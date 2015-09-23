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SpaceX'in internet projesi test aşamasına yaklaştı

3 yıl
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Erhan Tan
Haber Editörü
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SpaceX'in internet projesi test aşamasına yaklaştı
Teknoloji dünyasının en önemli isimleri arasında yer alan ve elektrikli otomobillerden uzay roketlerine birçok farklı proje üzerinde çalışan ünlü mucit Elon Musk, interneti uzaya taşıyacak yeni projesini hayata geçirmeye bir adım daha yaklaştı. Elon Musk tarafından kurulan SpaceX firmasının geliştirdiği yeni proje test aşamasına geçiyor.
Dünyanın uzak köşelerine internet erişimi sağlayabilmek için Dünya'nın etrafından bir uydu ağı oluşturmayı amaçlayan bu yenilikçi projeyi test etmek için hazırlıklara başlayan SpaceX, test sürecine başlamak için ABD'nin Federal İletişim Kurulu'ndan izin istedi.
SpaceX'in internet projesi test aşamasına yaklaştı
 
Federal İletişim Kurulu'ndan gerekli izinlerin çıkması halinde SpaceX geliştirdiği uydu antenlerini test etmeye başlayacak. Böylece uydu antenlerinin yörüngeden Dünya'ya sinyal gönderebilecek kadar güçlü olup olmadıkları belirlenecek. Bu testlerin başarıyla sonuçlanması halinde, ilk test uydularının önümüzdeki yıl yörüngeye fırlatılması bekleniyor. Projenin tam anlamıyla hayata geçirilmesinin ise en azından 2020'yi bulacağı söyleniyor.
Spacenet adını taşıyan bu projenin öncelikli amacı, henüz internet erişimi bulunmayan gelişmekte olan bölgelere internet bağlantısı ulaştırmak. SpaceX'in bu yoldaki en önemli rakipleri ise, interneti uzaya taşımak için benzer projeler üzerinde çalışmakta olan Facebook ve Google. Ancak rakiplerinin aksine SpaceX'in planları arasında gelecekte Mars'a da internet bağlantısı ulaştırmak yer alıyor.

http://www.techradar.com/news/world-of-tech/elon-musk-presses-on-with-plans-to-put-internet-satellites-in-space-1304232 Yorum Yaz
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MustafaC53 3 yıl en beğenilen
Elin oğlu uzaylıya internet bağlıyor, bizde hâla AKK var.

Bence insanlar bu AKK için sokağa çıkıp eylem yapmalı...

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DeadlyDazz 3 yıl
Yağmurda ve siste internetiniz kesilirse hiç şaşırmayın hele eviniz vadinin altindaysa (sinyale engle oluyorsa )
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irish 3 yıl
Halkı yalanlarla sömüren hükümetlerin korkulu rüyası, kontrolü kendinde olmayan internet.
Bu proje gerçekleştiği zaman daha özgür bir dünyaya merhaba diyeceğiz.
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tahir40 3 yıl
Gelsin de 15 yıldır yabancılara peşkeş çekilen TT tekelinden ve AK Kotadan kurtulalım. Belki binlerce sitenin engellendiği, birilerinin keyfi her yettiğinde Twitter Youtube Facebook gibi siteleri kapattırdığı yasakçı kafalardan da kurtuluruz... Acep çok mu hayalperestim?

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St Batuhan 3 yıl
Kullanılan isimler bile ne kadar net ne kadar sade, yapılan iş de muazzam.

Tesla Motors, Model S, Model X vb isimlerle araba yönünde ilerliyor.
SpaceX uzaya kapsül taşıyor, ticari uçuş planlıyor, şimdide SpaceNet diye isimler internet planları yapıyor.
Hyperloop ise hala merakla bekleniyor ama üzerine ciddi emek sarf ediliyor.

Hepsinde kullanılan isimler fazlasıyla olayı anlatır cinste ve şaşaaya yönelmeden konulmuş. Elon Musk ise zaten ad ve soyadıyla de gayet iyi. 4-4 harf, 4-4lük adam.
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Umutcan 3 yıl
Global internet sağlayıcıları gelsin de bizi ttnetten kurtarsın. Gerçi aylık ücreti dolar üzerinden, dolardan 3 kat değersiz paramızla ödeyeceğimiz için yine fiyatlarda değişen birşey olmaz.
Ama sınırsız ve hızlı erişim sağlanacaksa aynı ücrete de razıyım.
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kadirirdem 3 yıl
şuna bak bizde hala akk var millet eylem yapsa haklı valla şu konu yüzünden bu ne nalet bir şey akk kahrolsun ttnet vs diğer sağlayıcılar...
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MustafaC53 3 yıl en beğenilen
Elin oğlu uzaylıya internet bağlıyor, bizde hâla AKK var.

Bence insanlar bu AKK için sokağa çıkıp eylem yapmalı...

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Cenkay KESER 3 yıl
Marstaki adamlarında internete ihtiyacı var, bağlansın tabiki.
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dgo_cr7 3 yıl Cenkay KESER
marstaki adama değil armut dünyadaki adama verecek interneti.
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