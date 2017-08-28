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SpaceX pillerinin mimarı artık elektrikli otomobiller için çalışıyor

SpaceX'in Falcon ve Dragon isimli roketlerinin pil paketlerini geliştiren Porter Harris kendi şirketi Romeo Power'ı kurdu ve bu şirketle pil dünyasını yeniden şekillendirmeyi hedefliyor.
1 yıl
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Furkan Babur
Yazar
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SpaceX pillerinin mimarı artık elektrikli otomobiller için çalışıyor
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2010 yılından beri SpaceX'te çalışan ve SpaceX'in Falcon ve Dragon isimli roketlerinde yer alan pil paketinin arkasındaki isim olan Porter Harris, "Tesla, Elon Musk'ın; yüksek teknolojili pil paketi geliştiren tek şirketi değil." diyerek SpaceX tarafından geliştirilen pillere dikkat çekmişti. 2014 yılında SpaceX'ten ayrılıp Faraday Future'da pil bölümünün lideri olarak çalışmaya başlayan Harris burada uzun süre kalmayıp daha sonra kendi şirketini Romeo Power'ı kurdu. 


Tecrübeler Yeni Ürünler İçin Yardımcı Oldu 

Geçtiğimiz günlerde 30 milyon dolarlık yatırım aldığını duyuran Romeo Power'ın başında girişimci Michael Patterson bulunuyor ancak şirketin pil üretim ekibinde tüm kontrol daha önce SpaceX'te birinci kalite piller üreten Porter Harris'in elinde. Romeo Power'da ürünleri geliştirirken tecrübelerinden yararlandığını dile getiren Harris, uzayda kullanılmak üzere geliştirilen teknolijileri uygulayarak elektrikli otomobiller için kullanışlı piller ortaya çıkardıklarını dile getirdi. 


Tesla'nın Roadster modelinde kullandığı ve bu açıdan öncülük ettiği silindirik pil paketleri günümüzde elektrikli araçların neredeysen ve tamamında kullanılıyor. Romeo Power da benzer bir şekilde silindirik lityum iyon pil paketleri geliştirerek aslında rakiplerinden pek farklı değil gibi görünüyor ancak şirket, ürettiği pil paketlerinin üç farklı açıdan klasik pil paketlerine kıyasla oldukça gelişmiş ve kullanıcıyı memnun etmeye yönelik olduğunu iddia ediyor. 


Hızlı, Yoğun, Güvenli  

En yüksek termal performans sayesinde ellerindeki teknolojiyi hızlı şarj süreleri için optimize ettiğini açıklayan Harris, standart pil şarj sürelerine kıyasla yüzde 15 ile 30 arasında zamandan tasarruf sağladıklarını iddia ediyor. Ayrıca pillerin yüzde 25 oranında daha fazla enerji yoğunluğuna sahip olduğunu ifade eden Harris, bu sayede pillerin kullanıldığı elektrikli otomobillerde menzilin daha yüksek olacağını belirtiyor. Harris'in diğer piller ile Romeo Power'ın pilleri arasında gösterdiği bir diğer unsur ise güvenlik. Harris yazılımsal ve donanımsal olarak üstün güvenliğe sahip ürünler ortaya koyduklarını ve oluşabilecek hataları en aza indirdiklerini ifade ediyor. 


113.000 metrekarelik üretim tesisinde toplam 190 çalışan ile üretime devam eden Romeo Power'ın hedefleri de oldukça iddialı. 2018'de teslim edilmek üzere 65 milyon dolar değerinde pil siparişi aldığını açıklayan şirket, bu yılın sonuna kadar üretim kapasitesini 1GWh'ye çıkarmayı planlıyor. Şirketin gelecek yıl ulaşmayı hedeflediği kapasite ise 4GWh.


https://electrek.co/2017/08/24/factory-ev-batteries-engineer-spacexs-falcon-and-dragon-battery-packs/ Yorum Yaz
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Guest-F2673E0F4 1 yıl
Bu adam faraday future dan ayrildiktan sonra haber siteleri faraday future un pil olarak bittigini soylemislerdi
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KalemKolik 1 yıl
%25 ile olmaz. Devrim şart. Aniden 5-10 katına çıkması lazım kapasiteleri.
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