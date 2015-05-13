Standart evrak çantası ile teknolojinin birleşimi: iMbrief

Günümüzde artık fiziksel dökümanlar yerini yavaş yavaş dijital dökümanlara bırakıyor. Ancak bu süreç çok hızlı bir şekilde ilerlemiyor ve halen birçok kişi beraberinde evrak çantası taşıyor. Haberimize konu olan iMbrief ise, sürece teknolojik bir dokunuş getiriyor.

Kickstarter benzeri yapısıyla tanıdığımız Indiegogo üzerinden destek arayan bir proje olan iMbrief, dış görünüş itibariyle standart bir evrak çantası gibi görünse de esas farkını teknolojik altyapısıyla koyuyor. Çanta güvenlik noktasında sıradan şifreler yerine parmak izi kullanıyor, GPS teknolojisi üzerinden çalışma / utuma durumlarına karşı harita üzerinden takip edilebiliyor ve taşıdığı USB portu ve batarya (5,000 mAH) üzerinden akıllı telefonları hatta dizüstü bilgisayarları (Tercihe bağlı 18,000 mAH batarya ile) aktif olarak şarj edebiliyor.

Bluetooth hoparlörleriyle sıkıcı iş toplantıları arasında eğlenceli dakikalar vaat eden iMbrief, SD yuvası üzerinden takılan hafıza kartlarındaki verileri WiFi temelinde kablosuz olarak aktarabiliyor olmasıyla da dikkatleri üzerine çekiyor. iOS ile Android sürümü bulunan özel uygulamasıyla yönetilebilen akıllı evrak çantası, LED ışık birimiyle de karanlık ortamlarda içerisindekileri rahatlıkla gözler önüne serebiliyor.

Gümüş, siyah ve kırmızı olmak üzere üç farklı renk seçeneğiyle hazırlanan iMbrief, yapılacak en az 300$ bağış ile 2016 Ocak ayında elde edilebiliyor. Tanıtıcı videoyu aşağıda izleyebilirsiniz.

https://www.indiegogo.com/projects/imbrief-a-briefcase-as-smart-stylish-as-you-are