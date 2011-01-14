Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Ekran Kartı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Sparkle düşük profilli GeForce GTS 450 modelini duyurdu

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
4,1b
1
2
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Calibre serisi özel tasarımlı ekran kartlarıyla tanınan Sparkle, medya bilgisayarları için düşük profilli GeForce GTS 450 çözümünü hazırladı. SXS4501024D5LHD kod adını taşıyan DirectX 11 destekli ekran kartı, GF106 GPU'sundan güç alıyor ve 192x paralel işlem birimiyle geliyor. 128-Bit bellek veri yolu desteğine ve 1GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip olan ekran kartı, 783MHz GPU, 1566MHz paralel işlemci ve 3608MHz bellek saat hızlarında görev yapıyor. Çift fanlı özel soğutucusu ile dikkat çeken yeni model, görüntü aktarımı içinse DVI ve HDMI bağlantılarını kullanıyor.

Yukarıda da belirttiğimiz gibi özellikle medya bilgisayarları için geliştirilen düşük profilli GeForce GTS 450'nin, 100 Avro civarında bir fiyatlandırma ile sunulması bekleniyor.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
maliahmet1 8 yıl
pahalı bi kart olacak galiba 130dolar gibi bi fiyat olacak yanılmıyosam 100avro denmiş çünkü 200liradan aşağıya pek satılacağını düşünmüyorum yada 180 tl
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Guest-19232E7C9 8 yıl
Türkiye fiyatı uygun olursa alabilirim.
Sparkle en iyisi tartışmasız Calibre
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 8 yıl Samsung Wave S7233 video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Bozulan musluğu kiracı mı yaptırır
DH Forum
Türkiye Espor Futbol Ligi Duyuruldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Zen2 15% IPC, 20-25% tek çekirdek gücü
DH Forum
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim