SpaceX'in internet projesi test aşamasına yaklaştı

Teknoloji dünyasının en önemli isimleri arasında yer alan ve elektrikli otomobillerden uzay roketlerine birçok farklı proje üzerinde çalışan ünlü mucit Elon Musk, interneti uzaya taşıyacak yeni projesini hayata geçirmeye bir adım daha yaklaştı. Elon Musk tarafından kurulan SpaceX firmasının geliştirdiği yeni proje test aşamasına geçiyor.

Dünyanın uzak köşelerine internet erişimi sağlayabilmek için Dünya'nın etrafından bir uydu ağı oluşturmayı amaçlayan bu yenilikçi projeyi test etmek için hazırlıklara başlayan SpaceX, test sürecine başlamak için ABD'nin Federal İletişim Kurulu'ndan izin istedi.



Federal İletişim Kurulu'ndan gerekli izinlerin çıkması halinde SpaceX geliştirdiği uydu antenlerini test etmeye başlayacak. Böylece uydu antenlerinin yörüngeden Dünya'ya sinyal gönderebilecek kadar güçlü olup olmadıkları belirlenecek. Bu testlerin başarıyla sonuçlanması halinde, ilk test uydularının önümüzdeki yıl yörüngeye fırlatılması bekleniyor. Projenin tam anlamıyla hayata geçirilmesinin ise en azından 2020'yi bulacağı söyleniyor.



Spacenet adını taşıyan bu projenin öncelikli amacı, henüz internet erişimi bulunmayan gelişmekte olan bölgelere internet bağlantısı ulaştırmak. SpaceX'in bu yoldaki en önemli rakipleri ise, interneti uzaya taşımak için benzer projeler üzerinde çalışmakta olan Facebook ve Google. Ancak rakiplerinin aksine SpaceX'in planları arasında gelecekte Mars'a da internet bağlantısı ulaştırmak yer alıyor.



http://www.techradar.com/news/world-of-tech/elon-musk-presses-on-with-plans-to-put-internet-satellites-in-space-1304232