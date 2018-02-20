Spotify'ın ilk fiziksel ürünü akıllı hoparlör olabilir

İsveç merkezli dijital müzik hizmeti Spotify'ın Apple HomePod'u alt edebilecek bir akıllı hoparlör çıkarmaya hazırlandığı bildiriliyor. Musically isimli web sitesi tarafından ortaya çıkarılan iş ilanlarına bakılırsa Spotify ilk fiziksel ürününü piyasaya sürme yolunda.

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Şirket şu an için bir operasyon müdürünün yanı sıra donanım üretiminden sorumlu kıdemli ürün müdürü ve donanım üretimi ile mühendisliğinden sorumlu bir proje müdürü arıyor. Her üç iş ilanında da bu pozisyonlarda görev alacak kişilerin çalışmalarıyla "dünyanın müzik deneyimini etkileyeceği" vurgulanmış durumda.

Spotify bir kulaklık da çıkarabilir

Bahsi geçen iş ilanları her ne kadar şirketin akıllı hoparlör geliştirdiğini doğrulamasa da şu anda 140 milyondan fazla abonesi bulunan Spotify'ın bu yönde bir hamle yapması oldukça mantıklı görünüyor. Dijital müzik devinin amacı muhtemelen Apple'ın HomePod'da Apple Music ile yapmayı hedeflediği gibi müzik akış hizmetini fiziksel bir ürünle bütünleştirmek.

Bununla birlikte, Spotify'ın Apple HomePod'a rakip değil de kulaklık gibi giyilebilir bir cihaz çıkarabileceğine yönelik fısıltılar da var. Ancak şirketin beklenildiği gibi henüz söylentiler hakkında yorum yapmadığını belirtelim.

http://musically.com/2018/02/20/spotify-way-creating-first-hardware/