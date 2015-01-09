Spartan tarayıcısı ile ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı





Microsoft'un Windows 10 işletim sisteminde Internet Explorer haricinde Spartan adında alternatif bir internet tarayıcısı geliştirdiğinin ortaya çıkmasının ardından, tarayıcı ile ilgili yeni bilgiler de gelmeye başladı.





Chrome ile rekabet edebilecek tarzda daha hafif bir tarayıcı olduğu belirtilen Spartan, önemli özelliklere sahip olacak. Bunlardan birisi web sayfasında ekran kalemi ile sayfaya notlar alabilmeniz ve bu notlar ile birlikte sayfayı saklayabilmeniz. Bu notları arkadaşlarınızla da paylaşmanız mümkün.





Diğeri ise sekmeleri ilgilere göre gruplayabilmek. Örneğin kullanıcılar iş veya ev şeklinde sekmeleri gruplara ayırabilecek. Son özellik ise dijital sesli asistan Cortana entegrasyonu olacak. Cortana ile web sayfalarında ses komutu ile aramalar yapabileceksiniz. Ayrıca tarayıcıda tema desteği olacağı da belirtiliyor.





Microsoft'un 21 Ocak tarihinde yapacağı Windows 10 etkinliğinde Spartan tarayıcısının da olacağı ifade ediliyor. Tarayıcı hem Windows hem de Windows Phone sistemleri için uygulama olarak indirmeye sunulacak.

http://www.phonearena.com/news/Windows-10s-Spartan-browser-will-offer-unique-features-to-fend-off-the-competition_id64590