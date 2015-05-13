Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Zamazingo ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Standart evrak çantası ile teknolojinin birleşimi: iMbrief

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
2,7b
1
Zamazingo
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Standart evrak çantası ile teknolojinin birleşimi: iMbrief
 
Günümüzde artık fiziksel dökümanlar yerini yavaş yavaş dijital dökümanlara bırakıyor. Ancak bu süreç çok hızlı bir şekilde ilerlemiyor ve halen birçok kişi beraberinde evrak çantası taşıyor. Haberimize konu olan iMbrief ise, sürece teknolojik bir dokunuş getiriyor.
Kickstarter benzeri yapısıyla tanıdığımız Indiegogo üzerinden destek arayan bir proje olan iMbrief, dış görünüş itibariyle standart bir evrak çantası gibi görünse de esas farkını teknolojik altyapısıyla koyuyor. Çanta güvenlik noktasında sıradan şifreler yerine parmak izi kullanıyor, GPS teknolojisi üzerinden çalışma / utuma durumlarına karşı harita üzerinden takip edilebiliyor ve taşıdığı USB portu ve batarya (5,000 mAH) üzerinden akıllı telefonları hatta dizüstü bilgisayarları (Tercihe bağlı 18,000 mAH batarya ile) aktif olarak şarj edebiliyor.
Bluetooth hoparlörleriyle sıkıcı iş toplantıları arasında eğlenceli dakikalar vaat eden iMbrief, SD yuvası üzerinden takılan hafıza kartlarındaki verileri WiFi temelinde kablosuz olarak aktarabiliyor olmasıyla da dikkatleri üzerine çekiyor. iOS ile Android sürümü bulunan özel uygulamasıyla yönetilebilen akıllı evrak çantası, LED ışık birimiyle de karanlık ortamlarda içerisindekileri rahatlıkla gözler önüne serebiliyor.
Gümüş, siyah ve kırmızı olmak üzere üç farklı renk seçeneğiyle hazırlanan iMbrief, yapılacak en az 300$ bağış ile 2016 Ocak ayında elde edilebiliyor. Tanıtıcı videoyu aşağıda izleyebilirsiniz.

https://www.indiegogo.com/projects/imbrief-a-briefcase-as-smart-stylish-as-you-are Yorum Yaz
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 4 yıl Casper VIA V6 video inceleme 4 yıl iPhonedo ile hayatı ve gelecek planları üzerine konuştuk 4 yıl General Mobile 4G akıllı telefon video ön inceleme: Android 5.1.1, Google desteği ve dahası... Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
Pedofili İçeren Kitap Tepki Yarattı
DH Forum
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Bozulan musluğu kiracı mı yaptırır
DH Forum
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim