis
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