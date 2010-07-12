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Ekran Kartı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Sparkle 2GB GDDR5 bellekli GeForce GTX 460 modelini duyurdu

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
10,6b
1
11
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Sadece Nvidia tabanlı ekran kartları hazırlayan üreticilerden Sparkle, dünyanın ilk 2GB GDDR5 bellekli GeForce GTX 460 modelini duyurdu. 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan, DirectX 11 destekli GF104 GPU'sundan güç alan ekran kartı, gerek tasarım gerekse de teknik özellikleriyle Nvidia'nın referans modelini temel alıyor. 256-bit bellek veri yolu desteğine ve 336x paralel işlem birimine sahip olan kartın grafik işlem birimi 675MHz'de, paralel işlemcileri 1350MHz'de ve bellekleri de 3600MHz'de görev yapıyor.

Çoklu ekran kartı kurulumları için SLI teknolojisine destek veren kart aynı zamanda 3DVision Surround, PhysX ve CUDA gibi teknolojilerle de uyumlu. Görüntü aktarımı iki adet DVI ve bir adet HDMI portuna sahip olan 2GB GDDR5 bellekli Sparkle GeForce GTX 460'ın önümüzdeki günlerde raflardaki yerini alması beklenirken, fiyatı hakkında henüz herhangi bir açıklama yapılmadı.


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Batuist 9 yıl
bu 2GBlık modelleri daha çok görürüz nasıl olsa bu marka olmazsa başka bir marka olur... ama 1GB ile 2GB arasında çok bir fark olacağını zannetmiyorum..
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F.@.T.İ.H 9 yıl

Batuist

bu 2GBlık modelleri daha çok görürüz nasıl olsa bu marka olmazsa başka bir marka olur... ama 1GB ile 2GB arasında çok bir fark olacağını zannetmiyorum..



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El Mukteda 9 yıl
2GB bellek asus aresin yaşadığı gibi bu kartında timing problemleri yaşamasına sebep olacaktır. 1GB lık model ideal ancak mersa ya
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tekno2011 9 yıl
zotax çok met ediyorlar arkadaşlar zotax çıakardı 758 mb 192 bit ve 1 gb 256 bit 460
ati 5850 ile gtx 460 arasında kaldım
gtx 4xxx serilerinde drex 11 farkı varmış atiye göre atiey gmrede gtx lerin ıısnma siz prof olarak hangisi diyorsunuz tavsiye bekleyip gtx 460 mı alayım yoksa 5850 mi
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Master_Evil 9 yıl

tekno2011

zotax çok met ediyorlar arkadaşlar zotax çıakardı 758 mb 192 bit ve 1 gb 256 bit 460

ati 5850 ile gtx 460 arasında kaldım

gtx 4xxx serilerinde drex 11 farkı varmış atiye göre atiey gmrede gtx lerin ıısnma siz prof olarak hangisi diyorsunuz tavsiye bekleyip gtx 460 mı alayım yoksa 5850 mi


bekle bu hafta incelemesi çıkar piyasaya düşer
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alpa07 9 yıl
leon-x hocam katılıyorum
senin basına gelen olaydan sonra bu markadan soğudum
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hapocod 9 yıl
Asus yapsa iyi olurdu
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M@U 9 yıl
Dakika 1 gol 1!

2 GB'ı görünce biran gtx460'ın da ddr2 bellekli çakmasını yapmışlar dedim. Neyse ki öyle değilmiş.
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yenerbalcı 9 yıl
Sparkle

Türkiyede bu markanın garantisi yok isterse 4gb çıkartsın
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Applejack 9 yıl
hmmmmmmmmmmmmmmmmmm 3d surround için mantıklı olabilir 2gb sli
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