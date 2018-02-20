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Spotify'ın ilk fiziksel ürünü akıllı hoparlör olabilir

Spotify tarafından verilen iş ilanlarına bakılırsa şirket yakında kendi akıllı hoparlörünü piyasaya sürebilir. Dijital müzik devi tüm dünyanın müzik deneyimini etkileyecek bir ürün hazırlığında.
1 yıl
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Müzik / Ses Sistemleri
Onur Seven
Haber Editörü
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İsveç merkezli dijital müzik hizmeti Spotify'ın Apple HomePod'u alt edebilecek bir akıllı hoparlör çıkarmaya hazırlandığı bildiriliyor. Musically isimli web sitesi tarafından ortaya çıkarılan iş ilanlarına bakılırsa Spotify ilk fiziksel ürününü piyasaya sürme yolunda.
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Şirket şu an için bir operasyon müdürünün yanı sıra donanım üretiminden sorumlu kıdemli ürün müdürü ve donanım üretimi ile mühendisliğinden sorumlu bir proje müdürü arıyor. Her üç iş ilanında da bu pozisyonlarda görev alacak kişilerin çalışmalarıyla "dünyanın müzik deneyimini etkileyeceği" vurgulanmış durumda.
Spotify'ın ilk fiziksel ürünü akıllı hoparlör olabilir

Spotify bir kulaklık da çıkarabilir

Bahsi geçen iş ilanları her ne kadar şirketin akıllı hoparlör geliştirdiğini doğrulamasa da şu anda 140 milyondan fazla abonesi bulunan Spotify'ın bu yönde bir hamle yapması oldukça mantıklı görünüyor. Dijital müzik devinin amacı muhtemelen Apple'ın HomePod'da Apple Music ile yapmayı hedeflediği gibi müzik akış hizmetini fiziksel bir ürünle bütünleştirmek.
Bununla birlikte, Spotify'ın Apple HomePod'a rakip değil de kulaklık gibi giyilebilir bir cihaz çıkarabileceğine yönelik fısıltılar da var. Ancak şirketin beklenildiği gibi henüz söylentiler hakkında yorum yapmadığını belirtelim.

http://musically.com/2018/02/20/spotify-way-creating-first-hardware/ Yorum Yaz
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ceh.meh 1 yıl
Mantıklı hareket olur. Kutunun içine de X aylık ücretsiz Spotify kullanma kodu koyar. Dünya genelinde 140 milyon abonesi varmış. En kötü senaryoda her 100 müşterisinden biri bile alsa 1.4 milyon tane hoparlör satar ilk etapta. Bu bile çok büyük bir rakam.
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esmerbuyucu 1 yıl
Yeni bir Snapchat Spectacles vakası...
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_bluescream_ 1 yıl esmerbuyucu
esmerbuyucu

Yeni bir Snapchat Spectacles vakası...

bahsettiğin olay nedir? bilmediğim için sordum
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Kefelon 1 yıl
Spotify'nin en çok ihtiyacı olan şey mini bir oynatıcı. Tamam telefonda internet bağlantısı vs. gerekmiyor çevrimdışı çalışabiliyor ama koşuya giderken bazen telefonunu yanına almak istemiyor insan. Ağır geliyor. Mini bir oynatıcı yapsalar Spotify için çok iyi olur.
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AF CoRSe 1 yıl Kefelon
Kefelon
Spotify'nin en çok ihtiyacı olan şey mini bir oynatıcı. Tamam telefonda internet bağlantısı vs. gerekmiyor çevrimdışı çalışabiliyor ama koşuya giderken bazen telefonunu yanına almak istemiyor insan. Ağır geliyor. Mini bir oynatıcı yapsalar Spotify için çok iyi olur.

Saatler var gerek yok bence
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Guest-9E354C1A9 1 yıl Kefelon
Üçüncü parti ama çevrimdışı Spotify müzik oynatan bir cihaz. Buralara getirtmesi ne kadar tutar bilemem bemighty.com/...
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