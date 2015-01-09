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Spartan tarayıcısı ile ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Tarayıcılar
Ekrem71
Haber Editörü
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Spartan tarayıcısı ile ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı

Microsoft'un Windows 10 işletim sisteminde Internet Explorer haricinde Spartan adında alternatif bir internet tarayıcısı geliştirdiğinin ortaya çıkmasının ardından, tarayıcı ile ilgili yeni bilgiler de gelmeye başladı.

Chrome ile rekabet edebilecek tarzda daha hafif bir tarayıcı olduğu belirtilen Spartan, önemli özelliklere sahip olacak. Bunlardan birisi web sayfasında ekran kalemi ile sayfaya notlar alabilmeniz ve bu notlar ile birlikte sayfayı saklayabilmeniz. Bu notları arkadaşlarınızla da paylaşmanız mümkün.

Diğeri ise sekmeleri ilgilere göre gruplayabilmek. Örneğin kullanıcılar iş veya ev şeklinde sekmeleri gruplara ayırabilecek. Son özellik ise dijital sesli asistan Cortana entegrasyonu olacak. Cortana ile web sayfalarında ses komutu ile aramalar yapabileceksiniz. Ayrıca tarayıcıda tema desteği olacağı da belirtiliyor. 

Microsoft'un 21 Ocak tarihinde yapacağı Windows 10 etkinliğinde Spartan tarayıcısının da olacağı ifade ediliyor. Tarayıcı hem Windows hem de Windows Phone sistemleri için uygulama olarak indirmeye sunulacak.  

http://www.phonearena.com/news/Windows-10s-Spartan-browser-will-offer-unique-features-to-fend-off-the-competition_id64590 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Innovative 4 yıl
Tutmaz bence
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ali guler 4 yıl
Explorer fen vazgeçmezler
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doctor_bey 4 yıl
BeyBaba62'nin verdiği fotoğrafa göre sade olacak tarayıcı, ilk başta ismini eleştirmiştim fakat şimdi iddialı geliyorlar.
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Elsa 4 yıl
Oho daha chrome görünümü gibi bir sürü özelliği var hiç birini yazmamışsınız haber en az 3 günlük
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agarip 4 yıl
Beybaba62, gerçek görüntü dediğin, bildiğin internet explorer.
taskbar'a bakarsan logodan anlarsın.
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alprkrkmz 4 yıl agarip
agarip

Beybaba62, gerçek görüntü dediğin, bildiğin internet explorer.
taskbar'a bakarsan logodan anlarsın.

E daha programın isminin ne olacağı belli değil. İnternet Explorer logosu üzerinde deneniyor işte. Bu DH'nin yayınladığı sahte görüntü. Arkadaşın verdiği ise bir çok sözü geçen teknoloji sitesinin de onayladığı ekran görüntüsü. Explorer falan değil.
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meego 4 yıl
ses komutu ile arama çok saçma geliyor...
Tamam whatsappda uzun cümleleri sesli olarak dikte ettirmek fena değil ama çok stabil çalıştığı söylenemez.
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Angelica 4 yıl
Ekran kaleminden sonrasını okumadım.
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AMERICAN 4 yıl


Süper
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alprkrkmz 4 yıl
Şu görüntünün fake çıktığı kaç defa söylendi. Üstelik gerçek Spartan'ın da görüntüleri sızdırıldı. Neden hala şu eski görüntüyü koyuyorsunuz.
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tnszfr 4 yıl
Sade ve basit yaparlarsa tutmaması için hiçbir sebep yok
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