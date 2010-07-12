Sparkle 2GB GDDR5 bellekli GeForce GTX 460 modelini duyurdu

Sadece Nvidia tabanlı ekran kartları hazırlayan üreticilerden Sparkle, dünyanın ilk 2GB GDDR5 bellekli GeForce GTX 460 modelini duyurdu. 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan, DirectX 11 destekli GF104 GPU'sundan güç alan ekran kartı, gerek tasarım gerekse de teknik özellikleriyle Nvidia'nın referans modelini temel alıyor. 256-bit bellek veri yolu desteğine ve 336x paralel işlem birimine sahip olan kartın grafik işlem birimi 675MHz'de, paralel işlemcileri 1350MHz'de ve bellekleri de 3600MHz'de görev yapıyor.

Çoklu ekran kartı kurulumları için SLI teknolojisine destek veren kart aynı zamanda 3DVision Surround, PhysX ve CUDA gibi teknolojilerle de uyumlu. Görüntü aktarımı iki adet DVI ve bir adet HDMI portuna sahip olan 2GB GDDR5 bellekli Sparkle GeForce GTX 460'ın önümüzdeki günlerde raflardaki yerini alması beklenirken, fiyatı hakkında henüz herhangi bir açıklama yapılmadı.