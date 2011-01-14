Sparkle düşük profilli GeForce GTS 450 modelini duyurdu

Calibre serisi özel tasarımlı ekran kartlarıyla tanınan Sparkle, medya bilgisayarları için düşük profilli GeForce GTS 450 çözümünü hazırladı. SXS4501024D5LHD kod adını taşıyan DirectX 11 destekli ekran kartı, GF106 GPU'sundan güç alıyor ve 192x paralel işlem birimiyle geliyor. 128-Bit bellek veri yolu desteğine ve 1GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip olan ekran kartı, 783MHz GPU, 1566MHz paralel işlemci ve 3608MHz bellek saat hızlarında görev yapıyor. Çift fanlı özel soğutucusu ile dikkat çeken yeni model, görüntü aktarımı içinse DVI ve HDMI bağlantılarını kullanıyor.

Yukarıda da belirttiğimiz gibi özellikle medya bilgisayarları için geliştirilen düşük profilli GeForce GTS 450'nin, 100 Avro civarında bir fiyatlandırma ile sunulması bekleniyor.